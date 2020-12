Cuatro mesas en el Coliseo Roberto Clemente continuaron hoy con el recuento de la papeleta municipal de Guánica, pero no se sabe con certeza cuándo culminaría el proceso, mientras nuevas controversias levantadas por los comisionados penepé y popular con la adjudicación de los votos a favor del candidato por nominación directa, Edgardo Cruz Vélez deberán ser atendidas por la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).

“El PNP (Partido Nuevo Progresista) y el PPD (Partido Popular Democrático) han evitado que concluya el proceso de adjudicación de votos a favor del candidato de nominación directa”, dijo a Primera Hora el comisionado electoral del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Roberto Iván Aponte Berríos.

PUBLICIDAD

Además, de las objeciones a las variaciones que los electores escribieron en las papeletas a favor de la candidatura write in de Cruz Vélez y que fueron validadas por el presidente de la CEE, Francisco Rosado Colomer, una nueva disputa fue planteada en las mesas de recuento por el PNP y el PPD. Éstos alegan que las papeletas de voto adelantado en las que el elector hizo una marca bajo la insignia de estos partidos y escribió el nombre Cruz Vélez, sin hacer una marca en la columna de write in, deben ser adjudicadas como votos íntegros para sus respectivas colectividades.

“El PPD y el PNP alegan que esa es una papeleta íntegra para sus partidos, incluyendo a su alcalde”, sostuvo Aponte Berríos. Dijo que ayer martes hubo controversia con una de estas papeletas del PNP en las mesas de recuento y hoy fue con otra, del PPD. “Dicen que hay varias, que pueden ser docenas”, indicó el comisionado independentista.

“El problema con estas papeletas es que la máquina (de escrutinio) no dice a quien se le adjudica, solo dice voto adjudicado y el elector podría creer que votó por Cruz Vélez y que se le contó a él”, dijo para agregar que todavía esas papeletas no se han adjudicado. Las máquinas de escrutinio no leen nombres en la columna de nominación directa por lo que estos votos se tienen que adjudicar a mano.

El pasado viernes la controversia fue traída al pleno de la Comisión y el Presidente determinó que las papeletas de voto adelantado, en las que el elector no interactuó con una máquina de escrutinio, se adjudicarían a favor de Cruz Vélez.

PUBLICIDAD

También el Presidente de la CEE también emitió una resolución validando 64 variaciones que deben ser adjudicadas a Cruz Vélez, pero el candidato del PPD en Guánica, Ismael “Titi” Rodríguez Ramos impugnó la decisión en el tribunal bajo el alegato de que el Código Electoral dispone que en la columna de nominación directa el elector tiene que escribir el nombre completo del candidato.

Por su parte, Rosado Colomer dijo ayer, que evaluaba la posibilidad de agregar otras cuatro variaciones a la lista.

Cruz Vélez prevaleció la noche de las elecciones sobre el alcalde incumbente, Santos Seda Nazario (Papichy), del PNP y sobre el candidato del PPD. La columna de nominación directa de la papeleta de Guánica recibió 2,041 votos, de los cuales Cruz Vélez reclama la mayor parte. El candidato del PPD, quien fue certificado preliminarmente por la CEE, obtuvo 1,962 mientras, el incumbente novoprogresista recibió 1,953.

Cruz Vélez, un militar retirado de 51 años, quien ha declarado abiertamente que es homosexual, en la campaña electoral fue descalificado por el Proyecto Dignidad y el PNP también evitó que retara a Seda Nazario en primarias.