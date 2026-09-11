Aunque la Junta de Supervisión Fiscal reconoció que “la sequía actual constituye una emergencia”, de inmediato no accedió a la solicitud que hizo la gobernadora Jenniffer González Colón para poder utilizar $9,688,345 de la Reserva de Emergencia “para la evaluación, rehabilitación y reactivación de cinco pozos existentes” que le permitirían extraer agua para que la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) la distribuya en la zona metropolitana.

La determinación la comunicó este viernes el director de la Junta, Robert Mujica, en una carta remitida a la gobernadora.

La determinación no rechaza, de inmediato, la solicitud de acceder a los fondos, sino que reclama más información del gobierno para poder realizar una evaluación completa sobre la viabilidad de reactivar los cinco pozos identificados en la zona de Dorado, el tiempo que tomaría ponerlos en funcionamiento, los beneficios que producirían y, especialmente, cuánto costaría mantenerlos a largo plazo.

PUBLICIDAD

“Varios asuntos planteados en su solicitud requieren aclaración para garantizar que los proyectos propuestos atiendan las necesidades inmediatas de la población en tiempo real”, le señala Mujica a la gobernadora, al demarcar las interrogantes que se tienen sobre la activación de estos cinco pozos.

De inmediato, reclamaron una reunión con el liderato de la AAA, del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), la Oficina de Gerencia y Presupuesto, la Autoridad de Financiamiento de la Infraestructura de Puerto Rico y cualquier otra entidad gubernamental pertinente para poder obtener más detalles de la obra.

“La reactivación propuesta de los pozos podría generar costos operacionales, de mantenimiento, monitoreo y otros gastos que se extenderían más allá de la emergencia provocada por la sequía actual. La presentación del Gobierno indica que los gastos operacionales recurrentes que se extiendan más allá del periodo de emergencia serían absorbidos por el presupuesto certificado de la AAA o atendidos de otro modo mediante los procesos ordinarios del Plan Fiscal y de elaboración presupuestaria”, dice la carta de Mujica.

Añade que, “sin embargo, el gobierno no ha presentado una evaluación de la magnitud de estos costos, de las responsabilidades recurrentes respectivas de la AAA, el DRNA y otras entidades gubernamentales participantes, ni de los recursos disponibles para sufragar dichos costos para beneficio del pueblo de Puerto Rico mucho después de que concluya la emergencia”.

De paso, el director de la Junta identificó “desafíos fiscales y operacionales” en la AAA. Por ello, dijo que preocupa la carga económica que pudiese ocasionar la activación de los pozos a largo plazo.

“Mantener un financiamiento suficiente y sostenible para las necesidades operacionales de la AAA a largo plazo, para atender a las familias y empresas de Puerto Rico no solo hoy, sino también mañana y durante los próximos años, sigue siendo fundamental. Esperamos continuar trabajando conjuntamente en beneficio del pueblo de Puerto Rico”, concluyó Mujica.