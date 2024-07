Las condiciones de las principales carreteras de Trujillo Alto, descritas como “cráteres” por su alcalde, Pedro Rodríguez González, se deben a la falta de atención y colaboración por parte del gobierno estatal.

Según el mandatario municipal, la secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas, Eileen M. Vélez Vega, no responde a sus reclamos.

“Aquí yo tengo 15 carreteras estatales y las 15 están en malas condiciones, pero a nivel de cráteres. Yo hice la gestión desde que comencé en julio del 2022. Enseguida solicité una reunión con la secretaria del departamento para aunar esfuerzos a ver cómo podíamos trabajar el asunto de las carreteras, específicamente la PR-181, la PR-876, la PR-843 y la PR-175, que están graves y son unas carreteras bien transitadas”, manifestó Rodríguez González en entrevista telefónica con Primera Hora.

“Hablé con la secretaria. Una de las cosas que me ofreció fue hacerme un convenio de transferencia para que el municipio, si tiene una compañía contratada de asfalto, hiciera el trabajo, pero ya llevamos dos años en esta lucha y no me ha asignado un convenio de transferencia para yo hacer el trabajo entonces”, afirmó el ejecutivo municipal.

“Hemos invertido sobre $30 mil en el famoso bacheo, porque las personas piensan que eso es responsabilidad del alcalde. No me toca a mí, pero hay que hacerlo porque por ahí pasa mi gente de Trujillo Alto”, dijo.

Rodríguez González llegó a la alcaldía en julio del 2022, luego de resultar ganador en una elección especial para escoger al sucesor del exalcalde José Luis Cruz Cruz, quien había renunciado un mes antes en medio de un escándalo de corrupción.

Tras declararse culpable en la esfera federal, Cruz Cruz cumplió tiempo en prisión.

“Yo comencé aquí el 22 de julio de 2022. En septiembre tuve la primera reunión con la secretaria. Después, en enero de 2023, le di seguimiento. En abril del 2023 hice un conversatorio con la comunidad y se citó al director regional y a la secretaria y ambos estuvieron ausentes, no vinieron”, detalló. “Después me reuní en agosto de 2023 con un ayudante auxiliar de asuntos municipales del gobernador y, en diciembre de 2023, el gobernador vino aquí a poner la primera piedra de una remodelación de un edificio y cuando terminó la actividad yo lo emplacé y le dije las gestiones que había hecho con la secretaria y ahí mismo él llamó a la secretaria y le dio instrucciones de trabajar un convenio con el municipio. Al día de hoy la secretaria todavía no se ha comunicado conmigo para ninguna gestión. Hice una conferencia de prensa en febrero de este año llamando la atención sobre esto y en ningún momento se ha comunicado la secretaria con este servidor”, resumió el alcalde.

“Uno puede pensar que esto tiene que ver con la política, yo me imagino, pero esto no es a mí que me hacen daño, le hacen daño y le faltan el respeto a un pueblo”, opinó el militante del Partido Popular Democrático, quien buscará la reelección el próximo 5 de noviembre en unas elecciones municipales que también tendrán como candidatos a Eric Correa Rivera, del Partido Nuevo Progresista; Nellie Zambrana Ortiz, del Partido Independentista Puertorriqueño; Manuel Alonso, del Movimiento Victoria Ciudadana, y Kemuel Cruz, del Proyecto Dignidad.

Por otra parte, con el tema de la seguridad en el municipio, Rodríguez González indicó que, para reforzar el patrullaje preventivo, recientemente hizo entrega de motoras y anunció que próximamente otorgará un aumento salarial a la policía municipal.