La delegada por la estadidad Elizabeth Torres radicó una querella ética hoy contra la representante del Partido Popular Democrático (PPD), Deborah Soto Arroy, por el distrito 10 de Toa Baja.

La cabildera alega que la legisladora se refirió a ella con la expresión ‘mija’, sin reconocerla, durante un receso en una vista pública que presidía Soto Arroyo sobre el Proyecto 1750, que buscar reformular el sistema de educación pública, mediante el Programa Creando Ciudadanos.

“Y tú, ¿quién eres? Mira mija, yo no sé quién tú eres”, alega Torres que fueron las palabras de la legisladora hacia ella.

“Vine a presentar una querella contra la legisladora Deborah Soto Arroyo. Yo asistí a una vista pública hoy y al culminar la vista le hice una observación que ella no tomó de buena manera. Me dijo ‘mija’, me dijo unas cuantas cosas y vine, presenté (la querella) formalmente como debe hacer todo ciudadano”, dijo Torres a periodistas cuando salía de la oficina del portavoz de la mayoría popular, Ángel Matos García, quien preside la Comisión de Ética.

“Fue una vista pública relacionada con la educación de Puerto Rico, yo fui maestra, eso lo sabe todo el mundo y además soy delegada congresional y más importante que todo soy madre y soy ciudadana. Creo que por le faltó al Código de Ética, por lo menos a las reglas de ética de la Cámara y por eso estoy aquí”, dijo sin mostrar copia de la queja, que no está disponible al público por ser un documento confidencial de la Comisión de Ética.

Cuando se le pidió copia del documento, refirió a los periodistas a su página en Facebook, en la que se rifirió a Soto Arroyo como “una legisladora yal”.

Por su parte, la representante Soto Arroyo dijo que en un receso, mientras saludaba al administrador de ACUDEN,Roberto Carlos Pagán, la delegada congresional la increpó porque no la había reconocido.

“Los trabajos se estaban llevando muy bien, de hecho se han llevado muy bien, todo en paz y en armonía y aun así, a las 10:30 (de la mañana), yo pedí un receso para cambiar de deponente y en ese momento que procedo a bajar de presidir para darle la mano (a uno de los deponentes) y decirle gracias por estar aquí, se levanta una señora, se refiere a mí y en voz alta y amenazante: ‘ah es una falta de respeto que tú reconozcas las personas que son electas, que somos electas por el pueblo y que ocupamos posiciones de gobierno’ y como me cogió así hablando con el señor de ACUDEN, le digo a ella, ‘mire yo desconozco quién es usted, porque yo como que estoy ajorada en el trabajo”, relató la representante.

Dijo que acto seguido, la delegada congresional le replicó: ‘ah tú vas a saber quién soy yo’ y se marchó.

“De hecho como no está bien vestida para estar allí, para ser una congresista, está con una camisita, un mahón y un moñito. Yo no conozco quién es de verdad”, sostuvo Soto Arroyo.