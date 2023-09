La noticia que tanto anhelaba dar por fin ocurrió. Y no se trataba de su futuro político, sino de cómo su vida cambiará a nivel personal.

Y es que la comisionada residente en Washington abraza la etapa de la maternidad por partida doble, a sus 47 años de edad, un deseo que puso en manos de Dios desde que inició su relación con José Jovin Vargas.

Fue a través de un mensaje en la red social Twitter (ahora llamada X) que la vicepresidenta del Partido Nuevo Progresista (PNP) compartió este domingo –con reiterados signos de exclamación– que “¡¡Seremos padres!!”.

“¡¡Hoy mi esposo y yo queremos compartir nuestra profunda alegría!! Uno de los momentos más especiales en nuestras vidas. ¡¡Seremos padres!! ¡Nuestra familia hoy se agranda para la Gloria de Dios! Hoy tenemos más fuerza que nunca, llenos de ilusión, de esperanza y de compromiso con Puerto Rico. Queremos lo mejor para ellos y para todo nuestro pueblo. Nuestra felicidad es enorme y será sin dudas una fuerza mayor para continuar nuestro compromiso de vida. Esperábamos con ansias esta bendición. Estamos agradecidos enormemente y comenzaremos a darle forma a lo que será una familia para Dios”, publicó González junto su esposo, sosteniendo las imágenes sonográficas que muestran los bebés que vienen en camino.

Allegados a la comisionada residente, quienes prefirieron no identificarse, explicaron que la futura madre optó por esperar un tiempo prudente para dar a conocer la buena nueva, pues su embarazo representa uno de alto riesgo. Trascendió que las criaturas que crecen en su vientre tienen más de 12 semanas de gestación.

“Ella está súper feliz. Era algo que anhelaba y se logró. Eso sí, para nada esta noticia cambia su decisión en torno a la política”, indicó la fuente.

La persona no supo precisar cuándo González haría el otro anuncio en torno a si aspiraría nuevamente a la silla en Washington, o si se lanzaría por la gobernación de Puerto Rico en una primaria contra Pedro Pierluisi.

“Ella no ha dicho fecha; eso no lo sabemos”, aseguró.

Mientras ese momento llega, la pareja –que contrajo nupcias en agosto del pasado año– se prepara para recibir a los gemelos.

En entrevista previa con Primera Hora, a pocos meses de su enlace matrimonial, la líder de la Palma compartió su deseo de convertirse en madre y

“Tenemos esa meta de poder hacer una familia más grande, si Dios así lo permite. Queremos agrandar nuestra familia… yo confío en que se nos va a dar”, manifestó en diciembre de 2022.

“Si Dios así lo determina, es algo muy personal para mí, que siempre he tenido esa aspiración y más cuando tú tienes a un hombre al que amas y quieres echar una familia pa’ lante y dedicarle ese tiempo. Esto no es mi lado oficial, político; en lo personal, sí es una ambición que siempre he tenido. En mi casa éramos tres y la familia de José es bien grande también, así que nos encanta compartir eso”, añadió González, quien se habría sometido a tratamiento para lograr el embarazo.

Durante la entrevista, al llegar su esposo, también se le preguntó sobre el anhelo de agrandar la familia, a lo que respondió: “Muy bien… lo que Dios quiera, los (hijos) que nos manden, los vamos a recibir con mucho amor y cariño”, expresó Jovin Vargas casi anticipando que sería más de uno.

El estudiante de medicina ya es padre de una criatura, fruto de una relación con una expareja.

Recibe felicitaciones

Al conocer la noticia, el gobernador Pedro Pierluisi envió un mensaje a la pareja, en el que le describía la emoción de tener hijos.

“¡Felicidades Jenniffer y Jovin! Los hijos son una gran bendición. Que Dios bendiga a esta nueva familia. ¡Un abrazo!”.

De igual forma, el alcalde de San Juan, Miguel Romero, le felicitó por esta nueva etapa.

“Muchas felicitaciones a nuestra comisionada residente @Jenniffer y su esposo José Yovin ante el anuncio de un nuevo integrante en su familia. Nuestros mejores deseos en esta nueva etapa en sus vidas”, escribió Romero, en cuyo mensaje de Twitter añadió un emoji de un biberón y otro de un osito de peluche.