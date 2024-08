Con Voto2024, Primera Hora recorre todos los municipios de Puerto Rico para conocer el sentir de los ciudadanos antes de las elecciones generales. Cuáles son sus mayores preocupaciones y qué acciones toman los alcaldes y alcaldesas ante los problemas expuestos, lo leerás en nuestra edición impresa y en primerahora.com

Lajas. Lo caracteriza la cosecha de sus ricas piñas y el encanto de sus islotes y costas, que atraen a cientos de personas de todas partes dentro y fuera de la Isla.

Lajas, denominada la Ciudad Cardenalicia por ser la cuna de su Excelencia Cardenal Luis Aponte Martínez, el primer y único cardenal puertorriqueño investido con este título, es el lugar al que 23,334 puertorriqueños llaman hogar, según contabilizó el Buró del Censo de los Estados Unidos en el 2020.

Son varias las cualidades que hacen que el municipio sea uno ideal para residir, aseguraron varios ciudadanos que conversaron con Primera Hora, todos bajo anonimato.

En el caso de una de las lajeñas que hablaron con este medio, entre los aspectos más positivos que ha percibido, máxime bajo la administración del alcalde incumbente Jayson “Jay” Martínez, está el esfuerzo en mantener a los barrios y al casco urbano limpio a través del recogido de escombros y basura.

“En cuanto a limpieza, en el recogido de escombros y basura, (el municipio está manejándolo bien). Hubo un tiempo que nos tenían inundados en la basura doméstica”, recordó mientras caminaba por las calles del casco urbano.

Pese a este avance positivo, la residente consideró que la administración municipal se debería enfocar en mantener las carreteras en óptimas condiciones, ya que “están muy mal”. Y, aunque se trate de carreteras estatales, debería esforzarse más en “buscar los fondos y buscar la forma de (arreglarlas), porque siempre (dicen) que no tienen fondos”.

Sobre este asunto coincidió otra ciudadana que, aunque reside en Lajas, pasa la mayoría de su tiempo en el pueblo vecino de Sabana Grande, pues es donde ubica su lugar de empleo. Concordó que el arreglo de las carreteras es un asunto apremiante y uno de los que más urgen por atender.

Esta ciudadana también hizo mención de la limpieza de áreas verdes, opinando que el municipio debe preocuparse de mantener tanto el casco urbano como los barrios limpios de la alta vegetación, que podría atraer roedores o afectar la estética del pueblo.

“Definitivamente, el manejo de carreteras y la limpieza de áreas verdes. Yo creo que ese es el mayor problema en el casco urbano, (pero) mayormente en los barrios”, puntualizó.

Empero, no todos los residentes comparten la misma opinión. Evidencia de esto fue el razonamiento de otro ciudadano, quien refutó que las carreteras sean el asunto más importante por atender.

“Dentro de las limitaciones que tiene económicas, porque yo trabajé en el municipio también, yo entiendo que se está haciendo el trabajo”, objetó.

“Lo que pasa es que estos municipios pequeños reciben poca ayuda y más cuando el gobierno estatal corta tantos fondos. Con lo poco que tiene, se hace… hay actividades para la gente”, agregó.

Por lo contrario, denunció que Lajas, así como la mayoría de los demás 77 municipios de Puerto Rico, ha perdido, paulatinamente, su sentido de pertenencia y comunidad. A consecuencia de esto, hay limitaciones en la celebración de actividades deportivas y de comunidad.

“El problema real que yo veo es la comunidad, que no están organizadas, no tienen directiva. El sentido de pertenencia se perdió y no solamente aquí, en todos los municipios”, lamentó el hombre, quien es deportista y coach de baloncesto.

“En cuanto al deporte es que tienen que moverse un poquito más”, continuó.

El lajeño entiende que el unir a la comunidad debe ser un esfuerzo compartido entre los residentes y el municipio. Estimó que el gobierno local debería prestarse para ayudar en la organización de las comunidades y de directivas comunitarias. Será de esta manera, opinó, que se podrá aprovechar el talento local, sobre todo el deportivo.

“El municipio debe organizar más la parte de las comunidades, la directiva, las comunidades. Yo hago deporte y, de verdad, se hace bien difícil cuando la comunidad no está al tanto de las cosas, o tiene ese sentido de pertenencia que dice ‘pues, yo te voy a ayudar, vamos a mover esto y aquello’. Eso se perdió, en todos los municipios se perdió”, subrayó.

