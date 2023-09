La comisionada residente en Washington, Jenniffer González, quien se perfila como una posible candidata a la gobernación, le salió al paso a las expresiones del representante José Enrique “Quiquito” Meléndez, quien dijo haber confirmado que el cabildero Elías Sánchez Sifonte forma parte de la campaña de González.

En unas escuetas declaraciones escritas emitidas a El Nuevo Día, González sostuvo que “el Lcdo. Elías Sánchez no ha sido ni es parte de mi equipo de campaña. Cuando decida mi futuro político, presentaré mi equipo”. En el día de ayer, Meléndez, quien era partidario de la candidatura de González, sostuvo que se mantendrá neutral respecto a la posible candidatura de González, tras haber hecho una consulta en la que se le confirmó que Sánchez Sifonte era parte de la campaña.

De otra parte, el presidente del Partido Nuevo Progresista, Pedro Pierluisi, secundo expresiones de Meléndez, quien dijo no ver con buenos ojos una primaria entre el gobernador y la comisionada. “Ese sentir lo tiene la inmensa mayoría de la base. La inmensa mayoría, la inmensa mayoría del liderato del Partido Nuevo Progresista, incluyendo particularmente el liderato de la base, todos los que están en la estructura del partido de sobre las 1,500 unidades electorales que hay en el partido. La inmensa mayoría no quiere ver una primaria nivel de la gobernación. Eso no lo estoy diciendo yo, eso lo dicen en la calle, lo dice todo el mundo. Y aparentemente el representante Quiquito Meléndez dijo eso y sí dijo eso, esa es la verdad”. Sobre la salida de Meléndez del equipo de trabajo de González. “Yo en esos temas prefiero no opinar porque estaría especulando. Todavía aquí no se han materializado las candidaturas. Es a partir del 1 de octubre”, sostuvo, en clara alusión a que la Comisionada Residente no ha hecho un anuncio oficial sobre su futuro político.

De otra parte, Pierluisi evitó hacer expresiones sobre una posible candidatura del exsenador Larry Seilhammer a Washington, “porque no hay una vacante”. “Todos saben que yo pienso que Larry es una persona ejemplar, que ha sido un servidor público ejemplar, que fue un excelente senador, que por el tiempo que lo dejaron ser secretario de Estado hizo una gran labor. Todo eso lo tengo que decir por Larry. Pero no, no lo voy a estar evaluando como comisionado residente porque no hay una vacante en la comisaría Residente”.

Las expresiones de Pierluisi se produjeron durante una conferencia de prensa en Ponce, donde participó de la inauguración de un centro de tecnología de una empresa privada. Precisamente durante el evento coincidió con Seilhamer, quien ocupó brevemente la Secretaría de Estado, al inicio del cuatrienio.