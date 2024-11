La exdelegada congresional y quien aspiró sin éxito al Senado por acumulación, Elizabeth Torres Rodríguez, regresó a Puerto Rico luego de que hiciera varias publicaciones sobre su salida de la isla tras no resultar favorecida en la elección del pasado 5 de noviembre.

“Unos escogieron la miseria, otros escogimos la libertad y la prosperidad”, escribió Torres Rodríguez el pasado 9 de noviembre a través de su cuenta de X. Esa publicación la acompañó de una foto en la que se veían maletas.

Muchos de sus seguidores entendieron la publicación como que cumplía su palabra de irse de Puerto Rico si no resultaba electa, y es que en una entrevista radial emitida por WKAQ-580 en septiembre, la destituida delegada dijo que “la conducta del pueblo en las urnas” determinaría si ella se quedaba o se iba de Puerto Rico.

“Si yo no salgo electa yo no tengo un incentivo para quedarme aquí porque lo que me retiene es esta carrera política porque yo quiero ser parte del cambio. La conducta del pueblo en las urnas va a determinar si yo y miles de puertorriqueños se quedan en Puerto Rico o no... La realidad es que si yo no salgo electa en este momento, no tengo incentivo para quedarme”, dijo al referido espacio radial hace poco más de un mes.

Ahora, tras pasar unos días fuera de la isla, Torres Rodríguez regresó y apuntó a que no se quita.

“Bueno, vamos a la carga, porque los bravos, no nos quitamos”, expuso a través de un mensaje en su cuenta de Instagram.