El excandidato a comisionado residente en Washington por el PNP, Elmer Román, reveló que fue contactado durante el fin de semana para evaluar su disponibilidad para llenar la vacante surgida en el Departamento de Estado, luego que la designada Verónica Ferraiuoli solicitara el retiro de su nombramiento el domingo, debido a que no contaba con los votos para ser confirmada en el Senado.

Román, quien fue compañero de papeleta de la gobernadora Jenniffer González en la pasada contienda primarista del PNP, fue secretario de Estado bajo el mandato de Wanda Vázquez y previamente en ese cuatrienio ocupó la posición de secretario del Departamento de Seguridad Pública bajo la administración de Ricardo Rosselló.

Las expresiones se produjeron durante una entrevista en el programa ‘Jugando Pelota Dura’ (TeleOnce), donde reveló que en este momento no está disponible para ocupar la posición. Al preguntársele si fue contactado por el equipo de Fortaleza, Román respondió que “ellos están haciendo su asignatura, su ‘due dilligence’. Tienen un grupo de candidatos, de personas y por supuesto, ellos están haciendo los acercamientos pertinentes”.

Acto seguido aclaró que fue consultado al respecto, pero que eso no implicaba que le hubiesen ofrecido el puesto. “...Bueno si, como se le ha hecho a otras personas, hay un listado de candidatos. No significa que yo fuese la persona que ellos van a elegir. Lo que están haciendo es identificando a las personas que van a presentarle a la gobernadora para que ella tomé su decisión”, sostuvo.

Sin embargo, el funcionario federal dijo que aunque considera un honor servirle al país, debido a sus compromisos laborales no cuenta con la disponibilidad para poder aceptar la encomienda. “Siempre para mi servirle a Puerto Rico es el honor más grande. Actualmente, estoy trabajando unos temas a nivel nacional que tienen que ver con los temas de la situación que está pasando en China y Rusia, etcétera, que se me hace difícil en este próximo año tomar alguna posición en el gobierno de Puerto Rico, y así lo he expresado. Pero siempre en mi está ayudarles desde afuera, hasta que pueda retirarme el año que viene”, sentenció.

La licenciada Ferraiuoli , quien se desempeñó como jefa de la oficina de la entonces comisionada residente en Washington, se vio involucrada en varias controversias tras su designación. Una de estas cuando trascendió que asesoró al actual secretario de Salud, Víctor Ramos, cuando presidía el Colegio de Médicos y Cirujanos en medio de gestiones asociadas al fallido plan médico que éste gestionaba.

Sin embargo, fue la controversia asociada con varias planillas de contribución sobre ingreso que radicó de manera tardía y la solicitud de varias prorrogas para radicar las mismas –las que no cumplió-, sumado a su manejo de la crisis generada por el apagón del Miércoles Santo, mientras fungía como gobernadora interina, lo que precipitó la virazón de la mayoría novoprogresista contra su nombramiento, luego que fuese confirmada sin problemas por la Cámara de Representantes.