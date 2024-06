Múltiples fallas con el ya debilitado sistema eléctrico de la Isla, problemas con las máquinas de escrutinio electrónico y la ausencia de funcionarios de colegio, entre otras cosas, abonaron a los contratiempos que impidieron que los votantes de Puerto Rico conocieran ayer con claridad, el resultado de las primarias para elegir a los candidatos oficiales para las elecciones generales de noviembre.

La jornada arrancó de manera accidentada desde media mañana cuando se reportaron situaciones que fueron desde violaciones a los acuerdos establecidos entre candidatos, cambios de residencia de los electores que no se reflejaban en las listas y la falta de operación de las máquinas que contabilizarían los votos de manera electrónica.

El clima tampoco ayudó.

El mal tiempo también abonó a la accidentada jornada primarista al provocar inundaciones en varios municipios y hasta el comisionado alterno del PPD, Gerardo “Toñito” Cruz, pidió a la CEE ponerse en contacto con las autoridades municipales y la Policía para desalojar a los votantes de escuelas en Patillas y Yabucoa, por las situaciones acontecidas en la zona.

Ayer en la tarde, el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan emitió un aviso de tormenta eléctrica severa, con posibles vientos de hasta 60 mph, en varios municipios y sectores.

Los numeritos

No obstante, al filo de las 10:00 de la noche, con 2,111 colegios reportados, para un total de 70.06% de los votos, según informaba la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), la tendencia indicaba que la comisionada residente Jenniffer González retenía una ventaja sobre Pedro Pierluisi en la contienda a la candidatura a la gobernación en el Partido Nuevo Progresista.

González contaba con 56.18%, versus 43.82% de Pierluisi.

A pocos minutos de cerrar los colegios de votación y sin ofrecer números preliminares, el equipo de la campaña de González cantó victoria en la contienda.

“Nosotros, obviamente, no viajamos en un avión a ciegas, así que no necesitamos esperar los resultados de la Comisión para saber lo que ya sucedió. Les puedo decir con mucha serenidad que Jenniffer González va a ser electa esta noche candidata a la gobernación por el PNP”, dijo Ángel Cintrón, director político de la campaña de González.

Mientras los funcionarios se dirigían al país a través de los medios de comunicación, la CEE comenzaba a emitir los primeros resultados que -desde sus comienzos- mantenían al frente a la comisionada residente en Washington.

Pero el jefe de campaña del mandatario, Edwin Mundo, afirmaba que “la virazón” surgiría cuando se contabilicen los votos adelantados.

“Este juego no se ha acabado... aquí nosotros no vamos a esconder los resultados, pero tampoco les vamos a mentir a ustedes como han estado haciendo en la campaña de la compañera diciendo cosas que no son. Yo veo a (Francisco) Domenech (director de campaña de González) muy contento. Me alegro por él porque por lo menos puede celebrar temprano. A lo mejor tarde no puede celebrar. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida”, dijo Mundo en una conferencia de actualización de datos desde el comité de Pedro Pierluisi.

La versión de Mundo es que una vez se contabilicen los 114 precintos se llevará a cabo el escrutinio de los 90,000 penepés que participaron del voto adelantado, donde prevé que Pierluisi prevalecerá por entre 30,000 a 35,000 votos.

Mientras, en el Partido Popular Democrático (PPD), Jesús Manuel Ortiz le sacó un rollo a Juan Zaragoza Gómez para colocarse como aspirante a liderar a Puerto Rico.

Ortiz tomó la delantera, con un amplio 61.53%, en comparación con el 38.47% conseguido por Zaragoza.

“He estado trabajando duro por el PPD. Estaba seguro que iba a tener la confianza de los populares”, manifestó el presidente de la Pava.

Añadió que, “tengo que hacer una mención especial del compañero Juan Zaragoza, que es una persona de gran valía, no solamente para nuestro partido Popular, sino también para Puerto Rico y estoy seguro que contaré con él, con su equipo de trabajo y los miles de populares que nos respaldaron hoy para que entonces nos encaminemos a lo que es nuestra misión, que va a ser dirigirnos a una victoria en noviembre, derrotar el mal gobierno del PNP y acabar con con ocho años de este nefasto gobierno”.

En la comisaría residente de la Palma, por su parte, el senador William Villafañe lograba anteponerse al capitán Elmer Román con el 53.52%.

Será Villafañe quien se enfrente al popular Pablo José Hernández, quien no tuvo que medirse en primarias tras su aspiración a Washington.

Anoche el senador optó por no aceptar la victoria, en deferencia a que la totalidad de votos no habían sido contabilizados.

Todo transcurrió “normal” para la CEE

Pese a los escollos confrontados con las máquinas de escrutinio electrónico y el servicio eléctrico, la presidenta alterna de la CEE, Jessika Padilla Rivera, catalogó las primarias como un evento que transcurrió con “normalidad”.

“En lo que respecta a la CEE, que es celebrar un evento electoral, transcurrió con normalidad, porque el que se haya suscitado una interrupción de energía eléctrica no interrumpió nuestro proceso de votación. En ese sentido, transcurrió normal. Que hubo situaciones externas que hubo que atender, claro que sí”, dijo Padilla Rivera al cerrar los colegios de votación.

Cuestionada por este diario sobre cómo catalogar como “normal” las primarias si hubo incidentes con las máquinas de escrutinio –un equipo bajo el control de la CEE–, respondió que “las situaciones” con estos aparatos “todas fueron atendidas”.

Padilla Rivera no pudo precisar la cantidad de incidentes reportados, pero reconoció que fue necesario reemplazar equipo en algunos colegios.

Junto a la comisionada electoral del Partido Nuevo Progresista, Vanessa Santo Domingo, tampoco especificó cuántas máquinas se reemplazaron. En el intercambio con la prensa, no estuvo disponible la comisionada electoral del Partido Popular Democrático, Karla Angleró, quien más temprano en la tarde solicitó una reunión “de emergencia” con la empresa Dominion Voting Systems.

Dominion es la empresa a la que el gobierno compró/alquiló las 6,072 máquinas de escrutinio, en 2015. Desde entonces, se ha usado ese equipo para contar los votos.

Como se observó en varios recorridos por los centros de votación, hubo máquinas que no funcionaron y otras que “masticaban” las papeletas.

“Como bien saben, siempre en estos eventos podemos tener algunas dificultades con relación al uso de las máquinas de escrutinio electrónico. Hemos podido reemplazar todas. No hemos recibido noticias, en este momento, de que tenga que contar a mano”, dijo ayer Santo Domingo.

Con información provista por las periodistas Nydia Bauzá, Bárbara J. Figueroa Rosa y Gloria Ruiz Kuilan