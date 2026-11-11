Ser madre, atender un hogar, cumplir con las responsabilidades diarias y sacar tiempo para una misma no siempre resulta fácil.

Sin embargo, 45 mujeres de distintas comunidades del municipio de Ceiba encontraron en el voleibol una razón para hacer una pausa en la rutina, reencontrarse con una pasión y disfrutar de un espacio donde el deporte, la amistad y la convivencia son los protagonistas.

Se trata del Torneo Municipal de Barrios de Voleibol, categoría abierta femenina, organizado por el Departamento de Recreación y Deportes del municipio, una iniciativa dirigida a mujeres mayores de 18 años que ha logrado reunir a participantes de diferentes edades y estilos de vida en torno a una misma pasión: el voleibol.

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Más allá de la competencia, el torneo representa una oportunidad para mujeres que, aunque no necesariamente mantienen una condición física de atletas, decidieron darse la oportunidad de regresar a las canchas. Algunas son madres, amas de casa y mujeres que, entre sus múltiples responsabilidades, encontraron en esta iniciativa un espacio para ellas, liberar el estrés de la rutina y compartir con nuevas y viejas amistades.

El Torneo Municipal de Barrios de Voleibol Femenino en Ceiba ( MUNICIPIO DE CEIBA )

“Soy mamá primeriza y no tengo mucho tiempo para mí. Me gusta mucho esta oportunidad porque hacen este torneo para mujeres como yo, que, aunque pasen los años, la pasión por el voleibol no se pierde. Estoy bien agradecida del Municipio por traer esta iniciativa y por permitirme, junto a las muchachas de mi equipo, compartir con nuevas y viejas amistades”, manifestó Natalia Robles, integrante del equipo de Jardines.

El alcalde de Ceiba, Samuel Rivera Báez, destacó la importancia de promover iniciativas deportivas que integren a la comunidad y que también atiendan el bienestar y la calidad de vida de las mujeres.

“Nos llena de satisfacción ver cómo este grupo de mujeres ha respondido a esta iniciativa. El torneo va mucho más allá de ganar un partido; es una oportunidad para compartir, mantenerse activas, fortalecer los lazos comunitarios y, sobre todo, sacar un espacio para ellas mismas. Queremos que nuestras comunidades tengan alternativas recreativas para todas las edades y que las mujeres sepan que también hay espacios deportivos donde pueden participar, disfrutar y demostrar su talento”, dijo el alcalde.

Los encuentros se celebran los lunes y miércoles, de 6:00 p.m. a 9:00 p.m., en la cancha de la comunidad Prado Hermoso, donde los equipos representan a sus respectivas comunidades en un ambiente de entusiasmo, compañerismo y sana competencia.