Guayama. Sobre 2,500 residentes de la Ciudad Bruja salieron a votar este sábado para seleccionar al próximo alcalde del Partido Popular Democrático (PPD) que dirigirá las riendas del ayuntamiento en lo que resta del cuatrienio, luego de que el exalcalde Eduardo Cintrón aceptara haber cometido actos de corrupción pública.

A cuenta gotas, los electores fueron llegando a los centros de votación para dar fin a la controvertible campaña entre Kia Rosario, Luis “Narmito” Ortiz Lugo, así como O’Brian Vázquez.

Solo dos incidentes marcaron la contienda. Se trató de un escape de gas en uno de los centros de votación, la escuela Francisco García Boyrié, que llevó a los electores de la comunidad Costa Sur y barriada Marín a votar en carpas a las afueras del plantel.

Además, hubo una disputa por el comité de campaña de Ortiz Lugo por supuestamente estar ubicado a menos de 100 metros de un centro de votación. Pese a que la jueza Rebecca Vera Ríos, del Tribunal de Guayama, emitió una orden de cierre, la misma quedó en nada tras salir a relucir que se trataba de una carpa y que no había ningún centro de votación cercano.

Los electores que salieron a votar se veían animados. Reclamaban, en esencia, un cambio de dirección del municipio, en el que la corrupción pública no tuviese cabida.

Ramona Hernández López fue una de las populares que acudió junto a su esposo a votar en el centro de votación de Barranca. La mujer señaló que solo buscaba ejercer su derecho al voto para reclamar progreso y trabajo para su Guayama.

“Yo vengo, doy el voto al que me gustó de ahí. Depende de ellos hacer el trabajo que tiene que hacer, porque si no en otro tiempo no voto por él”, amenazó la electora.

La candidata Kia Rosado aseguró que será una alcaldesa "con las botas puestas". ( David Villafane/Staff )

José Dávila López, por su parte, comentó que la situación que atravesó el exalcalde Cintrón fue lo que lo movió a acudir a votar.

El empleado municipal, que no escondió que votó por Ortiz Lugo, señaló que con su voto buscaba “que peguen a salir todos esos proyectos de FEMA (Agencia federal de Manejo de Emergencias)”.

También dijo que “hace falta trabajo y desarrollar el turismo”. Por ello, reclamó que el que salga vencedor se enfoque en llevar bienestar del pueblo.

Los aspirantes, por su parte, dijeron estar seguros de sus triunfos. No obstante, pasada las 3:30 p.m. se espera que el PPD informe quién resultó vencedor en esta álgida contienda, en la que han aflorado las querellas por residencia, por alegada persecución entre los candidatos, así como una denuncia de racismo.

Luis "Narmito" Ortiz Lugo, quien acudió a votar con su nieta Amira Salomé, aprovechó el momento para despedirse de su puesto en la Cámara de Representantes. ( David Villafane/Staff )

Rosario, que en la papeleta estaba ubicada en la primera posición, indicó que se enfocará en trabajar por Guayama.

“Yo vengo con muchos planes, mucho trabajo. Aquí hay mucha, mucha necesidad. Yo llevo seis años trabajando con Guayama, aquí tenemos muchas familias todavía con toldo. Aquí detrás tenemos un señor que vive en un baño desde María. Lleva cuatro años viviendo en un baño, así que yo vengo con una agenda con mucho trabajo y a continuar trabajando por mi gente, porque yo voy a ser una alcaldesa con las botas puestas, para estar afuera con la gente, no en una oficina cogiendo aire acondicionado. Yo voy a estar luchando como llevo seis años luchando por mi gente de Guayama y por mi gente de Puerto Rico”, sostuvo la mujer, luego de haber llegado a votar con dos guardaespaldas y sus dos hijas.

Manifestó que a su pueblo le dirá la verdad y mantendrá las cosas claras para evitar indicios de irregularidades.

También señaló que mantendrá su compromiso con la Pava en pro de la unidad de la colectividad. El acuerdo fue alcanzado en la mañana de esta sábado, durante un desayuno en el que participaron los tres aspirantes.

Por su parte, el representante Ortiz Lugo acudió a votar junto a su esposa y su nieta de un año y medio. La pequeña, llamada Amira Salomé, se robó el ‘show’ al salir corriendo con la papeleta de su abuelo en manos de la caseta de votación.

El legislador no solo dijo que está seguro de su triunfo, sino que aprovechó para despedirse de su cargo en la Cámara de Representantes.

Vázquez afirmó que su intención es trabajar por la unidad de Guayama “sin colores”. ( Frances Rosario )

Afirmó que estará enfocado en hacer “el doble del trabajo que hay que hacer y como dicen aquí en mi barrio, hay que mirar el caldero, hay que ver el caldero, porque la gente merece mucho más en términos de la credibilidad y la transparencia que tenemos que fomentar. Y pongo de ejemplo las transmisiones en las asambleas municipales, de las vistas, la Junta de Subasta, los contratos, el presupuesto. La gente tiene que saber en dónde se va invertir para que así me puedan cuestionar. No puede seguir siendo, como yo digo, en cuartos oscuro, porque la gente tiene que saberlo”.

Por su parte, Vázquez sostuvo que estará enfocado en el trabajo que realizará “de ser favorecido” como alcalde de Guayama.

“Estamos enfocados a trabajar con la gente y sus necesidades”, indicó al señalar que combatirá la corrupción “con transparencia y honestidad”.

Vázquez dijo que trabajará en pro de la unidad del pueblo y que trabajará “sin colores”.

Sea quien fuese el vencedor, el secretario del PPD, Ramón Luis Cruz Burgos, dijo que no hay garantía de que el seleccionado no vaya a cometer ningún acto de corrupción.

Dejó en manos del pueblo fiscalizar para que los líderes políticos no se desvíen de su función pública.

“Ni los partidos ni los electores que votan por ello pueden garantizar que un individuo no cometa un acto ilegal. Nosotros podemos hacer el ‘screening’ previo de toda su documentación que cumplan con los requisitos de ley. Posteriormente, la gente vota dentro de esa gente que se evaluó por una Comisión Calificadora y nadie puede garantizar que no (haya corrupción). Lo que podemos es estar listos para que cualquier funcionario que cometa un acto se le deje caer todo el peso de la ley. Y mi llamado ha sido el mismo siempre. No importa si es popular, no importa si es penepé, tiene que pagar las consecuencias, tiene que sacarse de la política puertorriqueña”.

“Ahora, de cara al próximo evento eleccionario, si podemos hacer algo importante, que es ser más riguroso en las evaluaciones de los candidatos y el país también tiene que ser más riguroso en la evaluación de esos candidatos para garantizar que no pase. Pero, al final, va todo a la fibra moral del individuo. Y si usted que me ve, no tiene la capacidad de estar en una función pública por el salario que va a cobrar o no tiene la fibra moral de poder evitar ser cómplice de un acuerdo con una compañía privada para un soborno, mire, no se meta a esto, que el país no merece esto”, añadió.

Cintrón sorprendió a su pueblo de Guayama el pasado 8 de abril, tras haber llegado a un acuerdo para declararse culpable con la Fiscalía federal.

El fiscal federal Seth Erbe explicó durante la audiencia virtual en su contra que bajo su mandato como alcalde de Guayama, entre el 2013 y 2021, mantuvo “una conspiración para aceptar algo de valor” para ser “influenciado” para realizar “una transacción de negocios con un valor mayor a los $5,000″, lo que es una violación a los estatutos federales.

Erbe explicó que, según la investigación, en el 2013, Cintrón Suárez llegó a un acuerdo con un individuo “para recibir comisiones ilegales de $1 por cada pie cuadrado de asfalto” que la compañía de esa persona aplicara en las vías públicas, a cambio de que el municipio le otorgara el contrato.

Bajo el esquema, el exalcalde recibió, al menos, $40,000, según trascendió en su acusación.