Los alcaldes han tomado el verano para prepararse activamente para la temporada alta de huracanes, la cual comienza en la tercera semana de agosto, con la limpieza de escombros en las comunidades, así como de las alcantarillas, cunetones, quebradas, caños, riachuelos, carreteras y caminos.

Pero, previo a que iniciara la temporada de huracanes el pasado 1 de junio, ya habían reforzado sus planes de emergencia organizando lo que algunos llamaron un “súper refugio” para ubicar a personas encamadas o con otras necesidades médicas en caso de una emergencia.

Algunos aceptaron que todavía ultiman detalles para conseguir más maquinarias, tener listo algún almacén con agua y alimentos o hasta esperan por el nuevo año fiscal, que inicia en julio, para conseguir dinero para comprar radios de comunicación especializados u otros equipos necesarios para la respuesta. Pero, en general, los alcaldes se expresaron listos para socorrer a la ciudadanía en caso de un desastre natural de igual o mayor magnitud que el enfrentado hace unos cinco años con el huracán María.

Es que, “después del huracán María, no podemos hacer nada pequeño, todo tiene que ser pensando en grande”, resumió el nuevo alcalde de Guayama, O’Brain Vázquez Molina.

Con miras a conocer qué han hecho los municipios para lo que se proyecta será una activa temporada de huracanes, Primera Hora realizó un censo entre los ejecutivos municipales para conocer qué han realizado para prepararse, qué les falta por hacer y cuáles son sus mayores preocupaciones, entre otras cosas. La mayoría coincidió con las respuestas, al destacar las inundaciones y los deslizamientos como su mayor preocupación, así como los problemas de los servicios de agua y luz como el principal dolor de cabeza ante un desastre natural.

A continuación, conozca cómo se han preparado los municipios:

Islas municipio

Por su condición de estar separados de lo que llaman la isla grande y estar en la ruta principal de los huracanes, los preparativos en las islas municipios de Vieques y Culebra han logrado “trato especial”. No obstante, resurgió el problema de la transportación marítima como el principal talón de Aquiles para poder alcanzar una pronta estabilización en caso de un desastre natural, según comentaron el viequense, José Corcino Acevedo, y el culebrense Edilberto Romero Llovet.

En Vieques, con la ayuda del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (Nmead), se ha establecido un almacén con equipos, como generadores eléctricos, carpas y agua, así como otros víveres necesarios para sobrevivir varios días incomunicados.

Estipuló que la empresa LUMA Energy y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) ya evaluaron dos generadores eléctricos que serían capaz de energizar a Vieques. “Estaban en perfectas condiciones”, comentó.

Además, mencionó que la presidenta de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Dorian Pagán, le aseguró que “los cinco tanques (de agua) están llenos” para suplir a la población durante una emergencia.

Destacó que “Odsec (Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario) nos acaban de dar un dinero para comprar un camión de agua de 2,100 galones para poder llevar agua para las comunidades que no tienen ese servicio”. Mientras, el Departamento de Recursos Naturales le prestó una excavadora al ayuntamiento para esta temporada.

Corcino Acevedo también alegó que ya están preparados los refugios. No obstante, afirmó que todavía se realizan gestiones con el Departamento de Salud para que reubiquen los vagones en los que desde octubre del 2018 se les da a los viequenses las diálisis renales a un edificio que ya fue identificado. Es que reconoció que “no están en buena condición” y no soportarían una tormenta.

En términos generales, el viequense afirmó que “yo me siento preparado para cualquier eventualidad. Tengo la gente en todas las dependencias que saben lo que tienen que hacer. Siempre hay cosas inesperadas que pueden pasar. Pero, hemos aprendido mucho luego del huracán María”.

Entonces, ¿qué es lo más que le preocupa al alcalde?

“Siempre lo más preocupante es el tema transporte marítimo. Siempre es, verdad, donde entra y sale todo. Esa parte es preocupante. Ya estamos trabajando en un proceso de identificar y crear un protocolo para poder establecer qué vamos a hacer antes, durante y después de cualquier evento atmosférico”, indicó, al establecer que personal del nuevo administrador del transporte, HMS Ferries, forma parte del Centro de Operaciones de Emergencia.

Aunque no han logrado un entendido, Corcino Acevedo espera que la empresa actúe en pro de los viequenses o de lo contrario advirtió que “yo les voy a caer encima”.

A diferencia de Vieques, Culebra no cuenta con una instalación que le sirva de almacén y centro de manejo de emergencias. Esta debilidad y el anticipo de los percances con el transporte marítimo preocupan al alcalde Romero Llovet.

Ante este panorama, dijo que se ha organizado para que previo a una emergencia, la AAA transporte camiones cisternas a Culebra, pidió a las gasolineras que siempre estén abastecidas y ha organizado con los comerciantes para que tengan víveres suficientes para auxiliar a la población en caso de emergencia.

Además, comentó que ha reclamado a Manejo de Emergencias y a HMS Ferries que le den prioridad a Culebra en la transportación de suministro en caso de que ocurra un desastre natural.

La transportación es una de las preocupaciones más apremiantes para los municipios de Vieques y Culebra. ( Teresa Canino Rivera )

La acción la tomó en lo que logra conseguir que un acuerdo con la Compañía de Fomento Industrial para alquilar la sede de la antigua fábrica Baxter. Dijo que, aunque el edificio lleva 20 años cerrado, el gobierno le está solicitando un pago entre $8,000 a $13,000 mensuales por la estructura, “que es mucho para un municipio”.

Destacó que ya el secretario de Seguridad Pública, Alexis Torres, se ha unido al esfuerzo de lograr crear una base de emergencias para Culebra. Contó que el plan sería también ubicar allí al Cuerpo de Bomberos y Emergencias Médicas.

“No te puedo decir que eso va a estar listo para esta temporada de huracanes... Quizás para la próxima temporada de huracanes”, aceptó.

Pero, más allá de los preparativos, Romero Llovet se encomendó a Dios para que nada ocurra.

“Dios nos tenga cuidados y no nos toque un fenómeno atmosférico, un huracán ni nada por el estilo”, soltó, tras expresar sus preocupaciones.

También aseguró que darán la milla extra por socorrer a los culebrenses. Entre otras cosas, destacó que ya la Escuela Ecológica está lista para recibir refugiados y que está todo coordinado para actuar ante una emergencia.

“Que se sientan tranquilos, que vamos a estar aquí para ayudarlos a todos ellos”, les dijo a sus residentes.

Región este

Cuando el huracán María entró a la Isla el 20 de septiembre de 2017, lo hizo por Yabucoa. Allí desplegó vientos destructores de 155 millas por hora, con ráfagas de mayor intensidad.

Ante tal experiencia, el alcalde Rafael “Rafy” Surillo Ruiz reconoció que nunca se está lo suficientemente preparado para afrontar un desastre de tal magnitud.

“Cuando tú me dices que si estamos preparados, yo te digo: ‘mira, de verdad, de verdad, tengo la experiencia, pero no te puedo decir que estamos preparados. Eso, el que te lo diga, pues a lo mejor quiere lucir bien. Pero, ese no es mi interés. Me interés es hablarte con la realidad. ¿Decirte que estamos 100% preparados? Yo creo que ningún pueblo está 100% preparado”.

Pero, a diferencia de María, Surillo Ruiz ha levantado en los pasados años un ejército comunitario y ha conseguido tres escuelas cerradas que ahora sirven como sedes de estos grupos. Aceptó que espera por el nuevo presupuesto para dotar a estos centros con el equipo que utilizan los radioaficionados para mantener la comunicación necesaria.

La entrada del potente huracán María, en septiembre de 2017, ocurrió por Yabucoa. ( Gerald Herbert )

Con esta acción, abandonó el plan que había para María, en el cual “estábamos contemplando que la agencia estatal tenía el deber ministerial de acudir a socorrernos en situaciones de emergencia. Pero, muchas de ellas llegaron tarde y otras ni siquiera llegaron”.

Los aspectos tradicionales de preparación, según contó, están al día. Como la limpieza de la desembocadura de ríos y quebradas que inundan el valle de Yabucoa. Es que estas inundaciones y los deslizamientos en las áreas montañosas serían el mayor problema en caso de registrarse un desastre natural.

También mostró preocupación porque desconoce cómo la AAA, la AEE y LUMA estarían preparados para responder a su pueblo.

Denunció que no ha visto brigadas de LUMA realizando el desganche para que los cables y postes no sean derribados por los árboles. Comentó que ese trabajo es peligroso y no lo pueden realizar. En cambio, comentó que han adquirido generadores que se podrían poner en las bombas de acueducto para suplir agua a las comunidades.

Asimismo, denunció que no conoce ningún plan del Departamento de la Familia para que las personas puedan acceder al dinero de la tarjeta del Programa de Asistencia Nutricional (PAN), en caso de colapsar los sistemas electrónicos y digitales, como pasó en María.

Recordó que la situación “creó hambre en el pueblo, desasosiego y que yo no sé cómo el gobierno central se ha preparado para eso. Es lo que yo digo, no vale la pena haber vivido y sufrido lo que sufrimos y vivimos en el huracán María si no aprendemos de estas lecciones”.

En Fajardo, entretanto, el alcalde José Aníbal Meléndez ha enfocado sus esfuerzos para esta temporada de huracanes “trabajando duro con la limpieza y los cuerpos de agua, caños, alcantarillas. Hemos estado en un proceso bien agresivo”.

Dijo estar confiado que, exceptuando el río Fajardo, los demás riachuelos y caños no inunden a comunidades en caso de fuertes lluvias, gracias a los trabajos de limpieza que han realizado.

Sin embargo, aceptó que queda pendiente por que la AAA culmine el sistema de alcantarillado de las Croabas, la bomba de tratamiento de aguas usadas en la comunidad Santa Rita y un sistema de bombeo en la comunidad La Polaca para que estas zonas no se afecten. Alegó que ya la corporación tiene dinero separado para realizar los trabajos, algunos de los cuales podrían iniciar en agosto.

Aunque no estará listo para esta temporada de huracanes, Meléndez dijo que comenzó un proceso para colocar placas solares, cisternas y hacer autosuficientes a unos cuatro centros comunales en Monte Brisas, Fajardo Garden, Veve Calzada y Alturas de San Pedro. Estos servirían para prestar servicio directo en casos de emergencia o hasta de refugio.

Comentó que ha contratado personal adicional para Manejo de Emergencias, quienes han sido adiestrados para afrontar cualquier desastre natural, así como han adquirido equipo necesario para la respueta.

También cuentan con un acuerdo colaborativo con la iglesia Luz del Mundo, que tiene almacenes de alimento para ayudar a la ciudadanía.

José Aníbal "Joey" Meléndez Méndez, alcalde de Fajardo ( Ingrid Torres )

Meléndez, quien llegó a sustituir a su padre en el cargo, no supo diferenciar las gestiones que realiza versus la preparación que se organizó para María hace cinco años. No obstante, reconoció que las preocupaciones siempre siguen siendo las inundaciones, sobre todo para las zonas de Maternillo y Mansión del Sapo, que quedan bajo el nivel del mar.

“Siempre lo que hacemos es que pasamos, exhortamos a las personas que ya sea que están en zonas inundables o que tienen casitas que se ven débiles, que no pudieran aguantar en el embate de un viento huracanado o de tormenta, pues siempre le damos la transportación para un refugio. Pero, claro está, depende que la persona voluntariamente quiera irse. Hay muchos que se van con vecinos, tienen familiares que se ayudan y se apoyan unos a los otros”, manifestó.

Región sur

En el municipio de Guayanilla es el río que lleva el mismo nombre la mayor preocupación en caso de que la zona sea azotada por un huracán, pues inunda todo el casco urbano. Por ello, el alcalde Raúl Rivera realiza allí en la actualidad una limpieza. No obstante, destacó que es necesario una canalización.

“Sí se canalizará el cauce del río, pues no estaríamos resolviendo 50% de una emergencia”, destacó, al informar que se le ha prometido que para el próximo presupuesto del Cuerpo de Ingeniero habría dinero para comenzar el proceso.

Asimismo, Rivera detalló que “hemos trabajado con la poda de árboles, hemos trabajado con la limpieza de alcantarillas, cunetones, hemos trabajado con recogida de escombros por todo Guayanilla y tenemos el pueblo sin escombro en ninguna de las áreas”.

Alcalde de Guayanilla, Raúl Rivera Rodríguez ( Sandra Torres Guzmán )

También hizo un despliegue del equipo pesado que ha comprado y que ya tenía el municipio para, en caso de que sea necesario, abrir caminos y recoger escombros. Además, cuentan con una subasta adjudicada a una empresa de jardinería que se activaría en caso de necesitar equipo pesado adicional.

Dijo que están en proceso de realizar una subasta para la compra de alimentos en emergencias y que ya adquirieron agua.

¿Se siente preparado?, se le pregunto.

“Bueno, estamos preparados para trabajar con lo que papá Dios nos ponga de frente. Pero, usted sabe que para María fue un evento fuera de lo normal y que, para María, por más arreglos que se hicieron, la lluvia fue tan fuerte y los vientos tan fuertes que, realmente, tendríamos que trabajar nuevamente con los embates del fenómeno de acuerdo a su magnitud”, señaló.

El alcalde comentó, de paso, que su refugio, ubicado en la escuela Gloria María Borrero, tiene generador eléctrico. Dijo que a principios de junio se verificó que el mismo estuviese lleno de combustible.

Detalló que también cuentan con generadores eléctricos para colocarlos en los sistemas de la AAA para suplir agua potable.

A Rivera, sin embargo, no le preocupa el servicio eléctrico tanto como a otros alcaldes.

“No sé si porque tenemos ahí al lado a Costa Sur, ay, Dios mío, aquí en la energía eléctrica, aquí tenemos la bendición que está cerca, pero no tenemos la problemática de que se va la luz”, soltó.

Pese a que recién ocupa el cargo de alcalde de Guayama, O’Brain Vázquez Molina comentó que enfrentó la experiencia de María como director de Ayuda al Ciudadano y estuvo a cargo de la distribución de alimentos para aquel entonces. Por ello, afirmó que el asunto de los preparativos para la temporada de huracanes cobró prioridad una vez asumió el cargo a mediados de mayo.

“El Departamento de Obras Públicas comenzó con la limpieza de los canales que le corresponden al municipio, las alcantarillas y todo lo que tiene que ver con poner todo al día”, señaló.

Comentó que los refugios fueron inspeccionados y que cuenta con otras áreas identificadas que pudieran ponerse en funciones para ayudar a la comunidad.

Pero, aceptó que todavía están identificando necesidades, como las relacionadas a personal y equipos, para trabajar las emergencias. De manera inmediata, pudo señalar la falta de agentes de la policía municipal para prestar seguridad, principalmente en las noches, como una de las desventajas.

Vázquez Molina destacó, de paso, que la mayor preocupación son los deslizamientos en la carretera PR-179, que todavía está afectada desde el huracán María.

“Uno nunca está preparado para que un fenómeno tan grande como María pueda venir. Pero, estamos preparados, con personal adiestrado, para enfrentar lo que pueda venir con Papito Dios”, sostuvo.

En lo que pidió colaboración el alcalde fue en clamar a las personas encamadas o con necesidades especiales que se identifiquen ante Manejo de Emergencias Municipales para proveerles transportación o cualquier otra asistencia en caso de emergencia. Dijo que deben llamar al 787-864-1946.

El alcalde también aprovechó para pedirle a la comunidad que no tiren escombros en medio de las emergencias ni ensucien las zonas que ya han limpiado como preparativo al paso de algún huracán.

Región norte

Por su parte, la alcaldesa de Loíza, Julia Nazario Fuentes, explicó la razón por la que los alcaldes han retrasado la limpieza de escombros, alcantarillas, cunetones y quebradas para verano. Es que indicó que antes del huracán María era común hacerlo para el mes de abril “y cuando llegaba agosto, que es el mes más fuerte, pues teníamos que volver a hacer ese trabajo”.

De hecho, sostuvo que los cuerpos de agua grandes, como el río Grande de Loíza, quedará para ser impactado en las primeras semanas de julio.

Julia Nazario, alcaldesa de Loíza ( David Villafane/Staff )

La alcaldesa también retraso la apertura del Centro de Operaciones de Emergencia para el 30 de junio. No obstante, indicó que su “súper refugio” está listo. El mismo servirá para cobijar a personas encamadas y con necesidades especiales, las cuales ya tienen identificadas.

“Está espectacular, tiene camas de posiciones, tiene cunas, tiene espacio para los animalitos, tenemos cisternas de agua, placas solares y un generador por si fallan las placas solares”, describió sobre el refugio, ubicado en la antigua escuela Carlos Escobar López y en el que se podrán albergar unas 450 personas.

Estos preparativos, según contó, los ha realizado, porque para el huracán María encontró envejecientes durmiendo en el suelo.

El municipio ya también tiene equipo de comunicación especializado, KP4, para mantenerse conectados con las agencias estatales, sobre todo la AAA. Es que en María se abrieron las compuertas del embalse Carraízo y las inundaciones tomaron por sorpresa a los loiceños.

Nazario Fuentes también destacó que tiene una coordinación excelente con los grupos comunitarios, lo que facilitaría la respuesta integral en caso de emergencia.

Entre los puntos que quedan reforzar están los proyectos de mitigación de inundaciones. Estos se realizarían con fondos de la Agencia federal de Manejo de Emergencia (FEMA, en inglés) y pudieran estar listos para la próxima temporada de huracanes. En lo que se resuelve, dijo que continuarán con sus “embelecos caseros”, que son unas bombas colocadas en lugares estratégicos para sacar el agua.

“Yo creo que Puerto Rico completo nunca estará listo para algo como María. Pero, al menos, tomamos acción sobre lo que no resultó en María, y lo tenemos, y lo vamos a poner en función ahora”, afirmó la loiceña.

Mientras, en Manatí, el alcalde José Sánchez hizo un despliegue de maquinaria y equipo nuevo que han adquirido para abrir caminos, pasar inundaciones o realizar rescate en caso de que azote un huracán.

De hecho, dijo que el municipio ha abierto siete centros en las comunidades, principalmente aquellas que quedan aisladas, en las que se dejarán equipos, personal y sistemas de agua potable disponibles para que los residentes puedan sobrevivir por una semana y colaborar en la recuperación.

“Te tengo que decir que estamos listos para cualquier emergencia. Nuestro pueblo cuenta con las herramientas, los equipos, con el personal, los grupos de trabajo. Se ha mejorado en todo aquello en lo que fallamos (en María)”, aseguró Sánchez.

La mayor preocupación del alcalde es que, de ocurrir un apagón, el 50% de los manatieños también quedarían sin agua potable, pues se sirve de sistemas de bombeo. El otro 50% recibe agua del Superacueducto, explicó.

Es que “no todos los pozos tienen generadores. Obviamente, ya yo hablé con la directora ejecutiva (de la AAA), Doriel Pagán, y está trabajando algo” para resolver la situación, comentó.

Las inundaciones provocadas por el río Grande de Manatí también preocupan a Sánchez. Este cuerpo de agua deja a dos comunidades incomunicadas, Cortez y La Vuelta del 2. No obstante, el alcalde dijo que en ambas habrá brigadas y equipos que pernoctarían para socorrer a la comunidad.

Por otro lado, el alcalde comentó que los equipos de emergencia llevan dos meses reuniéndose, pues afirmó que “siempre hay espacio para mejorar”.

Región oeste

La novedad en Cabo Rojo para esta temporada de huracanes será que estarán estrenando equipo pesado nuevo para realizar limpieza y abrir caminos. El alcalde Jorge Morales indicó que ya desde mediados de junio comenzarán a recibir una excavadora y luego llegaría equipo adicional. Es que contó que contaban con equipo “bastante viejito”, que debía ser reemplazado para mejorar la respuesta.

Aceptó que desconoce cómo fue la preparación que tuvo el municipio ante el azote del huracán María. Por ello, detalló que su enfoque se ha centrado en tener las herramientas necesarias y el personal debidamente capacitado para actuar en pro de la comunidad.

Comentó que el personal ha recibido adiestramiento hasta de cómo utilizar una sierra de mano.

Del mismo modo, denunció que el personal de LUMA no ha llegado a Cabo Rojo a realizar el desganche preventivo para evitar que las líneas eléctricas caigan a consecuencia de las lluvias y los fuertes vientos. La situación le preocupa, ya que la comunidad sufre en cada apagón.

Contó, de paso, que Cabo Rojo alberga uno de los almacenes del Departamento de la Vivienda. Por ello, dijo estar seguro que, en caso de necesidad, tendrán ayuda de inmediato.

“A la verdad que hay artículos para responder a un fenómeno natural, no solamente en Cabo Rojo, sino para otros pueblos”, señaló, tras comentar que ya ha visitado el almacén.

Morales no desaprovechó la oportunidad para llamar a la comunidad a que colaboren con el municipio en caso de emergencias. Dijo que se puede hacer con tan solo aceptar el llamado de movilizarse a un refugio a tiempo si se vive en una zona inundable. Comentó que este tipo de acción liberaría al ayuntamiento de realizar un rescate y podrían concentrarse en otras tareas.

“Me siento bien preparado para responder ante la llegada de un huracán. Esperemos en el Señor Todopoderoso, Papa Dios, que no venga ninguno”, concluyó.

En Aguadilla, el alcalde Julio Roldán Concepción también tiene a su equipo de Manejo de Emergencia alistado para responderle al pueblo.

Comentó que en la actualidad se centran en la mitigación de inundaciones, pues durante el huracán María se reportó un fallecimiento relacionado a las mismas en el residencial Aponte.

Julio Roldán, alcalde de Aguadilla ( Teresa Canino Rivera )

Destacó que han dragado el caño Madre Vieja y otros que ocasionan inundaciones. Además, “se han estado limpiando todas las alcantarillas con un camión nuevo que se adquirió en el municipio”, y las rutas de desalojo que debe tomar la ciudadanía en caso de emergencia.

Cuatro refugios son los que se abrirían en Aguadilla para cobijar a los residentes. Estos ya están preparados. No obstante, el director de Manejo de Emergencias, Frank Hernández, denunció que los mismos no cuentan con plantas eléctricas ni cisternas.

Dejó en manos del Departamento de la Vivienda y de Nmead identificar cómo resolver el problema, cuando ocurra una emergencia.

Del mismo modo, Roldán Concepción dijo que le preocupa que las cinco bombas para suplir agua potable a zonas altas de Aguadilla no tienen generador de electricidad. Esto provocaría que, en caso de un apagón, queden sin servicio.

Aludió a que LUMA sí ha realizado del desganche en su ciudad, por lo que no mostró preocupación sobre el particular.

Región central

A Maricao, LUMA no ha llegado con su plan de mitigación, denunció el alcalde Wilfredo Ruiz.

Destacó que el desganche allí es importante, pues tiene muchas zonas boscosas en las que pasan cables del sistema eléctrico. Además, recordó que para el huracán María hubo zonas hasta nueve meses sin servicio.

“Nos preocupa enormemente que LUMA no ha hecho el desganche que prometió. Estoy seguro que esto ha sucedido en todos los pueblos de Puerto Rico. Al no haber efectuado el desganche en el momento que le correspondía, pues estamos propensos a que ante no solamente un huracán, sino cualquier tormenta tropical nos quedemos en luz”, denunció, al aludir a que llevan más de un año esperando.

Wilfredo "Juny" Ruiz, alcalde de Maricao. ( Suministrada )

El municipio, por su parte, “con los recursos limitados que tenemos” procura tener las orillas limpias para evitar que los caminos queden incomunicados.

“Aquí con el huracán María nos quedamos incomunicados por varios días y no queremos que eso se repita”, expuso.

También se han encargado de limpiar zonas por donde discurren algunas líneas eléctricas principales.

Ruiz añadió que les falta dragar el río Maricao, que pudiese inundar al principal patrono de este pueblo montañoso.

“Hemos estado en comunicación con Recursos Naturales para que nos ayuden a limpiar el río Maricao, que es el que transcurre por la parte posterior de la fábrica Fresenius Kabi, para evitar que allí el agua le vaya a hacer daño a la única forma farmacéutica que hay en el pueblo y que produce 800 empleos aquí”, dijo.

En general, señaló que “yo me siento preparado, pero siento que LUMA no está preparado para enfrentar un huracán o una tormenta, por lo que estamos viviendo, que se mueve cualquier vientito y en el servicio de energía eléctrica rápido se afecta. Y, me preocupa, obviamente, porque las personas tienen sus plantas eléctricas, sean de gasolina o de diésel. Con los altos costos que tiene el combustible hoy día, si viene un evento que estemos meses sin el servicio de energía eléctrica, cómo entonces vamos a poder atender los servicios básicos en las residencias, si con el alto costo de gasolina y diésel va a ser imposible poder lidiar con ello”.

Mientras, en Orocovis, el alcalde Jesús E. Colón Berlingeri destacó que su plan de emergencia es repasado constantemente con el personal municipal para que todos estén conscientes de cómo deben actuar para socorrer a la comunidad sin esperar instrucciones.

Dijo que, como anticipo, se mantiene limpiando escombros, carreteras y caminos, pues la mayor dificultad en esta zona montañosa es que las carreteras quedan incomunicadas.

Este énfasis para intentar que los árboles o los derrumbes afecten a las vías ha cobrado mayor notoriedad en el ayuntamiento, debido a la experiencia que les dejó el huracán María, sostuvo el alcalde.

“Desde ahora hemos estado trabajando, recogiendo los escombros... Esas cositas, anteriormente como que lo dejábamos más pegado al periodo de huracanes, pero todo el mundo lo ha estado trabajando”, afirmó.

En su caso, alegó que LUMA ha actuado “bien agresiva limpiando la vegetación de las líneas eléctricas”. Es que en Orocovis hubo comunidades que superaron el año sin energía eléctrica tras María.

La AAA, por su parte, le ha prometido a Colón Berlingueri contar con los generadores eléctricos para poder suplir agua a la población.

“Ha habido una coordinación mucho mejor con las agencias, especialmente estas dos”, comentó, al referirse a LUMA y la AAA.

Como parte novedosa, el orocoveño señaló que han desarrollado una plataforma para documentar todo daño y poder recobrar el dinero con FEMA. Explicó que esta medida ayudaría a evitar todos los problemas que han confrontado para reclamar los daños de María.

“Estamos ‘ready’. Depende de la magnitud del huracán para una activar personal… Estamos mucho más listos que cuando María”, puntualizó.