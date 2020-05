Empleados del Departamento de la Familia (DF) en Morovis protestan hoy frente a la oficina de esa agencia en ese pueblo porque, según ellas, la agencia no les permiten entrar a trabajar y ayudar a agilizar el trámite de ayudas para las personas afectadas por el manejo de la pandemia del COVID-19.

Miles de solicitudes en trámite

La manifestación es encabezada por la técnica del DF en Morovis, Carmen Pagán, quien llevó una pancarta para reclamar reanudar sus labores ante lo que descibieron como avalancha de nuevas solicitudes del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) que han surgido a consecuencia de la pandemia.

PUBLICIDAD

Paso a paso para solicitarla por Internet

“Siempre escogen a las mismas dos personas de la región de Arecibo, y los técnicos de Morovis queremos trabajar para nuestro pueblo. Presentamos una querella en la unión (Servidores Públicos Unidos). Están tirando por ahí que no queremos trabajar, es que no nos llaman a trabajar", sostuvo Pagán, quien dijo no saber en qué partido militan esas personas que son llamadas a trabajar.

En un comunicado de prenas sobre la manifestación se asegura que hay cerca de 1,000 casos pendientes de solicitudes del PAN. Los empleados que participaron de la protesta dijeron que ellos pueden cobrar sin trabajar, pero que desean laborar para ayudar ante la necesidad que hay en la ciudadanía.

“¿Por qué no llaman a todos los técnicos? Hay hambre”, dijo Pagán.

Otra empleada que se encontraba en la manifestación, Yeida Morales Arocho, dijo que en total son 11 técnicos disponibles para trabajar, pero siempre llamaban a los mismos dos. Con otro personal, en la oficina de Morovis laboran unos 16 empleados, precisó.

Morales Arocho precisó que sí pudieron trabajar entre el 27 de abril y el 8 de mayo, pero en una reunión del 7 de mayo objetaran algunos empleados que la oficina de Morovis no era muy grande para que las 16 personas trabajaran a la vez y que esto era violatorio a la orden ejecutiva, que dispone distanciamiento social como medida contra la pandemia. Luego de esto, no se les permitió regresar a trabajar.

“Somos 11 técnicos y todos estamos disponibles para trabajar", sostuvo Morales Arocho.

PUBLICIDAD

También dijo que han ubicado en Morovis a empleados de Ciales por probnlemas que tienen físicos en esa sede, lo que reduce aún más la cantidad de técnicos para ayudar a la gente de su pueblo.

Dijo que una opción puede ser alternar a los técnicos, para que unos trabajen lunes, martes y miércoles; y otros martes, jueves y sábado.

Mientras, la empleada Ginia Ramos Marrero dijo que mucha gente que ha pasado por la protesta y ve la pancarta les reclaman a ellas por la ayuda del PAN y que no la han recibido.

“Podemos estar en casa cobrando si trabajar pero al ver en esas dos semanas el volumen de casos y ver la necesidad de nuestra gente de Morovis estamos empáticos con la necesidad. Hay personas que de verdad no tiene empleo, ingresos, nada, que ambos se han quedado sin trabajo”, afirmó Ramos Marrero.

Según el comunicado de prensa, el pasado 6 de abril, el Departamento de la Familia exhortó a las personas que hayan perdido el empleo a causa de la pandemia a que precualificaran digitalmente. Dicha determinación se tomó luego que el gobierno federal asignó una partida de $300 millones en fondos para alimentos a los territorios estadounidenses, de los cuales alrededor del 80% se destinaría a Puerto Rico. Los tarjetahabientes del PAN podrían recibir unos $240 millones aproximadamente en las próximas semanas para ayudar en la compra de alimentos durante la emergencia del covid-19.

Responde el subadministrador

El subadministrador de la Administracion de Desarrollo Socioeconomico de la Familia (Adsef), Alberto Fradera, respondió a las denuncias alegando que la agencia tiene como prioridad la seguridad de los empleados y dar el servicio.

PUBLICIDAD

“La seguridad de los empleados y sus condiciones de trabajo ha sido siempre una prioridad al delinear los planes de trabajo de la agencia, como lo es atender todas las solicitudes para ingresar al programa PAN que se han recibido. Debe quedar claro que los empleados de Familia realizan labores esenciales y como tal, las guías de trabajo se diseñan según la necesidad de servicio y los espacios. Si ha habido alguna confusión debido a cambios en planes de trabajo conforme se modifican las Ordenes Ejecutivas estamos para aclararlas. Es nuestro interés mantener lo canales de comunicación abiertos en todo momento", dijo Fradera.

También dijo que hubo cerca de 1,000 solicitudes de ingreso al programa PAN, pero en la actualidad solo quedan unas 200. “Allí, los compañeros inclusive han apoyado la labor de otras oficinas de la región”, indicó.