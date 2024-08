Con Voto2024, Primera Hora recorre todos los municipios de Puerto Rico para conocer el sentir de los ciudadanos antes de las elecciones generales. Cuáles son sus mayores preocupaciones y qué acciones toman los alcaldes y alcaldesas ante los problemas expuestos, lo leerás en nuestra edición impresa y en primerahora.com

Yauco. Falta de empleo, de oportunidades educativas, escuelas sin reconstruir desde el terremoto del 7 de enero de 2020, estudiantes tomando clases todavía en módulos temporeros y pocos incentivos en el deporte son, a juicio de tres ciudadanos de Yauco, -dos jóvenes y un adulto mayor-, los problemas principales que enfrenta el denominado Pueblo del Café, al suroeste de Puerto Rico.

PUBLICIDAD

¿Cuál es el mayor problema en Yauco y cómo se puede resolver?, fue la pregunta que Primera Hora les hizo a tres yaucanos en una visita al pueblo para Voto2024.

Gabriela Ortiz, una joven empresaria de 26 años, destacó que en Yauco no hay equipos para impulsar el deporte en edades tempranas.

“Aquí hay falta de apoyo económico para el desarrollo de una carrera en el deporte. Hay más equipos de adultos que de jóvenes y niños. Por ejemplo, yo me tengo que ir a otro pueblo a jugar con otros equipos queriendo representar a mi pueblo. Mucha gente de otros lugares del país podría decir lo mismo. En Puerto Rico hay muy buenos atletas, pero no tienen ese apoyo económico para poder echar adelante sus talentos”, sostuvo Ortiz.

Gabriela Ortiz ( Nydia Bauzá )

La joven atleta reside en Yauco, pero dijo que juega en un equipo de Guánica. Es voleibolista y también practica otros deportes, como el soccer, softbol y la natación. Además, es técnica de uñas y tiene un negocio en Yauco de manicura y cuidado de uñas.

“Hay que dar incentivos y ayudas económicas a los equipos para que participen en competencias locales o para representar a Puerto Rico fuera del país, que se auspicien los uniformes y los materiales, los equipos de entrenamiento. Los incentivos deben ser para los atletas y entrenadores”, agregó Ortiz.

Otro joven, Maury Rivera, mencionó como problema principal en el municipio la falta de empleo y de oportunidades educativas.

Maury Rivera ( Nydia Bauzá )

“Deben abrir más empresas, que sean de Puerto Rico, no extranjeras, que le den oportunidades de empleo a los estudiantes recién graduados. También hace falta una buena universidad aquí en Yauco”, expresó el joven de 26 años.

PUBLICIDAD

“Trabajé cuatro años en la empresa (de biotecnología) Sartorius, pero han sacado mucha gente”, dijo Rivera, quien estaba desempleado al momento de la entrevista y le gustaría hacer una carrera en bienes raíces e inversiones.

Opinó que en Yauco hay pocas instituciones de educación superior y los estudiantes tienen que moverse a estudiar a otros pueblos, como Ponce o Mayagüez, lo que limita las posibilidades de estudio para los jóvenes de escasos recursos económicos, ya que tendrían que incurrir en gastos de transportación, comidas y hospedaje.

“También a veces es que uno estudia algo y después no consigue trabajo en lo que estudió. Por ejemplo, uno va aquí (a una conocida megatienda) y todo el mundo tiene bachillerato porque no consiguen trabajo en lo que estudiaron. También por eso, muchos se van a Estados Unidos, porque allá les pagan más del doble o el triple”, expresó.

Para don Carlos Rodríguez, de 74 años, el problema que requiere mayor atención son las escuelas.

Carlos Rodríguez ( Nydia Bauzá )

“Hay escuelas aquí que para los terremotos no sufrieron casi ningún daño y están cerradas. Entonces, han construido módulos nuevos para los estudiantes cuando esas escuelas, con un mínimo quizás de reparación, podrían estar abiertas. La José Onofre Torres, que está en la carretera 128 tuvo muy pocos daños y está cerrada… No sé por qué no la utilizan”, expresó Rodríguez. Dijo también que la escuela superior sufrió muchos daños, pero tampoco ha sido reparada y que están utilizando “la vocacional”.

Rodríguez, un médico semiretirado, indicó que la Autoridad de Edificios Públicos da un mantenimiento pobre a los planteles escolares y cuestionó la construcción de nuevas escuelas cerradas sin ventilación en un país tropical.

“Me quedé en la práctica porque reconozco que hay un problema de escasez de servicios médicos, aunque aquí en Yauco entiendo que no, me parece que habemos bastantes médicos”, sostuvo el galeno yaucano.

Conoce más