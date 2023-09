La reconstrucción del sistema eléctrico del país podría demorar entre dos a ocho años, según el periodo que estipuló este viernes el director de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Josué Colón.

El promedio de dos años a tres años lo fijó en específico para el sistema de generación de energía.

Según expuso, “en el caso de la generación, (que administra Genera PR), se están adquiriendo 11 máquinas nuevas que van a añadir una capacidad de respuesta de reserva y otra serie de servicios auxiliares que van a servir esas unidades que, además de todas las que le acabo de decir, van a ayudar al sistema eléctrico a integrar más energía renovable. Pero eso no está ‘over the counter’ en Home Depot. Eso hay que mandarlo fabricar. Esa fabricación va a tardar por lo menos dos años, pero las máquinas van a llegar. O sea, la subasta, hasta las especificaciones, están, el dinero está y se van a fabricar y van a llegar a Puerto Rico y se van a instalar. Yo no tengo duda de eso. Y ese proyecto es un proyecto de envergadura que yo te diría que en dos o tres años debe estar completado en el área de generación”.

Mientras, en el área de transmisión y distribución de energía, a cargo de LUMA Energy, el promedio para reemplazar subestaciones de energía, postes o cables es de seis a ocho años, promedió Colón.

“Esa reconstrucción de 30,000 millas de cable en voltajes de 4,000, 13,000 de distribución y sobre 3,500 millas en voltajes de 38,000, 115,000 y 230,000 va a tomar entre seis y ocho años, porque la topografía de Puerto Rico no es la de Texas. Yo no me paro aquí y miro por ahí, veo cuatro millas por ahí pa’ abajo. O sea, no pasa ni dos millas que hay una loma, un monte o algo ahí. Por lo tanto, la topografía impacta directamente los trabajos de reconstrucción de la red eléctrica”, manifestó.

Estas expectativas sobre cuándo mejoraría el sistema eléctrico del país las esbozó Colón tras participar de una mesa de diálogo con el representante Víctor Parés, designado por la delegación de la minoría en la Cámara de Representante para monitorear el proceso de reconstrucción de la red. También participaron de la reunión representantes de LUMA Energy y Genera PR.

Como parte de estos estimados, no hubo una promesa sobre cuándo se registraría el fin de los apagones, los relevos de carga u otros eventos que causen malestar al país a consecuencia de no tener energía.

Colón, quien pareció ser el portavoz principal de este proceso de reconstrucción ante la prensa y llegó a lanzar posturas a favor de las empresas privadas a carga de los sistemas, lo que expuso fue que en el pasado año y medio se ha logrado aumentar en 1,000 voltios la generación de energía.

Mientras, el vicepresidente de Regulación de LUMA Energy, Mario Hurtado, comentó que los avances logrado al momento han llevado a una reducción de un 25% en el tiempo en que un abonado está sin energía. Sin embargo, no pudo exponer de cuánto es este periodo.

Estos avances, dijo el director de la AEE, se han logrado por trabajos que se han realizado hasta el momento sin exposición pública.

“Lo primero que debemos reconocer es que la reconstrucción se está dando según nosotros estamos hablando aquí, porque yo creo que están comparando la manera en la que se hacen obras, en las otras facetas de la reconstrucción de la infraestructura de Puerto Rico. Y, en el caso de la energía, no es igual. O sea, van a ser muy pocas las veces que se va a ir a algún sitio a cortar una cinta, porque un cable se puso. El cable se puso y está funcionando, el poste se instaló y está funcionando, la unidad se reparó y se sincroniza. No hay un corte de cinta. ¿Por qué? Porque el sistema eléctrico tiene que seguir funcionando. No hay como que tanto tiempo para estar haciendo propaganda”, puntualizó Colón.

Entretanto, Hurtado reconoció que las mejoras que realiza LUMA Energy se enfocan principalmente en sectores que más se afectan con las averías. No obstante, aclaró que también se atienden sectores montañosos y zonas de difícil acceso, cuyas obras se realizan a través de helicópteros.

Asimismo, el funcionario de LUMA destacó que los postes que están reemplazando en la Isla son capaces de soportar vientos de hasta 165 millas por hora de un potente huracán.

Más, sin embargo, Colón y Hurtado reconocieron que si la isla es azotada por un huracán se iría el servicio eléctrico. En cambio, se enfocaron en argumentar la preparación que se tiene para responderle al pueblo y que el servicio se restaure lo antes posible.

Tras darse a conocer el panorama que se ha trazado para mejorar el servicio eléctrico con los $10,000 millones asignados por el gobierno federal para esta reconstrucción, Parés informó que realizará reuniones periódicas con los funcionarios de la AEE, LUMA y Genera PR.

“El portavoz Johnny Méndez delegó en mí este trabajo, para saber a ciencia real cómo estamos trabajando, para que lleguemos a esa meta. Ciertamente, va a ser un trabajo fuerte, a largo plazo, pero queremos metas reales”, sentenció el representante.