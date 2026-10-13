La prueba para detectar la tuberculosis, que es una enfermedad infecciosa causada por una bacteria la cual afecta principalmente a los pulmones, está en escasez a nivel de todo Estados Unidos, informó este martes el secretario de Salud, Víctor Ramos Otero.

Debido a esta situación, el funcionario emitió una orden administrativa para que no se realice esta prueba a toda aquella persona que busque un certificado de salud, como es requerido.

Especificó, que la directriz detalla que, “si no existe factores de riesgo, síntomas que puedan estar asociados a tuberculosis, el profesional puede dar el certificado de salud con las otras dos muestras que se requieren, que es sífilis y la prueba de hepatitis C”.

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La orden administrativa estará en vigor mientras dure la escasez del componente principal para realizar esta prueba.

Ramos Otero explicó, durante una conferencia de prensa en La Fortaleza, que emitió dicha orden administrativa, ya que “el fabricante especificó que iba a tardarse en volver a los ciclos normales”.

De paso, el secretario certificó que no se ha registrado contagio de gripe aviar entre humanos en los dos casos confirmados en aves en Cabo Rojo y Lajas.

Señaló que continuarán vigilantes y en monitoreo de las personas que han estado vinculadas con las aves. No obstante, comentó que los casos de infección en humanos son muy pocos a nivel mundial.

Los detalles los proveyó al anunciar la designación de dos nuevos directores ejecutivos para hospitales públicos. Estos son Patricia Saldaña Vicentí, quien dirigirá el Centro Cardiovascular de Puerto Rico y del Caribe, así como el ginecólogo oncólogo Luis Santos Reyes, que dirigirá el Centro Comprensivo de Cáncer.