Las nuevas tarifas del servicio de lanchas hacia las islas municipios de Vieques y Culebra para aquellos que no son residentes ni comerciantes están programadas para iniciar el próximo martes.

Hasta este viernes, no se había emitido una solicitud de parte de los alcaldes, el viequense José Corcino Acevedo y el culebrense Edilberto Romero Llovet, para detener nuevamente la implementación de este incremento tarifario.

Actualmente, el viaje desde Ceiba a Vieques cuesta $2 cada vía, tanto para residentes como para visitantes. Mientras que el trayecto Ceiba a Culebra es de $2.25 por viaje. Con el nuevo reglamento, el costo para los residentes y comerciantes que dan servicios en las islas municipios continuaría inalterado. Pero, los no residentes pagarían $22.50 por un viaje ida y vuelta.

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El director de la Autoridad para el Transporte Integrado (ATI), Josué Menéndez, indicó que, “al momento, las nuevas tarifas se mantiene según programado”.

La última orden ejecutiva emitida por la gobernadora Jenniffer González Colón el pasado 31 de marzo establecía que se detenía la implementación de las nuevas tarifas por unos 30 días. La fecha que se programó para iniciar el cobro con el aumento para los no residentes fue el 5 de mayo.

Una de las razones por las que se retrasó el inicio de este aumento fue que Vieques no había completado el registro de residentes para evitar el cobro elevado.

Corcino Acevedo indicó a Primera Hora que hasta hoy ya acumulaban a 8,911 personas inscritas en el registro, de los cuales 131 eran comerciantes locales y suplidores que vienen a Vieques.

No obstante, señaló que ATI les debe la copia del nuevo reglamento enmendado. En el mismo se incluiría que los suplidores y cualquier contratista que preste servicios en Vieques pagaría la tarifa de $2 por viaje.

Además, también se debía añadir que los viequenses que estudian en universidad en la isla grande continuarán con el viaje gratuito para visitar a sus familias. Cuando se programó el aumento, tenían que pagar la tarifa como no residentes.

“Ellos (ATI) accedieron a incluirlo a nuevo reglamento, pero no ha salido el nuevo reglamento”, comentó el alcalde de Vieques.

Señaló que, si no reciben el reglamento, tanto él como el alcalde de Culebra solicitarían nuevamente que se detenga el aumento tarifario.

Este diario intentó conseguir a Romero Llovet, pero este no contestó las múltiples llamadas ni mensajes de texto.

Por su parte, el viequense expuso que “queremos que esté eso por escrito que se asegure que los viequenses, los comercios y todo lo que pedimos se dé. Que salga el reglamento tal y cual nosotros exigimos para el beneficio de los residentes y al comercio que llegue a la isla”.