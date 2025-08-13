El exsenador y candidato a la gobernación por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau, reveló que un sangrado intestinal fue lo que provocó su estadía en el Hospital Auxilio Mutuo en San Juan.

Según narró el también abogado en un video publicado en sus redes sociales, la semana pasada comenzó a experimentar dolores abdominales persistentes, los cuales decidió ignorar durante varios días. Sin embargo, el pasado jueves, el malestar se intensificó y vino acompañado de mareos, lo que llevó a su familia a insistir en que acudiera al hospital.

Dalmau finalmente acudió a la sala de emergencias del hospital, donde los médicos detectaron el sangrado. Allí permaneció cinco días en la unidad de cuidados intensivos, donde recibió un tratamiento que calificó como “exitoso”, aunque no ofreció más detalles al respecto.

El exlegislador agradeció las muestras de cariño y los mensajes de apoyo que recibió durante su hospitalización. “Eso fue parte fundamental del proceso de recuperación y se los agradezco”, expresó.

“Yo no me quito”, terminó diciendo.