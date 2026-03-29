El alcalde novoprogresista de Villalba, Danny “Dan” Santiago Núñez, está en condición estable en el Centro Médico de Río Piedras donde continúa recibiendo tratamiento tras confrontar problemas de salud que no han sido precisados.

Fue el viernes cuando el ejecutivo municipal fue hospitalizado en Ponce en estado delicado. Ayer, sábado, mientras tanto, fue llevado al Centro Médico.

No ha se revelado la dolencia que afecta a Santiago Núñez.

Danny "Dan" Santiago, alcalde de Villalba ( Facebook )

“El Municipio de Villalba informa que, al momento, el cuadro clínico del alcalde, Dan Santiago, ha sido descrito como estable y fuera de riesgo mayor. El alcalde se encuentra recibiendo las debidas atenciones médicas en el Centro Médico de Río Piedras, donde permanece bajo la debida supervisión médica, como parte de su proceso de evaluación y diagnóstico”, comunicó por escrito el portavoz de prensa del municipio, Juan Rosado.

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Fue Lisa Rodríguez, la primera dama de Villalba, quien dio a conocer el viernes la situación que atraviesa su esposo. Este domingo, en tanto, agradeció las muestras de cariño y solidaridad recibidas.

“Familia (…) son tantos los mensajes que hemos recibido, que solo nos queda agradecerles y pedir que sigan orando por él. Valoramos la unidad, cada gesto, comprensión y ayuda recibida. Dios es grande y creemos que hará grandes cosas. Él es nuestra paz, nuestro sanador y nuestra fortaleza en estos momentos”, expresó en redes sociales.

Rosado, por su parte, reiteró que el municipio “continúa operando con normalidad, bajo la dirección de un equipo de funcionarios comprometidos que garantiza la continuidad de los servicios a la ciudadanía”.

¿Quién es?

Santiago, de 43 años y quien se describe como un “jibarito”, nació un 25 de febrero y es oriundo de la calle Ranchón, del barrio Hatillo, que ubica a tan solo minutos del embalse Toa Vaca, en Villalba. Es el menor de 10 hijos de una familia “grande y cristiana” y “humilde y de recursos limitados”, según contó a Primera Hora tras ganar las elecciones.

A los 19 años, ingresó al Ejército de Estados Unidos, donde aprendió inglés. Luego, completó un grado asociado en contabilidad del Instituto Tecnológico de Puerto Rico, en Ponce, y un bachillerato en administración de empresas con concentración en contabilidad del recinto ponceño de la Universidad Interamericana de Puerto Rico.

En el 2008, fue aceptado en el internado del Programa Córdova y Fernós de Internados Congresionales en Washington D.C. En los próximos 16 años, ocupó varios puestos en el gobierno federal en la capital de la nación estadounidense, mayoritariamente puestos financieros.

Tras 24 años bajo el control del Partido Popular Democrático, Santiago se agenció la poltrona municipal de Villalba en las pasadas elecciones bajo la insignia del Partido Nuevo Progresista, luego que su antecesor, Luis Javier Hernández Ortiz, no aspirara a la reelección para buscar un escaño senatorial.