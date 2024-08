Con Voto2024, Primera Hora recorre todos los municipios de Puerto Rico para conocer el sentir de los ciudadanos antes de las elecciones generales. Cuáles son sus mayores preocupaciones y qué acciones toman los alcaldes y alcaldesas ante los problemas expuestos, lo leerás en nuestra edición impresa y en primerahora.com

Aguas Buenas. Programas de ayuda y servicios para las personas sin techo, constantes apagones en el servicio de electricidad y falta de incentivos para jóvenes emprendedores de negocios son algunas de las principales preocupaciones para muchos y muchas aguasbonenses.

En una visita al Pueblo de Aguas Claras, Primera Hora escuchó los reclamos de la ciudadanía, incluso de adultos mayores, quienes desde el anonimato expusieron que, en el casco urbano del pueblo, a pesar de que una ordenanza municipal restringe la operación de los negocios a altas horas de la noche, la música a alto volumen y el ruido les afecta la calidad de vida los fines de semana de madrugada.

PUBLICIDAD

Alejandro Fontánez Velázquez, empleado en una gasolinera y mini market, se mostró preocupado por las personas que no tienen vivienda y deambulan por el pueblo, algunos con problemas de drogadicción. Dijo que en el municipio hacen falta programas de asistencia a estas personas, sobre todo, servicios de alimentación y salud.

Alejandro Fontánez ( Nydia Bauzá )

“Yo conozco a un deambulante, que vive en una casa aquí cerca, que no tiene agua ni luz”, dijo el joven de 23 años, quien muchas veces al llegar a su trabajo comparte su desayuno y alimentos con el hombre, que se aloja en una estructura abandonada.

“En las mañanas, me compro un sándwich de desayuno y como nunca me lo como completo, la otra mitad se la doy a él”, dijo Fontánez. “Todos los días él viene por aquí y a veces se le da un almuerzo, un desayuno o un café”, sostuvo.

Indicó que, a las personas sin techo, las ayudan otros ciudadanos que les tienden la mano. Entre las personas que deambulan por el pueblo “hay de todo, jóvenes y otros no jóvenes”, describió el joven, quien dijo que quisiera ver programas de servicios y ayudas para las personas sin hogar.

Santa Torres reside en un sector de parcelas en el barrio Cagüitas, donde la luz se va varias veces en la semana y en ocasiones carecen de servicio eléctrico por varias horas.

“¡Bendito, qué vamos hacer!, pues, esperar porque uno llama y eso es a esperar”, lamentó Torres.

Santa Torres ( Nydia Bauzá )

¿Les han dado alguna explicación?, preguntó este diario.

“Lo que nos dicen es que están arreglando averías”, indicó para agregar que en el sector viven “muchos viejitos”. Dijo que los apagones han aumentado “con el cambio de la Autoridad (de Energía Eléctrica) a LUMA”, en la distribución de energía eléctrica.

PUBLICIDAD

“Desde que cambió a LUMA eso es sube y sube el costo de la luz. Todos los meses sube, ellos ganan, pero no quieren perder”, reclamó Torres, quien dijo que vive sola con su esposo.

“El gobierno no debe aprobar más aumentos”, dijo para agregar que “todo está subiendo y muchas familias no aguantan la situación económica”.

Juan Flores, por su parte, emprendió hace cuatro años un negocio de limpieza de áreas verdes a nivel residencial, pero ya lo ha expandido a nivel comercial. El joven de 26 años instó al municipio a incentivar el emprendimiento de pequeños negocios.

Juan Flores ( Nydia Bauzá )

“Siempre me ha gustado trabajar. Yo trabajaba en una compañía de áreas verdes de contratos federales y decidí comenzar con la mía. Hago residencial, comercial, industrial. También hago corte de árboles, árboles grandes, poda, hago lavado a presión, jardines y siembra de grama, entre otras cosas”, resumió el propietario del negocio JJLandscaping.

“Ahora mismo estoy bregando con mi crédito, porque todo lo he hecho yo solo, a mí no me ha ayudado nadie”, dijo. Contó que comenzó el negocio estando desempleado.

“Estuve cogiendo el (beneficio por) desempleo un año completo, invertí en equipo, en un año me compré un tractor y así comencé. Ahora tengo una pequeña empresa y, como siempre, pienso en grande, pienso hacerla LLC (incorporarla en el Departamento de Estado) para ver si me aprueban un truck canasto, que es la próxima meta que tengo”, relató.

Sostuvo que hacen falta incentivos para los jóvenes comerciantes. “Hay muchas podas en las carreteras que no se habían hecho. Lo que hay son compañías subcontratadas por LUMA que son de afuera y no se les da la oportunidad a jóvenes como nosotros. Yo estoy bien, pero si hubiera esas ayudas serían bien recibidas. Lo he hecho todo yo solo”, indicó al detallar que cuenta con un empleado a tiempo completo y para trabajos grandes “tengo gente on call”.

Conoce más