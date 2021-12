El vicepresidente de la Federación de Alcaldes, Gabriel Hernández, reaccionó entristecido tras el arresto del alcalde de Guaynabo, Ángel Pérez, quien preside la federación.

“Es un evento que, no podemos negar, estremece la Federación de Alcaldes. Sabemos que esto tiene un impacto terrible en la vida de su familia. El compañero tiene dos niñas pequeñas y un hijo adulto quienes deben recibir nuestro apoyo. De nuestra parte deseamos que su esposa pueda tener el espacio para trabajar con la defensa legal de Ángel y buscar el bienestar de la familia”, comentó en declaraciones escritas.

El también alcalde de Camuy recomendó que en los próximos días se lleve a cabo una reunión con el gobernador Pedro Pierluisi para discutir el futuro de la federación y así determinar quién ocupará la presidencia. A sus homólogos alcaldes y alcaldesas, los alentó a que “mantengan la calma y la prudencia en estos momentos de crisis”.

“Como uno de los tres vicepresidentes de la Federación, recomendaré que los pasos a tomar en los días siguientes sean: reunión con el gobernador, con quien me he mantenido en comunicación y posteriormente se procederá con la citación de la matrícula de la organización a una reunión extraordinaria para determinar quién ocupará el cargo de presidente o presidenta. Hasta que la Federación no se reúna en pleno, estas serán nuestras únicas expresiones por el momento”, indicó.

Pérez fue arrestado esta mañana en su hogar por agentes federales en su residencia en Guaynabo.

Según el pliego acusatorio, es acusado de tres cargos por conspiración para cometer soborno, soborno y extorsión por un gran jurado federal. Además, se alega que recibió más que $5,000 de un individuo A, al que se le identifica como una persona propietaria de una compañía de construcción.