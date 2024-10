Griselle Morales, la esposa del candidato a la gobernación de la Alianza entre el Partido Independista Puertorriqueño (PIP) y el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Juan Dalmau, podría salir del hospital tan pronto como esta semana.

Morales permanece en el área de intensivo del Hospital Menonita en Caguas desde hace dos semanas, cuando sufrió una hemorragia cerebral aguda.

El cuadro, aunque sigue siendo de cuidado y complicado, es mucho más alentador ahora. Según precisó Dalmau en entrevista radial (WKAQ-580), esta tendría una intervención quirúrgica esta semana relacionada a otros aneurismas que presenta, y de salir todo bien, podría recibir el alta.

“Si todo continúa con ella estable, esta semana tiene otra intervención…. Y de ser ese el caso -que todo salga bien-, ya estaría siendo dada de alta a finales de esta semana”, precisó el candidato a la gobernación.

“Las oraciones han llegado”, dijo también.

Dalmau, que hace exactamente dos semanas puso en pausa su campaña política para dedicarse exclusivamente a atender la situación de salud de su esposa, volvió al ruedo ayer. No obstante, el aspirante a La Fortaleza apuntó a que sus comparecencias públicas estarán limitadas todavía y dependerán de cómo evolucione la situación de su esposa.

“En el día de hoy me reincorporo a lo que son mis responsabilidades en esta campaña electoral, consciente del momento histórico que enfrentamos como pueblo. Pero, como he dicho en otras ocasiones, este es un movimiento que me supera. Esto no se trata de una persona ni de un nombre, ni tampoco de un movimiento que comenzó hace unas semanas. Se trata de un movimiento que se ha estado construyendo con la fe y la esperanza de que Puerto Rico merece mejor”, fueron las palabras iniciales de Dalmau ayer desde el Residencial Luis Llorens Torres, donde estuvo acompañado de candidatos de la Alianza.