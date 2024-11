El candidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD) y representante, Jesús Manuel Ortiz reaccionó al nombramiento de Juan Zaragoza Gómez al Comité de Transición de la gobernadora electa, Jenniffer González Colón, apuntando a que ahora entiende las “brechas irreconciliables” que dijo tener el senador con su candidatura.

Ortiz y Zaragoza Gómez compitieron en la primaria de junio por la candidatura a la gobernación de la Pava. En la elección salió favorecido el representante. Tras la determinación del electorado popular, el exsecretario del Departamento de Hacienda nunca se unió a la campaña de Ortiz.

Zaragoza Gómez dijo a varios medios tener “brechas irrecociliables” con Ortiz, aunque nunca precisó que no votaría bajo la Pava.

PUBLICIDAD

Ahora, la controversia entre ambos legisladores se avivó luego de que el senador fuera nombrado por González Colón al comité que completará la transición de poder entre Pedro Pierluisi Urrutia y la ahora comisionada residente, que pasará a ocupar la máxima silla del Palacio de Santa Catalina en enero.

Fíjate; ahora entiendo las “brechas irreconciliables”. https://t.co/aTJboNumHV — Jesus Manuel Ortiz (@jmortizpr) November 11, 2024

Ortiz luego compartió una imagen de un reloj con otro mensaje: “El tiempo termina por convertirse en tu mejor aliado”.

Por su parte, la comisionada electoral del PPD, Karla Angleró, aunque no se pronunció mencionando directamente la controversia, compartió en su cuenta de X el mensaje de Ortiz, y posteriormente publicó una corta comunicación en la que escribió: “Como dice nuestro himno de la vergüenza: “no hay dinero que compre mi conciencia”.

Como dice nuestro Himno de la Vergüenza: “No hay dinero que compre mi conciencia…” — Comisionada PPD (@ComisionadaPPD) November 11, 2024

Otro militante popular incluido en el grupo de transición fue el exrepresentante, profesor y analista político Jorge Colberg Toro.

El exgobernador popular Alejandro García Padilla, al conocer estos nombramientos no tuvo reparos en reaccionar a las designaciones.

“¿Que es un buen nombramiento de la gobernadora?, lo es, porque tanto Jorge Colberg como Juan Zaragoza son personas capaces e inteligentes. Lo cortés no quita lo valiente. ¿Que uno estuvo disponible para trabajar por los populares y el otro no? También es la verdad. Y yo creo que se crea una diferencia. Si Carmelo (Ríos, legislador novoprogresista) es mañana un exsenador del PNP y los penepés lo llaman para que ayude y él dice que no; y los populares lo llaman para que ayude y él dice que sí, entonces, ven acá, ¿los 24 años que te estuvieron eligiendo, eso no cuenta?”, indagó García Padilla durante su intervención en la emisora radial NotiUno 630.

Pero el exgobernador fue más allá y llamo “malagradecido” a Zaragoza por no haber respondido las llamadas de la colectividad tras perder en las primarias.

Además de Colberg Toro y Zaragoza Gómez, el Comité de Transición es integrado por el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera; el licenciado Oriol Campos; el licenciado Marcos Rodríguez Ema; la Dra. Zayira Jordán Conde; la licenciada Verónica Ferraiuoli Hornedo; el licenciado César A. Alvarado Torres; la licenciada Janet Parra y Tere Riera Carrión.