Personal de la oficina de USDA Rural Development llegarán a Ciales este miércoles, 18 de noviembre, para orientar a los ciudadanos sobre los programas y servicios disponibles para las familias.

La actividad se llevará a cabo en el Centro de Convenciones Miguel Nieves Arce ubicado en el barrio Pesas de Ciales a partir de las 5:30 de la tarde, anunció el alcalde Jesús Resto Rivera.

“Esta es una excelente oportunidad para que las familias se orienten sobre préstamos para la construcción o compra de viviendas, entre otros. Es una realidad la difícil situación económica que enfrenta las familias ante el alto costo de vida y actividades como esta permiten orientar y conocer sobre ayudas disponibles”, señaló por escrito el alcalde.

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39 Fotos Mira quiénes encabezan la lista.

Durante el encuentro se conversará, además, sobre subvenciones para llevar a cabo reparaciones a viviendas, así como la disponibilidad de fondos para reparaciones relacionadas con el paso del huracán Fiona (2022) por la isla.

Los interesados en participar, deberán separar su espacio, comunicándose con Juan A. Santiago Rivera al 787-837-3220, extensión 105. También pueden escribir a juan.santiago@usda.gov.

“Invito a las familias a participar del encuentro el cual es parte de nuestro compromiso como administración municipal de acercar los servicios a los ciudadanos. El personal tanto de USDA como municipal están listos para recibirles y orientarles”, aseguró Resto Rivera, quien exhortó a las familias a recibir la orientación necesaria.