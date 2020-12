Doña Iris Reyes madrugó el pasado 3 de noviembre para ejercer el derecho al voto acompañada de su hija, pues su intención era votar por el candidato independiente de nominación directa para la alcaldía de Guánica, Edgardo Cruz Vélez. Esto, para asegurarse de escribir correctamente el nombre de su candidato en el pequeño espacio de la columna de ‘write-in’.

Pero no todos los guaniqueños que brindaron su respaldo electoral al exmilitar corrieron con la misma suerte, ya que presentaron algún tipo de dificultad al emitir el sufragio porque quizás, no se acordaban cómo escribir su nombre.

Para defender sus votos, un nutrido grupo de electores llegó hoy hasta la plaza pública de Guánica para exigir a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) que respete su decisión en las urnas.

PUBLICIDAD

“Yo fui (a votar) con la hija mía y ella me puso el nombre de Edgardo y de eso yo estoy bien segura, pero lo que pasa es que tenemos que entender y saber que ahora hay muchas personas de bastante edad y antes no se iba a la escuela, y si ha habido algún ‘mistake’ ha sido por personas que no les ayudaron y por eso es la diferencia”, confesó Reyes.

Lee también: En compás de espera el recuento de Guánica

Elsie Camacho también llegó “para defender nuestros votos por nominación directa”.

La indignación entre la ciudadanía que asistió a la manifestación era evidente tras casi seis días desde que se realizó el escrutinio en el Coliseo Roberto Clemente en San Juan. Esto, por la incertidumbre de quién será la persona que juramentará como alcalde en enero.

Entre los asistentes había dos maestras del Departamento de Educación que lamentaron las burlas que ha recibido la población a través de las redes sociales, donde “dijeron que hoy venían a protestar los analfabetos de Guánica”.

Cruz Vélez no asistió a la manifestación ciudadana por encontrarse en San Juan, esperando una decisión de la CEE.