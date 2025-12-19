Unos 12 municipios estarán impactados este fin de semana con trabajos de mejoras que realiza la empresa LUMA Energy, por lo que sus residentes podrían enfrentar interrupciones en el servicio de energía eléctrica.

Los pueblos afectados serán Orocovis, Aguada, Lares, Camuy, San Juan, Juncos, Humacao, Caguas, Yauco, Aguas Buenas, Cataño y Barranquitas.

Según explicó LUMA en comunicado de prensa, las mejoras a realizar son para aumentar la confiabilidad del sistema. Incluyen cambio de postes, removido de vegetación peligrosa y trabajos de automatización.

“Las interrupciones programadas son cruciales para mejorar la confiabilidad y la resiliencia de la red eléctrica en beneficio de todos nuestros clientes”, se informó.

PUBLICIDAD

“Reconocemos que las mejoras planificadas pueden causar inconvenientes temporales, pero son necesarias para garantizar la estabilidad y confiabilidad del sistema a largo plazo. A medida que continuamos con nuestro mantenimiento programado, agradecemos la paciencia y comprensión de nuestros clientes”, se añadió en la comunicación.

A continuación, los trabajos a realizarse por día:

Viernes, 19 de diciembre

Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes

Orocovis – Barrio Sabana, PR-569, sectores La Tiza, Los Repolleros, Solares Quique, Los Figueroa, Chu Vázquez, La Médica; y barrio Botijas 2, PR-156 km 8.6 interior, sector La Médica.

Aguada – Barrio Espinar, urbanización Montemar, calle D; barrio Pueblo.

Lares – Sector Quebrada Interior, carretera 455 km 5.3.

Camuy – Barrio Quebrada Interior, carretera 455 km 5.3.

San Juan – Urbanización Caldas, calle Fidalgo Díaz (final).

Juncos – Barrio Ceiba Norte, ruta 033; carretera 198 R935 km 3.4 interior; PR-31 km 24.2, sector Campiñas.

Punto caliente

Humacao – Sector Casco Urbano, urbanización Extensión Patagonia, urbanización Los Pinos, urbanización Los Pinos Row Houses, urbanización Villa Patagonia.

Removido de vegetación peligrosa

Caguas – Urbanización Jardines Pla, calles San Rafael y Ramón Santini.

Requerido por el cliente

Yauco – La Monserrate, Tabonuco, Frailes.

Automatización de distribución

San Juan – Barrio Obrero.

Aguas Buenas – Barrio Jagüeyes.

Sábado, 20 de diciembre

Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes

Orocovis – Barrio Sabana, PR-569, sectores La Tiza, Los Repolleros, Solares Quique, Los Figueroa, Chu Vázquez y La Médica; barrio Ala de la Piedra.

Juncos – Urbanización Quintas Valle Verde, calle Norte; carretera 31 km 24.4, parcela 4.

Punto caliente

Humacao – Fonroche.

Removido de vegetación peligrosa

Caguas – Urbanización Condado, calles 1, 6 y Dublin.

Automatización de distribución

Cataño – Barrio Palmas, residencial Las Palmas.

Aguas Buenas – Barrio Jagüeyes.

Domingo, 21 de diciembre

Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes

Barranquitas – Barrio Palo Hincado, sector La Tiza.