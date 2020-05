El presidente de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública (WIPR), Eric Delgado, aseguró hoy que el canal se encuentra sumido en una situación “bastante difícil” luego de que la Junta de Supervisión Fiscal no le asignara presupuesto para el próximo año fiscal.

El ente federal aprobó ayer el plan que, entre otros asuntos, requiere la privatización de WIPR.

"La Junta no me va a cerrar WIPR”, arremetió esta mañana Delgado en la emisora radial WKAQ 580.

“No tenemos un presupuesto asignado exactamente y la situación es que aunque yo meta el dinero, me mantiene en una situación muy difícil con la empleomanía, ahí es que esta el punto critico”, dijo Delgado.

“Yo no la quiero privatizar, no es venderla, es pasarla, crear una organización sin fines de lucro privada para poderla sacar del presupuesto del gobierno y que WIPR se gane su propio dinero, pero al ellos hacer esto aceleradamente no da el tiempo para nosotros terminar el plan de trabajo con tranquilidad y justicia para los empleados de WIPR, para que ellos se puedan acoger a su movilidad, si se quieren acoger, e irse a otras agencias”, explicó el presidente.

En la página 12 del plan fiscal se establece que la Junta “ha esbozado los cambios operativos necesarios para racionalizar el Gobierno y permitir la reducción de gastos administrativos innecesarios”.

Entre esas reformas figuran mejoras en el sistema de educación pública, la consolidación de agencias, la privatización de WIPR, entre otras.

“La Junta de Supervisión requiere la transferencia de la propiedad o el cambio en el estado legal de WIPR a una organización sin fines de lucro”, añade el documento en la página 150 de 271.