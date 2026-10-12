Los empleados del Gobierno de Puerto Rico podrían tener una jornada laboral reducida de aprobarse una medida presentada por el representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), Joel Franqui Atiles.

Se trata del Proyecto de la Cámara 1459, que propone establecer una jornada laboral de 32 horas semanales, sin exceder las ocho horas diarias por empleado.

Según el documento sometido en Trámite Legislativo, la medida busca enmendar la “Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico” como parte de una reorganización administrativa que brinde un alivio económico a los empleados gubernamentales ante el aumento en el costo de vida y los gastos asociados a acudir a sus lugares de trabajo.

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“El aumento constante en el costo de vida, incluyendo los gastos asociados a transporte, gasolina, alimentos y utilidades, ha generado una presión económica palpable sobre los trabajadores del sector público. Esta realidad exige la evaluación de alternativas responsables que, sin menoscabar la estabilidad fiscal del Gobierno, permitan brindar alivio y promover condiciones laborales más justas y eficientes”, lee la medida.

La medida no contempla una baja salarial para los empleados, sino que mantendría sus salarios.

De aprobarse, la medida facultaría a la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico (OATRH) a implementar programas piloto o fases de prueba para evaluar los aspectos operacionales, fiscales y administrativos relacionados con esta jornada laboral reducida.