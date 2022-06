“Atender a la comunidad”, ya sea en un refugio o en su hogar, es el “reto más grande” que tiene el gobierno ante el posible paso de un huracán por la Isla, según detalló el comisionado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (Nmead), Nino Correa.

Afirmó, en entrevista con Primera Hora, que los municipios y el gobierno están sincronizados para actuar. Dijo que ya se han revisado todos los planes de emergencias que han preparado los pueblos para responder a una emergencia y ofrecido talleres a todo el personal que trabajaría en pro del bienestar del pueblo. De hecho, comentó que han tenido que ejecutar un programa intensivo para los alcaldes recién electos para “ponerlos al día”.

No obstante, Correa aceptó que todavía enfrentan “retos” que se deben solucionar. Sobre todo, en lo referente a que todos los refugios cuenten con generadores de electricidad y cisternas. Aceptó que, en este tipo de situación, en la que todavía no se está del todo preparado, van a tener que buscar soluciones de último minuto.

Según se ha informado, el Departamento de la Vivienda tendrá disponible 368 refugios. De estos, 302 son escuelas, de las cuales 205 cuentan con cisternas, 99 con generadores eléctricos y 132 con placas solares.

“Los retos que pueda traer cualquier emergencia que nos toca atender, esos retos, te puedo garantizar que los vamos a atender, vamos a reaccionar y vamos a responder. En medio de una emergencia, no podemos permitir que lo que vivimos con María nos vuelva a pasar. Ese ha sido el plan. Lo vamos a sostener con todas las dificultades y los retos que pueda haber en el camino. Pero aquí pasa algo y nosotros vamos a responder y vamos a atender a nuestra gente como se merece, como corresponde. Siempre van a haber dificultades. Esto no es que todo salga bonito, todo está chévere, porque precisamente el trabajo de nosotros es cargar con problemas y cuando uno tiene situaciones como esta, que son desastres naturales, tú no sabes la magnitud que podía traer un evento. Lo que sea, lo vamos a responder. Le vamos a dar el frente y vamos a buscar la manera de que estemos bien. Eso es el trabajo, la misión”, manifestó el rescatista.

Para lograr actuar en pro del pueblo, Correa señaló que a cinco años de la devastación causada por el huracán María han reforzado cada vez más una de las mayores fallas que enfrentaron, que fue la falta de comunicación.

“Te garantizo, que con las herramientas que tenemos, con todas las dificultades que pueda tener una emergencia, porque ese es el significado de una emergencia, vamos a responder y esa comunicación no va a fallar”, sostuvo.

Pero, antes de que llegue esa emergencia, Correo estipuló que han realizado talleres y contactos entre todas las alcaldías y las agencias ante lo que se anticipa será una activa temporada de huracanes.

Correa explicó que es mediante la Asociación y la Federación de Alcaldes que se han establecido todos los contactos para tener a los ejecutivos municipales al día. Estos grupos han tenido reuniones con jefes y otros directivos de las agencias para poder hacer sus reclamos, dijo.

También resaltó que les han prestado atención especial a las islas municipios de Vieques y Culebra, ya que, por lo general, quedan incomunicadas por vía marítima y aérea durante emergencias. Destacó que le han transportado equipos, toldos y agua, entre otros artículos.

“Nosotros hemos puesto todo esfuerzo de preparar Vieques y Culebra lo más posible”, señaló.

En general, el comisionado aseguró que “nos hemos preparado” para la corriente temporada de huracanes. Aludió a que “hemos mejorado muchísimo” para lograr responder. Pero, dejó claro que no se trata solo de que el gobierno y los municipios estén coordinados para actuar. Llamó al pueblo a “no bajar la guardia” y a unirse a los esfuerzos.

“En esto no se trata tan solo de que el municipio, el Estado pueda estar preparado o debe estar preparado. Es que la comunidad esté activa en reaccionar rápido… Es importante que la gente sepa que la preparación es individual, que no esperen a lo último”, indicó Correa.