Los fraudes acaparan diariamente las noticias policiacas y van en ascenso, afectando principalmente a adultos mayores.

Desde personas que deciden contratar a un desconocido gracias a un vídeo que observó en TikTok para hacer un trabajo de brujería por $4,500, enviar $1,300 en tarjetas de regalo a una persona que alegó ser el médico del actor Keanu Reeves y que le solicitó el dinero para una cirugía que supuestamente necesitaba el artista, mensajes de texto en los que se alerta de una citación al tribunal o hasta correos electrónicos en los que se simula ser un banco, los ejemplos son cada vez más variados y muestran el ingenio de los estafadores.

PUBLICIDAD

Para evitar caer en los pescaítos, la primera recomendación que lanzó la fiscal Naydik Ramos Montesinos, directora de la Unidad Investigativa de Crímenes Cibernéticos del Departamento de Justicia, es que no se le dé “clic” a esos mensajes que generen deudas. Segundo, no borre ninguna prueba o rastro que ayude a dirigir una investigación, si ya fue víctima del delito del fraude.

La recomendación la hizo la funcionaria este jueves, durante una conferencia de prensa en La Fortaleza en la que orientó sobre las alertas de fraude.

Según explicó, cada vez más los delincuentes utilizan inteligencia artificial para mejorar sus engaños y que las personas caigan más rápido en su trampa.

“¿Qué es lo que queremos alertar? Miren, mi gente, si les llega un mensaje de texto con una citación, por ejemplo, de tribunales, que ha ocurrido, y con un enlace, no cliquen. Los tribunales de Puerto Rico no citan a través de mensajes de texto. Dos, si reciben mensajes de texto también, SMS, como se conoce en ciencias forenses, con enlaces para cobrar deuda de AutoExpreso, no. Entra a la aplicación, vaya directamente a la agencia. Mensajes de texto o llamadas telefónicas de alegadamente de diferentes bancos de Puerto Rico donde su tarjeta fue bloqueada y le piden a usted su información, su contraseña, para poder desbloquear la tarjeta o la cuenta, no. Llamen al banco ustedes, que sean ustedes los que inicien la llamada. ¿Por qué? Porque a veces solamente con presionar un botón de esa llamada le pueden retirar el dinero de su cuenta”, precisó la fiscal.

PUBLICIDAD

Si no hizo caso y, por ejemplo, acogió como cierta una llamada en la que le anunciaron el falso secuestro de un familiar y pagó una recompensa, o brindó toda su información bancaria por teléfono a un desconocido que se hizo pasar por empleado de un banco, no borre el rastro de la acción que cometió y que lo hizo caer en el fraude.

Ramos Montesinos reveló que en una investigación de estos delitos, bajo crímenes cibernéticos, contar con toda la data accesible puede hacer que en un periodo de dos o tres días se tenga una pista de la persona que cometió el fraude. Pero, al borrarlo, la investigación puede demorar unos tres meses tan sólo en el esfuerzo de rescatar esa información borrada.

“Si ya pasó, ¿para qué estamos la Unidad de Crímenes Cibernéticos? Para preservar esa evidencia, para ocuparla y para poderle lograr la justicia que ustedes están esperando en tribunales y, sobre todo, que como parte de esa justicia ustedes puedan recuperar el dinero que les extrajeron de forma ilegal de su cuenta”, puntualizó la fiscal.

Explicó que el dinero se recobraría una vez logren encausar al criminal y sea sentenciado a reponer el dinero perdido. Por ello, señaló la importancia de no borrar la prueba, para agilizar el proceso de identificar al responsable del fraude y poder procesarlo.

Otro llamado que lanzó Ramos Montesinos fue para que las familias establezcan una clave con la que puedan identificar si verdaderamente se trata o no de un fraude cuando, por ejemplo, se alegue que hay un secuestro de un familiar.

PUBLICIDAD

“Con esa palabra clave, cuando ustedes reciben llamadas para ser víctimas de extorsión y esas llamadas que están diciendo que tienen un familiar secuestrado, pues ¿qué es lo importante? Tiene una palabra clave que ese adulto mayor, que generalmente es el que recibe la llamada, pueda enganchar la llamada y llamar a su hijo, a su hija, a su nieto y se pueda asegurar que con la palabra clave que su hijo está bien”, explicó.

Dijo que lo importante es que la posible víctima reconozca que está siendo engañada y no salga a un lugar peligroso, a encontrarse con un extraño, a entregar dinero.

En cuanto a las estafas, la funcionaria señaló que se reportaron 76 en los primeros seis meses de 2026 y que unas 15 personas eran adultos mayores.

“Podemos saber que es una estafa, por ejemplo, (cuando) una oferta, que es muy buena para ser cierta, más allá de la mitad de precio, y asegurando un margen de ganancia que triplica la inversión. Eso son lo que nosotros llamamos banderitas rojas para que el ciudadano se debe autoalertar y que le llame la atención de que es una estafa”, sostuvo Ramos Montesinos.

Añadió que “nosotros, como familiares, podemos darnos cuenta que nuestro adulto mayor está siendo víctima de estafa. ¿Por qué? Porque se parece mucho a los casos de violencia doméstica. Entran en un ciclo. Se me aíslan de los familiares, que son apoyo. Empiezan a hacer transacciones económicas, enviando dinero para ‘gift cards’, para tarjetas de crédito, para ‘money orders’, para personas que ellos nunca han visto, no tienen una dirección, no tienen apellido. Cuando uno verifica los números de teléfono de contacto de esa persona a la que está recibiendo el dinero, muchas veces son números de teléfonos internacionales… Otra cosa es que cuando uno verifica las cuentas de banco de esos adultos mayores y empieza a preguntarle a esos adultos mayores de ciertas transferencias de dinero y ciertas compras, que no se acuerdan de haber gastado el dinero o haber hecho la compra. Tenemos que estar bien de la mano, bien unidos como pueblo, como familia, para poder brindarle la ayuda”.

PUBLICIDAD

Estas son las principales recomendaciones que realiza la Investigativa de Crímenes Cibernéticos

Si recibe uno de estos mensajes:

• No presione el enlace.

• No comparta información personal, financiera ni códigos de verificación.

• Elimine el mensaje y repórtelo como spam.

También exhorta a la ciudadanía a mantenerse alerta y adoptar medidas básicas de seguridad digital:

1. No comparta contraseñas ni códigos de verificación.

2. Verifique la autenticidad de correos electrónicos, mensajes y enlaces antes de abrirlos.

3. Active la autenticación de múltiples factores en sus cuentas.

4. Mantenga actualizados sus dispositivos y programas de seguridad.

5. Desconfíe de ofertas, premios o solicitudes de dinero que parezcan demasiado buenas para ser ciertas.

6. Proteja su información personal y financiera en las redes sociales.