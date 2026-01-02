La gobernadora Jenniffer González Colón convirtió hoy, viernes, cuatro medidas en ley, una de ellas para facilitar el reciclaje de asientos protectores y otra para exigir que las escuelas eduquen en la prevención de trastornos alimenticios.

El Proyecto de la Cámara 806, que se convirtió en la Ley 2-2026 y es de la autoría de los representantes José “Cheito” Hernández Concepción y José Torres Zamora, hace viable que más personas puedan participar del programa de reciclaje de los asientos protectores, al eliminar por ley el requisito de que estos deben ser entregados con el manual de instrucciones.

PUBLICIDAD

A través de esta medida, se enmendó la Ley 204-2024, “Ley del Programa de Acopio, Reúso y Reciclaje de Asientos Protectores”, y se autoriza al Negociado del Cuerpo de Bomberos y a la Comisión para la Seguridad en el Tránsito a recibir y reusar estos equipos, así como los asientos elevados (boosters), sin la necesidad de que contengan el manual de instrucciones.

La segunda ley firmada por González Colón es la Ley 3-2026, Proyecto de la Cámara 424 del representante José Aponte Hernández, para desarrollar e implementar campañas educativas anuales en las escuelas sobre el uso seguro de Internet, medios electrónicos y delitos cibernéticos.

Con la medida, se enmiendan varias leyes para que los titulares de los departamentos de Educación, Justicia, el superintendente de la Policía y el director ejecutivo de la Oficina de Innovación y Servicios de Tecnología de Puerto Rico (PRITS) trabajen en conjunto.

El Proyecto de la Cámara 475, también de la autoría del representante José Aponte Hernández y que se convirtió en la Ley 4-2026, busca incluir orientaciones sobre la prevención de trastornos de la conducta alimentaria, tales como la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa y el trastorno por atracón, en las campañas educativas sobre estilos de vida saludables y buenas prácticas nutricionales de las escuelas.

Para esto, se faculta al Departamento de Educación a que formalice alianzas con entidades del tercer sector y otras agencias gubernamentales y se enmendó la Ley Núm. 85-2018, “Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico”.

Por último, González Colón convirtió el Proyecto de la Cámara 156 en la Ley 5-2026, del representante Ángel Morey Noble que elimina la existencia de la Corporación para la Revitalización de los Centros Urbanos y Áreas Urbanas, pues deroga la Ley 209-2004, conocida como “Ley de la Corporación para la Revitalización de los Centros Urbanos y Áreas Urbanas”, al ser considerada como inoficiosa.

Así, se transferirán los activos y bienes al Fondo General del Gobierno de Puerto Rico sin necesidad de procedimientos adicionales.

Esta medida responde a un proceso de ajuste de la política pública y a la reorientación de los esfuerzos gubernamentales hacia iniciativas más eficientes para el desarrollo económico de Puerto Rico en la realidad actual.