La gobernadora Wanda Vázquez Garced informó hoy que Elmer Román González renunció a su cargo como secretario de Estado.

Su dimisión será efectiva este 23 de agosto, indicó la primera mandataria, añadiendo que Román regresará a trabajar en el gobierno federal.

“Agradezco al secretario Román González que, en momentos difíciles para Puerto Rico, estuvo disponible para ayudar a nuestra gente, tanto desde el Departamento de Seguridad Pública como en el Departamento de Estado. Es un excelente servidor público, de primer orden y sé que tendrá éxito donde quiera que esté. Y sé que seguirá ayudando a Puerto Rico. Perdemos un gran servidor público que aceptó esta encomienda con el más alto sentido de responsabilidad, entrega y dedicación”, sostuvo la gobernadora en declaraciones escritas.

Se indicó que parte de su carta de renuncia expresa: “Agradezco las encomiendas que usted me delegó. Responsabilidades que me dieron la oportunidad de liderar esfuerzos del gobierno, como respuesta ante las emergencias debido a los sismos en el área sur, una pandemia a consecuencia del COVID-19 y el reciente paso por nuestra isla de la tormenta tropical Isaías. Me llevo memorias significativas del Departamento de Estado que me recibió con los brazos abiertos, mi servicio a una gobernadora que por mandato constitucional asumió hace apenas un año retos enormes e inesperados. Muchas gracias, señora gobernadora, por la oportunidad de hacerme parte de ese capítulo de nuestra historia”.

La subsecretaria del Departamento de Estado, María Marcano, ocupará el puesto de manera interina.