Participar de una misión comercial ha sido una gran oportunidad que muchos empresarios locales han utilizado de trampolín para expandir sus negocios y llevar sus productos a mercados alrededor del mundo con el asesoramiento del Programa de Comercio y Exportación del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), donde se estarán recibiendo hasta este viernes, 4 de febrero, solicitudes de comerciantes interesados en formar parte de la próxima iniciativa que se llevará a cabo en dos meses, en España.

En esta ocasión, el programa está enfocado en promover y fortalecer la presencia de empresas puertorriqueñas en el mercado español, mediante una misión comercial multisectorial que se llevará a cabo del 4 al 8 de abril en Madrid, España. Una delegación de 13 empresarios puertorriqueños estuvo en una pasada misión comercial que se realizó previo a la pandemia, en el 2019, la cual resultó en sobre $5.2 millones en ventas.

Ahora las expectativas del programa son seleccionar a 10 empresarios locales que puedan explorar nuevas oportunidades de negocio no solo en España, sino en el mercado europeo. Además, es un buen momento para que, a su vez, Puerto Rico se presente como una alternativa para que empresarios europeos hagan negocios en Estados Unidos.

Según explicaron Soraya Morón, Secretaria Auxiliar de Operaciones Estratégicas del DDEC y María Batista, directora del Programa de Comercio y Exportación, la convocatoria para aquellos empresarios locales interesados en formar parte de la misión en España, tienen hasta mañana para llenar la solicitud. Los interesados pueden escribir a promoexport@ddec.pr.gov o llamar al (787) 758-4747, extensiones 5502, 5507, 5504 y 5500.

Las 10 empresas seleccionadas podrán viajar con dos portavoces del negocio y estarían recibiendo un reembolso de hasta $1,500 por gastos de viaje incurridos en la misión. Sin embargo, la mayor aportación para los seleccionados a la misión comercial -que se hace posible con una subvención federal de la State Trade and Export Promotion (STEP) del U.S. Small Business Administration (SBA)- es que serán adiestrados sobre el mercado de España, sus aspectos legales y de logística, entre otros temas.

Además, llegarán a suelo español con una agenda de negocios coordinada con potenciales clientes que podrían tener interés en los productos de cada empresario o que les ayudarían a diversificar sus plataformas comerciales.

“La reciente visita del rey Felipe VI nos dio más credibilidad para que esas relaciones entre España y Puerto Rico se fortalezcan”, dijo Morón. Durante su paso por la isla, el Rey de España participó de un encuentro empresarial en el que el monarca hizo un llamado para afianzar los lazos económicos entre ambos países.

“Los empresarios españoles siempre han encontrado en Puerto Rico un lugar de encuentro, de oportunidad fraterna y amigable, donde pueden tener una primera experiencia en el contexto regulatorio y normativo de Estados Unidos y en un país de habla hispana y con una gran afinidad cultural, algo que es y fue determinante para facilitar el proceso de internacionalización de nuestras empresas al otro lado del Atlántico”, expresó el monarca durante su alocución.

Durante su paso por la Isla la semana pasada, el Rey de España, Felipe VI, participó de un encuentro empresarial en el que hizo un llamado para afianzar los lazos económicos entre ambos países. ( Ramón “Tonito” Zayas )

De hecho, es el mismo pensamiento del secretario del DDEC, Manuel Cidre, quien ve la misión de España como un puente para tener acceso a mercados de Europa.

“España representa un mercado amplio en el que los empresarios puertorriqueños pueden ofrecer productos y servicios, y de esta manera ampliar sus oportunidades de hacer negocios y aportar al desarrollo económico de la Isla. Además, es un destino que sirve de puente para tener acceso a otros mercados de Europa”, manifestó Cidre.

Empresarios cuentan sus experiencias en pasadas misiones comerciales

Un grupo de comerciantes locales conversó con Primera Hora y dieron fe del despunte que dieron sus empresas luego de participar de diversas misiones comerciales auspiciadas por el DDEC en los pasados años.

En el caso de Circa Sugar -una compañía dedicada a la azúcar natural de caña integral- la oportunidad de llegar, precisamente, al mercado español se dio en el 2019 cuando un grupo de empresarios viajó buscando nuevos bríos en sus negocios.

“Tuve que recorrer dos millones de millas en el mundo para abrir camino en la industria de la exportación... nunca había trabajado con el apoyo gubernamental y fui a un seminario del programa de casualidad y dije: ‘wow, esto funciona’. De verdad, que aceleran el proceso y uno llega con muchísima más confianza”, relata Jaime Fortuño, socio de Circa Sugar, empresa que logró exportar el producto a España y otros países europeos, aun con las complicaciones que trajo la pandemia del COVID-19.

Fortuño enfatizó que, aún cuando tenía experiencia previa haciendo negocios para exportar café gourmet, lo cierto es que la experiencia de la misión comercial lo convenció de que Puerto Rico tiene la capacidad de llegar a cualquier parte del mundo con los productos que produce. “O nos comemos al mundo, o el mundo nos come a nosotros”, dijo en broma, pero a la vez instando a los comerciantes boricuas a perder el miedo y lanzarse a nuevas aventuras empresariales fuera de la isla.

Líder mundial en la industria de reciclaje de aceites usados

A Jorge “Tato” González le llena de orgullo relatar que su historia de éxito empresarial inició cuando apenas era adolescente y se montaba en una “van” para vender garaje por garaje aceites y productos de autos que su padre producía en una fábrica ubicada en Yabucoa.

Luego llegó el espíritu de ver crecer el negocio familiar y fue así como hace muchos años agarró un vuelo de madrugada hacia Panamá, donde con la misma paciencia que tuvo de adolescente comenzó a tocar puertas para presentar los productos para el mantenimiento y cuidado de carros que hoy conforman a Olein Refinery.

Aquella primera experiencia de exportación la revive con el mismo ánimo que destaca cómo ese proceso se ha simplificado durante la última década cuando empezó a participar de misiones comerciales en diversos países, lo que le ha permitido convertirse en líder mundial en la industria del reciclaje de aceites usados. Además, en los últimos años también ha logrado posicionar número uno en venta algunos productos de limpieza, entre ellos el famoso “Sacató” que se consigue en los estantes de las tiendas locales.

“Empezamos en Panamá, luego en Santo Domingo... seguimos con Costa Rica, Honduras, Guatemala, El Salvador... y en todos esos países, incluyendo otros muchos como Alemania y Estados Unidos, hemos dejado esa huella boricua. Esa es la mayor satisfacción y lo más bonito y positivo. Comparo esto como los atletas o músicos que nos representan en el mundo, pues nosotros vamos a estas ferias y misiones comerciales representando el comercio de la isla en el mundo”, subraya quien, actualmente, exporta productos a más de 50 países, entre estos Palestina, donde procuran mucho el líquido de freno de Olein Refinery.

Y dentro de todo su entusiasmo, González reconoce la aportación del Programa de Comercio y Exportación como una columna vertebral para el éxito que ha logrado con el pasar del tiempo. “Nos han dado las herramientas para saber cómo hacer negocio”, puntualizó.

En desarrollo un parque de Toro Verde en España

A Jorge Flores, un nicaragüense casado con una boricua hace 23 años y que ha hecho de Puerto Rico su casa, le emociona hablar de la evolución que la empresa de parques eco-turístico Toro Verde ha tenido desde que inauguró las primeras facilidades de entretenimiento en Orocovis.

Han sido 12 años de pura adrenalina, pero también de muchos sacrificios, en particular, cuando quiso expandir el negocio al otro lado del mundo con un segundo parque establecido en los Emiratos Árabes.

El gran salto se dio hace tres años y, aunque ha tenido éxito, “fue difícil, porque lo hicimos solos y no teníamos la experiencia”.

Ahora surge la oportunidad de abrir un tercer parque eco-turístico en España, pero en esta ocasión ha habido “menos dolores de cabeza y más eficiencia”.

¿La clave? Haber buscado ayuda en el programa de Comercio y Exportación del DDEC donde le han puesto en contacto con diferentes empresas con las que ya se estableció contratos. Actualmente, se encuentra en la etapa de evaluar propiedades en tres municipalidades donde se establecería el parque. Una visita en marzo le servirá para analizar mejor las alternativas e ir solicitando las visas de trabajo de personal de la isla que, al menos por dos años, ayudarán en las operaciones del lugar.

“La diferencia de ahora a lo que vivimos antes es que uno va a la segura, le indican a uno los canales apropiados a seguir, las compañías correctas para contactar. De esta forma uno no pierde tiempo ni dinero y se facilita en parte la inversión. Es como que te lleven de la mano y me digan: ‘pasa por aquí o no hagas esto otro’”, sostuvo Flores.

“Sinceramente, les digo que este programa es vital, aunque requiere más publicidad porque aquí hay muchos productos puertorriqueños, excelentes, que son fáciles de exportar y hay mercado y el apetito, pero falta el conocimiento. Es que a veces uno se bloquea de no hacerlo por miedo, pero este tipo de foros ayudan y motivan a otros”, expresó al indicar que su proceso apenas comenzó hace un par de meses y si lo hubiera hecho por su cuenta “fácilmente me hubiera tomado seis meses o un año”.

En el 2020, las exportaciones de Puerto Rico hacia España totalizaron $1,541 millones mientras que las importaciones registraron un total de $156 millones. Esto representa una balanza comercial positiva con ese mercado de $1,386 millones con un crecimiento en las exportaciones de 45%. El mercado de España ofrece oportunidades principalmente en los sectores de bebidas y alimentos, químicos y farmacéuticos, productos de plásticos, e instrumentos médicos y quirúrgicos. El reto de este esfuerzo es aumentar la cuota de mercado para productos fabricados en Puerto Rico de capital 100% puertorriqueño.