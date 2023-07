“Un Departamento de Educación sólido y estable”, en el que fluya la comunicación entre los estudiantes, sus padres, la comunidad y la agencia es lo que augura establecer el doctor Ángel Toledo López como nuevo secretario del Departamento de Educación.

El funcionario, quien llegó a la agencia en octubre pasado para fungir como subsecretario de Asuntos Académicos tras haber laborado por más de 20 años en el Sistema Universitario Ana G. Méndez (SUAGM), no espera encontrar resistencia en esa nueva encomienda que aceptó emprender a mes y medio del inicio del nuevo año escolar.

En entrevista con Primera Hora, Toledo López comentó que en los ocho meses que ha laborado en Educación ha entablado buena relación con los equipos de trabajo que estableció Eliezer Ramos Parés, quien renunció ayer, viernes, de manera sorpresiva.

Toledo López informó que, en sus pocas horas como designado secretario, conversó con su exjefe sobre los proyectos pendientes y entabló comunicación con la Asociación de Maestros para acordar una reunión.

Aceptó que entre sus planes está dar continuidad a mucha de la labor que Ramos Parés inició, incluido los preparativos para el comienzo de clases a mediados de agosto.

“Yo creo que el ambiente es un ambiente muy adecuado, muy bueno para seguir la transformación que estamos buscando y darle continuidad a los procesos que ya habíamos empezado”, manifestó.

La misión que tiene Toledo López en sus manos está muy clara. Es que en reiteradas ocasiones estipuló que se ha encaminado una transformación del sistema educativo del país. Dijo que su perfil profesional, que incluyen haber sido profesor universitario y hasta rector de una institución, lo ayudarán a encaminar los cambios propuestos.

¿Qué representa haber sido nombrado secretario de Educación?

“Pues, mira, es un privilegio. La verdad es que es un privilegio con mucha responsabilidad. Yo creo en la educación. Es lo que he hecho durante prácticamente toda mi trayectoria y el que me den la oportunidad de dirigir los caminos de un Departamento tan importante que impacta a tantas personas y que fomenta el crecimiento, la capacitación de nuestros niños, es que yo creo que la palabra privilegio es muy pequeña para decirte lo que siento en este momento”.

¿Cómo describe la forma en que se encuentra en la actualidad el Departamento de Educación?

“El Departamento de Educación, en este momento, es un departamento que estamos trabajando y que está en transiciones. Yo tengo la oportunidad de haber estado en el Departamento desde octubre del año pasado, viniendo de la academia, pero estar en el Departamento desde octubre. Estamos en un proceso de clara transformación y ese proceso de transformación busca fortalecer no solamente los aspectos académicos, sino también esos aspectos administrativos institucionales que también son importantes para nosotros. Así que, si me pides una palabra, definitivamente estamos en proceso de transformación continuo”.

¿En qué nivel debe estar el Departamento de Educación y que esfuerzo hará para llevarlo ahí?

“El Departamento de Educación como pilar del desarrollo de Puerto Rico, siempre, siempre, va a estar en necesidad de evaluaciones constantes, de análisis constante e implementación de metodologías nuevas y adecuadas para atender las necesidades de los niños, de los maestros, de los directores, de los equipos de trabajo. Así que yo te tengo que decir que el estado del Departamento es, como te mencionaba ahorita, una unidad que está en constante cambio, porque es lo normal. No, es parte de lo normal. Pero, estamos buscando unas estabilidades. Estamos garantizando que los procesos ordinarios de un proceso educativo se mantengan. Que nuestro maestro y maestra se sientan sólidos y estables con sus materiales y equipo. Que nuestros niños y sus padres también sientan esa estabilidad. Un poco lo que te quería decir es que tenemos que hacer una diferencia clara entre lo que es los cambios necesarios para adaptarnos a los tiempos y la estabilidad necesaria para que nuestros niños y niñas aprendan como tienen que aprender”.

¿Cómo usará las fortalezas que presenta por haber llegado de la academia para esa transformación del Departamento?

“En este momento, estamos trabajando con una descentralización con la que el gobierno federal, el gobernador, los equipos de Educación y yo estamos alineados. Así que mis fortalezas se unen a las fortalezas de los otros equipos de este trabajo, precisamente para lograr que la estructura administrativa se monte de una forma que responda a las necesidades actuales del Departamento de Educación de Puerto Rico de hoy. En ese sentido, pues estamos comprometidos con un proceso de cambio, o sea, estamos sumergidos en un proceso de cambio. Y yo sé que mi fortaleza y mi experiencia también me permiten entrar en este proceso de cambio para seguir caminando, para dar continuidad a lo que estamos haciendo”.

La Asociación de Maestros espera que la politiquería no vuelva a tener cabida en el Departamento de Educación. ¿Cuál es su posición sobre este tema?

“Pues, mira, los compañeros y compañeras miembros de los gremios no tienen que tener temor alguno. Esa es precisamente mi mirada. Esa es precisamente mi meta... Bueno, la politiquería simplemente no es ni siquiera una cuestión para mí, no es un tema para mí. Yo creo que lo que estamos trabajando es un sistema educativo estable, que responda a las prioridades de nuestros niños y maestros y que esto sea a largo plazo. Esto es una cuestión mía, mientras dure mi incumbencia como secretario. Lo que estamos buscando, lo que en compañero Eliezer Ramos y yo estamos buscando es darle continuidad a eso, porque realmente ese ha sido un poco el mandato, lo que hemos discutido con el gobernador. Estamos a tono todos con eso”.

¿Ya ha realizado nombramientos dentro de la agencia?

“No. En este momento estamos 3,000% enfocado en el regreso a clases. Estamos mirando el ‘back to school’. Naturalmente, estamos evaluando la estructura y cómo esas estructuras se van a organizar o a reorganizar para lograr mayor efectividad, mayor eficiencia. Pero, pero, no. Realmente, pues, mi nombramiento fue hace escasamente unas horitas”.

Llega a mes y medio de que inicie las clases, ¿en qué puede trastocarse estos preparativos?

“El mensaje es claro. No se va a trastocar nada. Nosotros vamos a dar continuidad a lo que estuvimos trabajando desde hace meses. El proceso del regreso a clase no inicia conmigo. Ya lo habíamos iniciado yo siendo parte de ese equipo también. Así que tengo conocimiento de muchas de las iniciativas que habíamos puesto a correr hace varios meses, junto con el compañero Eliezer. No vislumbro ningún trastoque en este proceso para un sano comienzo de clases para agosto 16″.

¿Qué usted les promete a los maestros bajo su administración?

“Yo creo que de las primeras cosas que yo puedo decirte en este momento que prometo es absoluto canal de comunicación. Que sepamos todos que somos parte de un proceso central para Puerto Rico, que tengamos la confianza de que el maestro y la maestra juegan un papel importantísimo en este proceso de desarrollo de un Departamento educación sólido y estable. Lo económico es importante. Claro que sí. Un salario saludable que le permita vivir una vida digna, definitivamente es importante. Que tengan los recursos adecuados y que tengan accesibilidad a esos recursos con prontitud, definitivamente, sí. Todas esas cosas son muy, muy importantes. Lo que pasa es que tengo que añadir a eso que la comunicación y el sentirte parte, yo creo que es igual de importante. Eso es esencial”.

¿Qué aspectos usted va a reforzar ahora como secretario de Educación para atender el rezago académico de los estudiantes?

“Realmente, en este momento yo estoy enfocado en lo académico y en lo administrativo. No son solamente prioridades académicas. Nosotros tenemos que mirar que más allá de unas prioridades académicas, nosotros tenemos que trabajar con la reingeniería de una estructura, trabajar para fortalecer a nuestro equipo de trabajo y darle a la gente ese sentido, ese norte que todos tenemos que sentir para seguir progresando. Trabajar con una infraestructura, que es un poco distinto a la estructura administrativa, a la infraestructura y un poco el edificio de nuestras escuelas para garantizar que son y que sigan siendo saludables para nuestros estudiantes. En términos del rezago, que es algo importante y es un tema académico, ya eso lo hemos encaminado y, obviamente, lo seguirán trabajando. Como subsecretario de Asuntos Académicos que era hasta ayer, estuvimos trabajando con fortalecer las áreas académicas, con desarrollar las destrezas de lectura, escritura, comprensión lectora en nuestros niños a todos los niveles, con establecer una alternativa de programas de después de la escuela para que nuestros niños siguieran fortaleciendo y acelerando su aprendizaje. Seguimos reforzando eso. Eso era parte de mi agenda como subsecretario, sigue siendo parte de mi agenda como secretario. Pero, tenemos que pensar que esa parte administrativa también es central y muy importante para mí”.

¿Qué les dice a los padres están vigilantes a este cambio en Educación?

“Papá y mamá, por encima de todo, tranquilidad y confianza. Nosotros tenemos un Departamento de Educación que provee seguridad a sus niños, que provee y que sigue buscando una estabilidad. Y, este proceso, que claro, todo proceso de cambio trae un poco de preocupación, lo puedo entender que es muy normal que la puedan tener, pero por encima de todo, vamos a mantenerles informado. Yo creo que la integración de papá y de mamá en estos procesos es necesaria. El que nosotros podamos contar con la presencia de papá y mamá en estos procesos, con sus sugerencias, recomendaciones, también es importante. Así que, lo más importante es que se integren, que no tengan absolutamente ningún temor a integrarse a la vida académica de sus hijos, porque es lo que estamos pidiendo como Departamento de Educación”.

¿Qué logro usted espera haber alcanzado cuando termine su término como secretario?

“Primero, yo quiero poder decir que creamos un Departamento sólido y en crecimiento. Quiero poder decir que el proceso de descentralización consiguió y sigue consiguiendo las ventajas que necesitamos para nuestros niños, maestros, comunidades. Quiero poder decir que nuestro pueblo, nuestra Isla, se siente orgullosa de sus niños y niñas, de sus estudiantes y de los maestros y maestras que todos los días se levantan para garantizar una educación para nuestros niños y niñas. Y sí, esas son cosas que me fascinaría poder decir”.