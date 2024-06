El Senado aprobó con enmiendas, este martes, el proyecto de ley sobre el retiro de policías, de manera que la medida quede viva en un comité de conferencias de ambos cuerpos legislativos.

El presidente del Senado, José Luis Dalmau, actuando como portavoz de la mayoría anunció que la medida (Proyecto de la Cámara 2190), sería descargada, que no sería debatida y que le eliminarían varias líneas en sala para forzar un comité de conferencias en busca de un acuerdo antes de que expire la sesión ordinaria el 30 de este mes.

Más temprano, en un turno inicial en la sesión, el líder senatorial arremetió contra el proyecto cameral ante las gradas repletas de policías que demandan la aprobación de la pieza legislativa.

“Esto tiene otro fin, otros intereses, no es de proteger la Policía, no es de proteger el ingreso local”, sostuvo el líder senatorial en un fogoso turno, mientras los uniformados lo escuchaban desde las gradas.

“Detrás de este proyecto hay otros intereses, esa es la verdad, no lo oculten, hay intereses de desplazar a los operadores de máquinas (tragamonedas) puertorriqueños para traer unos americanos. Esa es la verdad y por eso es que me han atacado, porque yo he defendido al empresario puertorriqueño en contra de que se apruebe una legislación para sacar del mercado al local y traer al importado”, continuó.

Los policías se manifestaron frente al Capitolio. ( Ramon "Tonito" Zayas )

Dalmau Santiago dijo que 10 años después de aprobarse el proyecto original para disponer que una partida del recaudo de las tragamonedas se destine al retiro de los policías, “no se ha recaudado nada”.

“Diez años después compañeros, ¿díganme cuánto se ha recaudado? Llamen al Departamento de Hacienda, llamen a Turismo, llamen a la Comisión de Juegos. Cero, cero se ha recaudado en diez años. Hubiésemos tenido ya $500 millones en el pote, pero por la intransigencia de algunos y las presiones de otros, no se actuó correctamente con el proyecto”, reclamó.

“La evidencia está escrita en los proyectos, léanlos bien. No se deje llevar por el fanatismo, lean las letras pequeñas porque yo, José Luis Dalmau, he sido pro policía mis 24 años aquí y los reto a todos a que busquen en el Diario de Sesiones, a todas las medidas que han sido para la Policía yo les he votado a favor y las he defendido”, sostuvo el presidente del Senado, quien alegó que la medida del representante popular José “Cheito” Rivera Madera se radicó en las últimas horas de la sesión ordinaria.

“Siempre voy a defender el retiro digno de ustedes y de los demás empleados públicos, y no porque lo diga frente al micrófono, porque es mi récord legislativo y siempre he votado a favor de esas medidas, cuando tengamos el trámite del Proyecto de la Cámara 2190 lo atenderemos en el Senado con el corto tiempo que nos han dado para hacerlo. Vuelvo a preguntar ¿por qué esperaron al último día hora para crear la incertidumbre para utilizar a algunos a lograr lo que a la larga lograr lo que otros intereses quieren?, cuestionó Dalmau Santiago, mientras los policías se iban levantando de los asientos que ocupaban en las gradas.

Fuera de las gradas, el portavoz de la Asociación de Policías Unidos Luchando (APOL), Gabriel Hernández, aclaró que no se iban del Capitolio, sino que se trataba de un relevo para que otros oficiales que aguardaban afuera llegaran hasta las gradas del Senado.

“Quiero que 70 (policías) más lleguen para que puedan relevarnos a nosotros y de aquí no vamos a salir hasta que aprueben este proyecto”, advirtió el portavoz del gremio de policías.

Antes de asumir su turno en el hemiciclo, el presidente del Senado llamó la atención a los policías, luego que aplaudieron y gritaron en reclamo de la aprobación de la medida.