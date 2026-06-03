La gobernadora Jenniffer González Colón informó este martes la firma de varias medidas legislativas, entre ellas proyectos relacionados con el acceso a servicios de salud, la Rama Judicial y la seguridad pública, además de vetar una propuesta que buscaba crear un instituto dedicado al desarrollo de la inteligencia artificial en Puerto Rico.

Según detalló la mandataria mediante una comunicación escrita, la medida vetada fue el Proyecto del Senado 769, que proponía crear la “Ley del Instituto de Desarrollo e Innovación en Inteligencia Artificial de Puerto Rico”. González Colón explicó que la decisión respondió a las implicaciones fiscales que tendría la implementación de la iniciativa y su incompatibilidad con las proyecciones económicas contempladas en el presupuesto vigente.

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“Reconocemos y apoyamos el objetivo meritorio de la medida para posicionar a Puerto Rico como un centro de innovación tecnológica y promover el desarrollo responsable de la inteligencia artificial como herramienta para impulsar la competitividad económica, la investigación, la formación de talento especializado, así como la modernización gubernamental. Sin embargo, en este momento, las implicaciones fiscales de su implementación no son compatibles con el Plan Fiscal certificado y con el principio de neutralidad fiscal que actualmente rige las finanzas públicas de Puerto Rico”, sostuvo González Colón en declaraciones escritas.

¿Qué medidas sí fueron convertidas en ley?

Ley Núm. 98-2026 (P. del S. 255)

En la misma comunicación escrita, la gobernadora indicó que firmó la Ley Núm. 98-2026 (P. del S. 255), de la autoría del senador Juan Oscar Morales, cuyo propósito principal es prohibir la práctica de reportar a las agencias de crédito información de los consumidores relacionada con deudas por gastos médicos.

La medida también establece que las agencias de cobro no podrán solicitar ni obtener información específica con el fin de cobrar esas deudas, entre otras disposiciones relacionadas.

“El acceso a los servicios de salud no debe verse afectado ni limitado por temor a puntuaciones crediticias ni informes de investigación. Por eso, mi administración mantiene un compromiso con una política pública justa y sensible ante las realidades económicas y médicas que enfrentan nuestros ciudadanos”, dijo González Colón.

Ley 99-2026 (P. de la C. 737)

La gobernadora también convirtió en ley el Proyecto de la Cámara 737, ahora Ley 99-2026, una medida que fortalece el acceso a los servicios judiciales para adultos mayores y personas con diversidad funcional al incorporar a la Rama Judicial las disposiciones de la Ley Uniforme sobre Filas de Servicio Expreso y Cesión de Turnos de Prioridad.

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Con la medida, la Rama Judicial establecerá sistemas propios de filas de servicio expreso y cesión de turnos de prioridad para sus servicios administrativos y de atención al público.

Ley 100-2026

Asimismo, González Colón firmó la Ley 100-2026, que autoriza a la Junta Examinadora de Tecnólogos Radiológicos en Imágenes de Diagnóstico y Tratamiento a expedir licencias provisionales a aspirantes que hayan solicitado y sido admitidos para tomar por primera vez el examen de reválida.

La nueva legislación enmienda el Artículo 13 de la Ley 76-2006 y busca atender la escasez de tecnólogos radiológicos y tecnólogos en radioterapia que enfrenta Puerto Rico, permitiendo que estos profesionales ejerzan de manera provisional bajo la dirección y supervisión de un médico radiólogo, radioncólogo o físico, según corresponda, mientras completan el proceso de licenciamiento.

La licencia provisional tendrá una vigencia inicial de 12 meses y podrá prorrogarse por un término adicional de 12 meses, sujeto al cumplimiento de los requisitos establecidos por la Junta Examinadora. Los solicitantes deberán mantenerse activos en el proceso de reválida y cumplir con los requisitos establecidos por la Junta Examinadora y el Departamento de Salud.

Ley 101-2026

Por otro lado, la gobernadora firmó la Ley 101-2026, una medida que garantiza un acceso más ágil y directo al Registro de Personas Convictas por Delitos Sexuales y Abuso Contra Menores mediante el portal electrónico principal del Gobierno de Puerto Rico.

La nueva ley añade un inciso a la Ley 151-2004, conocida como la “Ley de Gobierno Electrónico”, para establecer que los ciudadanos tendrán disponible un enlace directo al registro dentro de la plataforma digital oficial del Gobierno.

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“El acceso a información que contribuye a la protección de nuestras familias y de nuestros menores debe estar al alcance de todos. Con esta ley fortalecemos las herramientas digitales del Gobierno y facilitamos que la ciudadanía pueda acceder de manera rápida y sencilla a información de interés público relacionada con la seguridad de nuestras comunidades”, expresó la gobernadora.

Resolución Conjunta 30-2026

Finalmente, la mandataria firmó la Resolución Conjunta 30-2026, mediante la cual se designa con el nombre de doctor Luis Manuel “Mañé” Collazo Romero el Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) del Municipio de Culebra, en reconocimiento a su trayectoria profesional y su contribución al bienestar y la salud de generaciones de residentes de la isla municipio.

La medida reconoce la vida y obra del doctor Collazo Romero, considerado una figura fundamental en el desarrollo de los servicios médicos en Culebra. Nacido y criado en la isla municipio, se convirtió en el primer médico culebrense tras completar sus estudios de medicina y dedicar gran parte de su vida al servicio de su comunidad.

“Con esta designación perpetuamos el legado de un hombre que dedicó su vida a servir a su pueblo con compromiso, humildad y vocación. El doctor Luis Manuel ‘Mañé’ Collazo Romero representa los más altos valores del servicio público y la medicina, y su nombre quedará ligado para siempre a una institución esencial para la salud de los residentes de Culebra”, finalizó la gobernadora.