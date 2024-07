Con Voto2024, Primera Hora recorre todos los municipios de Puerto Rico para conocer el sentir de los ciudadanos antes de las elecciones generales. Cuáles son sus mayores preocupaciones y qué acciones toman los alcaldes y alcaldesas ante los problemas expuestos, lo leerás en nuestra edición impresa y en primerahora.com

Trujillo Alto. Un patrullaje más riguroso y mejorar las condiciones de las carreteras. Esos fueron dos de los pedidos que con más insistencia solicitaron residentes de Trujillo Alto al ser abordados por Primera Hora sobre cuáles consideran son los mayores problemas que aquejan su municipio.

“No es que estemos inseguros, pero hace falta más presencia policiaca. Yo sé que la policía municipal está bien baja en oficiales y quizás por eso, pero sus ronditas ayudarían a uno a sentirse más seguro”, manifestó Eliel Delgado, comerciante y vecino del casco urbano.

Eliel Delgado, comerciante y vecino del casco urbano Trujillo Alto. ( Glenn Santana )

“Es ver (a los agentes de) la policía, verlos por ahí dando sus rondas. Yo creo que ayuda a uno sentirse más seguro de lo que se siente ahora mismo”, reiteró.

Juliany Quiles, estudiante y residente del condominio Vista Serena, aledaño a la urbanización El Conquistador, por su parte, también abogó por mayor presencia policiaca en “El pueblo de los manantiales”.

Juliany Quiles, estudiante y residente de Trujillo Alto ( Glenn Santana )

“Aunque me siento bastante segura, no puedo decirte que veo el patrullaje como tal para uno decir ‘ok, puedo estar en la calle hasta cierta hora’”, narró.

Quiles expuso cómo la falta de oficiales le ha afectado directamente.

“Hace como seis meses tuve un accidente de auto. No había patrullas disponibles, no pudieron llegar, tuve que moverme. Cuento largo-corto: terminé hasta en el tribunal, me hicieron demanda, fue un revolú que se hubiese evitado si nos hubiésemos quedado en el lugar y la patrulla hubiese llegado a tiempo y se hubiese evitado toda la situación que desencadenó”, aseguró.

Para Sonia Batista, vecina de la barriada Belén, mientras tanto, el estado de las carreteras es un asunto primordial que se debe atender.

“Por lo menos la carretera donde se sube para la barriada, por la PR-181, le falta pavimentación, está con hoyos. Ese es el mayor problema”, mencionó.

“Como es un barrio pequeño, pues automáticamente cabe un solo carro y tienes que pasar por ahí obliga’o, no es que puedes esquivarlo, tienes que pasar. La arreglaron, pero hace añitos, pero ya como que necesita su mantenimiento, porque está malita”, reclamó la empleada de mantenimiento de la escuela Tulio Larrinaga.

Por su parte, David Lafontaine, residente del casco urbano, coincidió que “las carreteras pa’ allá arriba están todas chavás, la PR-181, la PR-852, carreteras malas, le ponen parchos, pero cuando llueve, la brea se sale”.

La limitación de estacionamiento en el casco del pueblo y la proliferación de gatos realengos en la plaza pública fueron otras de las problemáticas manifestadas por residentes y visitantes de Trujillo Alto.

