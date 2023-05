La calidad humana, familiar y profesional de Jorge Pierluisi Díaz, padre del gobernador Pedro Pierluisi, fue distinguida esta tarde por políticos de la década del 1980, exgobernadores y funcionarios de gobierno durante el solemne funeral que se realizó en honor de quien fuera secretario del Departamento de la Vivienda.

Aunque en ocasiones afligidos y en otras efusivo al saludar a decenas de asistentes que se dieron cita en la parroquia Santa Teresita, en Santurce, Pierluisi agradeció, en general, el apoyo que ha recibido su familia en momentos de dolor.

Reconoció que las demostraciones de cariño no eran hacia él, por el cargo que ocupa como gobernador, sino por el legado que dejó su padre en la comunidad. Tan fue así que expresó que su gran reto en la vida pública es emular los pasos agigantados que dio su padre como funcionario del gobierno y como líder de los contratistas.

El gobernador Pedro Pierluisi aprovechó para destacar todas las aportaciones que hizo su padre, Jorge Pierluisi Díaz, a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, al país como secretario de la Vivienda y como ingeniero, pero sobre todo a su familia. ( Josian Bruno Gómez )

“Toda mi vida me han conocido, se han referido a mí como el hijo de ‘Georgie’ Pierluisi. Pues, me siento bien orgulloso al decir que voy a seguir siendo el hijo de Georgie Pierluisi por el resto de mis días”, sostuvo el mandatario en un aparte con la prensa en medio del acto en honor a su progenitor.

En sus respuestas, el mandatario aprovechó para destacar todas las aportaciones que hizo su padre a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, al país como secretario de la Vivienda y como ingeniero, pero sobre todo a su familia. Dijo que cada día trata de implantar el clima de respeto y cordialidad que le enseñó su papá.

“Bueno, yo hago un gran esfuerzo por ser bien respetuoso. De vez en cuando puedo sonar a alzar el tono de voz un poco y ustedes los medios lo reseñan, pero saben que son unas excepciones, porque de verdad, hago un gran esfuerzo por ser bien respetuoso en la manera en que me expreso, de la manera que discrepo. Yo pienso que en Puerto Rico hace falta eso, un clima de respeto, de equidad. Vamos a tener diferencias, de todo, ideológicas, política, de visión en cuanto a cuestiones sociales. Pero, aquí lo bonito es que Puerto Rico continué siendo una sociedad de paz y tranquilidad en la que todos tengan su espacio, una sociedad inclusiva. Así que este es mi granito de arena, por mi padre”, manifestó.

“Aparte de eso, pues esforzarme porque él siempre me enfatizó en la satisfacción del trabajo cumplido, la del trabajo duro. Hay dos consejos que mi padre me dio bien joven en la vida, cuando yo llegué a ser secretario de Justicia, que yo los he aplicado durante toda mi vida. Él me dijo que jamás permitiera que nadie salga de mi oficina sintiendo que fue maltratado; y el otro consejo que he seguido al pie de la letra es que me dijo que no me olvide que la cortesía y las deferencias que tienen conmigo no son conmigo, son con el puesto que ocupo. Por eso le debo a él el que todos estos puestos que he tenido no se me han ido la cabeza, y que siempre voy a ser el mismo Pedro”, agregó el primer ejecutivo.

Los restos de Pierluisi Díaz llegaron a eso de las 2:00 p.m. a la iglesia católica en un ataúd gris, que fue decorado con dos grandes arreglos de orquídeas blancas. Casi una hora después llegó el gobernador, acompañado de su novia y quien en pocas ocasiones le acompaña a eventos públicos, la abogada Fabiola Ansótegui Blanc.

Junto a sus hermanos Jorge, Caridad y Doris, Pierluisi saludó a familiares, amigos, jefes de gabinete y otros dignatarios que se dieron cita.

Reconocen su trayectoria

Al velorio asistieron los exgobernadores Sila María Calderón y Alejandro García Padilla; la mayoría de los jueces del Tribunal Supremo, encabezados por la presidenta Maite Oronoz; el juez federal del Primer Circuito de Apelaciones de Boston, Gustavo Gelpí; los presidentes legislativos, José Luis Dalmau y Rafael “Tatito” Hernández, así como varios alcaldes y legisladores novoprogresistas y populares.

Entre los asistentes se distinguieron el exalcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera, padre, así como Antonio Quiñones Calderón, quien fue secretario de prensa en la primera administración del exgobernador Carlos Romero Barceló. Ambos conocieron a Pierluisi Díaz en sus funciones como secretario de la Vivienda.

“En nuestra época, era una época de servicio, de ir a servir. Y yo dije en una ocasión y lo voy a repetir aquí hoy, que don Jorge fue una de esas gentes que siempre que tú llegabas, él estaba dispuesto a servir de guía y a conseguir lo que buscabas… Y yo le tenía un afecto y honra, le respetaba y le apreciaba mucho, precisamente por esa cosa de servir, de buena gente”, describió el exalcalde de Bayamón.

Lamentó, de paso, que haya “escasez” de funcionarios públicos del calibre de Pierluisi Díaz.

Al recordar sus vivencias juntos al extitular, Rivera dijo que “yo creo que lo más importante en el funcionario es que no le tengan miedo a la gente, que llegue para servir y tiene que atender a todo el mundo, tiene que entregarse. ‘Vengo aquí a trabajar y vengo a servir’. Ahí está lo bonito del funcionario, de los secretarios”.

Quiñones Calderón, por su parte, recordó que Pierluisi Díaz “era un hombre con una lealtad al servicio público, con una decencia personal, con un don de gente, un hombre ejemplo, un servidor público ejemplo”.

Recordó que en una ocasión le llevaron un centenar de boletos para una actividad política de Romero Barceló y los devolvió, porque no estaba dispuesto a venderlos entre contratistas y funcionarios de la agencia.

“Hace falta mayores ejemplos de servidores públicos como los que había en aquella época a granel”, soltó.

La exgobernadora Calderón, por su parte, distinguió a Pierluisi Díaz porque “crió una familia muy hermosa”.

“Ellos son muy cariñosos, muy afectuosos. A pesar que en este país las diferencias políticas hacen tanta… división, apartan las personas, en este caso, el hijo, el reciente gobernador, ha seguido el ejemplo de él, que era un hombre que para él la política era algo diferente y aparte de la vida diaria. Así que me siento apenada por su muerte, pero feliz porque tuvo una vida extraordinaria y una gran familia”, destacó la exgobernadora.

Mientras, García Padilla indicó que conoció a Pielruisi Díaz antes que al gobernador, como parte de la Asociación de Contratistas.

“Era una persona muy amable, muy cortés, una persona para nada controversial”, distinguió.

Entre tanto, el actual secretario de la Vivienda, William Rodríguez Rodríguez, contó que tuvo la oportunidad de conocer al padre del gobernador hace año y medio en un cónclave que realizó de exsecretarios de esa agencia. Dijo que, aunque Pierluisi Díaz ya usaba bastón para caminar, lo dejó a un lado al momento de entrar a la agencia.

Como su aportación en Vivienda, destacó que su antecesor creó “un programa importantísimo donde se ponían los materiales (de construcción) y las familias construían. Hubo mucho sentido comunitario”.

De hecho, Pierluisi informó que fue su padre quien creó los consejos comunitarios en los residenciales públicos.

Además del velatorio, en la parroquia Santa Teresita se realizó una misa en honor a Pierluisi Díaz. Fue celebrada por los monseñores Antonio Vázquez Colón y Carlos Quintana Puente, así como por el padre Benjamín Pérez Cruz.

Mañana, miércoles, Pierluisi Díaz, quien murió de 96 años, será enterrado en el Cementerio Nacional en Bayamón.