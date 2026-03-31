Justo a un día de entrar en vigor, la gobernadora Jenniffer González Colón firmó este martes una orden ejecutiva para detener por 30 días la implementación de las nuevas tarifas del servicio de lanchas hacia las islas municipios de Vieques y Culebra, informó el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez.

Tras revelarse el cambio, el secretario de Asuntos Públicos, Jean Peña Payano, precisó durante una conferencia de prensa en La Fortaleza que “la gobernadora va a extender la orden ejecutiva para que el aumento no entre en vigor hasta el 4 de mayo y las nuevas tarifas entrarían en vigor el 5 de mayo”.

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Esta medida representa la cuarta ocasión en que se detiene la entrada en vigor de estas nuevas tarifas en este año.

Previo a la confirmación, los respectivos alcaldes de las islas municipios, el viequense José Corcino Acevedo y el culebrense Edilberto Romero Llovet, habían anticipado a Primera Hora que se paralizarían las nuevas tarifas.

Ambos funcionarios dijeron desconocer detalles específicos de lo que contendría el documento. No obstante, aseguraron que se han mantenido en contacto con asesores de La Fortaleza en espera de que ocurra la paralización de las nuevas tarifas, que llevaría a los no residentes de estas islas a pagar $22.50 por el transporte marítimo de ida y vuelta en plena temporada alta de turistas por ser Semana Santa.

Actualmente, el viaje desde Ceiba a Vieques cuesta $2 cada vía, tanto para residentes como para visitantes. Mientras que el trayecto Ceiba a Culebra es de $2.25 por viaje. Con el nuevo reglamento, el costo para los residentes continuaría inalterado.

Pero, los alcaldes apuntaron a múltiples fallas para poner el vigor estas nuevas tarifas mañana, 1 de abril, aun cuando llevan años anunciadas.

La primera falla señalada fue de orientación de parte de la Autoridad de Transporte Integrado (ATI) a la población residente.

Tanto Corcino Acevedo como Romero Llovet señalaron que lo más que preocupa es un aumento en los costos de vida, ante las precarias condiciones en las que ya residen sus compueblanos.

Además, aludieron a que no se han rotulado las nuevas tarifas en los muelles, así como que en Vieques no se ha culminado el registro de sus residentes para que no paguen el alza en el viaje marítimo.

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Primera Hora solicitó información a La Fortaleza y a la ATI sobre las medidas que se toman a un día del alza en las tarifas. Se espera por respuesta.

No obstante, los alcaldes informaron que no se está preparado para que mañana entren en vigor las tarifas.

El alcalde de Culebra fue el primero que anunció la firma de la orden ejecutiva para detener el alza.

“La gobernadora está a punto, en el día de hoy, de firmar una orden ejecutiva paralizando el aumento de las lanchas en lo que se termina de hacer el registro (de Vieques), se orienta a los comercios, a todo el que viene a visitar Culebra y verificar si el aumento puede ser menos o escalonado. Se está trabajando distintas cosas a la vez. Lo más importante es que se detuvo el aumento hasta que se logre hacer el registro completo y se oriente a la gente como debe ser”, precisó Romero Llovet a este diario.

Estableció que su municipio culminó hace más de año y medio el registro de residentes, ya que impuso un cargo ambiental a los turistas que ayudó a agilizar el proceso. Comentó que en este cargo ambiental han logrado capturar $1.1 millón en los pasados dos años, el cual utilizan para el recogido de basura y otras medidas ambientales.

Pese a que sus residentes no se afectarían con un cobro mayor, ya que están en el listado de ATI como se requirió para no cobrarles de más, denunció que la agencia no ha orientado a la población sobre los posibles efectos de los aumentos en el ingreso de mercancías y turistas a las islas municipios.

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Alegó que el estudio de impacto económico fue de los años 2014 y 2015.

“Ahora mismo no hay un estudio real”, aseguró el culebrense. “Aquí vivimos turismo y hay mucha gente preocupada”.

Añadió que “el costo de vida ha aumentado, la gasolina, la luz. Hay muchos comercios preocupados que la gente no llegue a las islas y que vaya a tener un aumento del transporte de suministros a las islas”.

Romero Llovet manifestó que todas esas preocupaciones se hubiesen dilucidado si personal de ATI orientaba como era debido a la población.

“Esperemos que todo esto venga y se orienten a las personas y se puede hacer lo correcto y no se deje a última hora, como está pasando al momento. Estas son las consecuencias que hay. Estamos en un corre y corre”, sostuvo el culebrense.

Por su parte, Corcino Acevedo señaló que su mayor preocupación no es que no se ha culminado con el registro de residentes de Vieques. Aludió a que ya hay sobre 8,100 personas anotadas en este listado para ATI, que evitaría que le cobren la tarifa de $22.50 por el viaje ida y vuelta.

Comentó que “el problema es que hay confusión entre la población. Los precios para comerciantes van a subir. A los estudiantes universitarios se les va a cobrar y los niños pequeños ahora se les va a cobrar (tarifas como residentes). Hay muchas cosas que tenemos que aclarar. Por eso le estamos pidiendo el tiempo a la gobernadora para que se siente con los alcaldes y ella pueda ver cómo se va a encarecer el costo de vida en los residentes de los residentes de Vieques y Culebra”.

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“Va a tocar el bolsillo de los viequenses. Vivir en Vieques se duplica o se triplica (los costos). Imagínese ahora si nos suben el costo del transporte de los suministros. Inclusive, el camión de la leche dice que, si ese aumento llega, no va a ir a Vieques, por que no es costo efectivo ir a Vieques. O sea, es más complicado que eso, (que un aumento al costo del transporte de turistas)”, agregó.

Para solucionar los problemas que enfrentan, el viequense llamó a actualizar toda la información referente a los costos de vida que enfrentan y este aumento en el costo del transporte.

“Luego, que escuchen al pueblo. Escuchen preocupaciones antes de que llegue ese aumento”, clamó.

Corcino Acevedo aseguró que estos aumentos en los costos de vivir en las islas municipios puede empujar a los residentes a marcharse a otros pueblos de la isla grande.

“Estamos pidiendo que se tome en cuenta y evalúe bien las repercusiones que va a tener esto a todos los necesitados. En Vieques es un maratón poder sobrevivir. Si nos sube el costo de vida, ¿qué va a pasar de nosotros?”, puntualizó.

Por otro lado, el presidente cameral informó que el lunes, 6 de abril realizará una reunión en la que se buscará “una solución final al asunto del cambio en la tarifa de transportación marítima a las islas municipio para turistas y visitantes, así como de la carga”.

Indicó que el director ejecutivo de la ATI, Josué Menéndez, así como la vicepresidenta del Senado, Marissa ‘Marissita’ Jimenez, y el senador Héctor Joaquín Sánchez, fueron citados para la reunión.