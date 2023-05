El velorio del padre del gobernador Pedro Pierluisi y exsecretario de la Vivienda, Jorge Pierluisi Díaz, inició en la tarde de este martes en la parroquia Santa Teresita, en Santurce.

Los restos de Pierluisi Díaz llegaron a eso de las 2:00 p.m. a la iglesia católica, custodiado por la Funeraria Guaynabo Memorial, propiedad del exrepresentante Antonio “Tony” Soto. Los restos yacían en féretro gris.

Dentro de la iglesia dos mesas decoradas con dos pequeños ramos de orquídeas blancas, tarjetas con la imagen de San José y libros para firmar reciben a los asistentes del funeral.

Ya dentro del recinto religioso, el altar está decorado con dos grandes jarrones de flores blancas y hay dos televisores en los que se muestran fotografías de Pierluisi Díaz y sus familiares.

El féretro está adornado por dos grandes coronas de orquídeas blancas, y es resguardado por una guardia de honor de agentes de la División de Operaciones Tácticas del Negociado de la Policía.

El padre del primer ejecutivo falleció el pasado viernes por complicaciones de salud que lo mantuvieron internado en un hospital. Tenía 96 años.

“Tenerte como padre me ha hecho el hijo más bendecido. Tus valores y tu dedicación al servicio a los demás y a Puerto Rico siempre me inspirarán. Conozco el respeto porque nunca te vi faltarlo. Sé lo que es el amor incondicional porque a tus 96 continuabas cuidando de Mami como lo hiciste a tus 20. Reconozco el servicio desprendido porque nunca te serviste a ti mismo. Me despido de ti hoy, mi héroe, y te entrego a los brazos de Dios y de José Jaime. Gracias por todo, Papi”, lamentó el gobernador tras la muerte de su progenitor.

Se espera que a eso de las 3:00 p.m. Pierluisi realice unas declaraciones públicas junto a su hermana, Caridad Pierluisi. A las 6:00 p.m. de oficiará una misa.

Don Georgie, como lo llamaban amigos y familiares, fue secretario del Departamento de Vivienda bajo la administración de Carlos Romero Barceló, entre 1977 y 1984. Debido a su posición en el gobierno, Pierluisi decretó hoy dos días de duelo en honor a su padre.

Pierluisi Díaz será enterado mañana, miércoles, en el Cementerio Nacional en Bayamón.