Luego de la firma del gobernador Pedro Pierluisi en la noche del martes del Proyecto de la Cámara 1003, que establece la ley habilitadora del Plan de Ajuste de Deuda (PAD), diversos movimientos estudiantiles de la Universidad de Puerto Rico (UPR) se organizan para buscar alternativas para proteger el sistema público de educación superior y hacerle frente al plan que busca imponer la Junta de Supervisión Fiscal.

Alejandra Rodríguez, presidenta del Consejo General de Estudiantes (CGE) de la UPR Carolina, informó a Primera Hora que tras la aprobación de la Ley para Ponerle Fin a la Quiebra de Puerto Rico, los estudiantes aprobaron una moción para extender el paro hasta el viernes a las 8:00 p.m.

PUBLICIDAD

🐆Jaguares🐆 Hoy las clases son frente a los portones. Lléguenle a los portones del recinto. pic.twitter.com/JexzamefS1 — CGE UPR Carolina (@CGEUPRCa) October 27, 2021

Rodríguez explicó que la moción solicita principalmente “declarar la Universidad de Puerto Rico como un servicio esencial”.

“También se solicita la restitución de la fórmula 9.6, que es de una ley que establece que a la UPR se le tiene que otorgar el 9.6% del fondo general de Puerto Rico, y proveería una estabilidad económica a la UPR que protege las acreditaciones de la instituciones y que la Junta no ha respetado desde su llegada”, expresó la representante estudiantil a este medio.

“Se está reclamando también que se respeten los 11 recintos y que no se cierre ni un recinto, porque somos 11 recintos, una sola UPR”, añadió.

Igualmente, los estudiantes llaman a la Asamblea Legislativa a aprobar el Proyecto del Senado 172, medida por petición que establecería la nueva “Ley de la Universidad de Puerto Rico” y definiría los recursos que necesita el sistema universitario para cumplir con su misión educativa y social.

Por otra parte, la presidenta del consejo indicó que los estudiantes seguirán pernoctando frente a los portones del recinto, que cerraron desde el martes a las 5:00 a.m. en solidaridad con el Movimiento de Resistencia Jaguar, quienes declararon por su cuenta un paro indefinido.

Igualmente, la moción solicitó “a los profesores y estudiantes que no crucen la línea de piquete y protejan la libertad de expresión de los estudiantes”.

Por otra parte, Edward Maldonado, portavoz del Movimiento Estudiantil de la UPR de Ponce informó a este medio que la institución permanecerá en paro hasta el viernes, a las 2:00 p.m., en protesta por la recién Ley 53-2021, conocida como la “Ley para Ponerle Fin a la Quiebra de Puerto Rico”.

PUBLICIDAD

Maldonado indicó que el Movimiento convocó a la comunidad estudiantil para el próximo jueves, 4 de noviembre, donde los estudiantes podrán vocalizar los temas que les aquejan de la universidad.

“No estoy en la posición decir cuáles serán las determinaciones que se tomarán en la asamblea porque no tienen el ‘input’ del estudiantado en general. Aunque no lo tenemos superclaro, ayer, luego de la aprobación, los mismos estudiantes dijeron: ‘¿cúales serían los próximos pasos a seguir?’ ”, indicó el portavoz estudiantil. “Ellos, si fuéramos a usar unas palabras más revolucionarias, ellos están puestos pa’l problema, Ponce no se va a quedar con los brazos cruzados”.

Mientras tanto, Fabiana Mariani, presidenta del CGE de la UPR - Río Piedras, expresó a este medio que las medidas que tomen los estudiantes del recinto y la manera en que se movilizarán será “en respuesta a las políticas de austeridad que ha implementado la Junta y el Gobierno de Puerto Rico”.

Mientras tanto, ante este panorama, Mariani enfatizó que serán los estudiantes quienes decidirán cuáles serán los pasos a seguir en la próxima asamblea general que convocarán el próximo miércoles, 3 de noviembre.

“Los estudiantes se están organizando y tomando sus propias decisiones en contra de todas esas políticas que laceran la misión y visión de la universidad; nos dejan sin universidad”, indicó la líder estudiantil.

Dichas declaraciones se emitieron a la vez que la facultad de Ciencias Médicas del recinto riopedrense aprobó en asamblea ordinaria comenzar un paro que dará comienzo en el pleno que sostuvieron en la Facultad de Educación.

PUBLICIDAD

Les estudiantes de la facultad de Ciencias Naturales de Recinto de Río Piedras aprobaron en asamblea ordinaria comenzar hoy un paro en la facultad. (1/🧵) @cgeuprrp @CECN_UPRRP @EstudiantesJU @PulsoEST — Fabiana Marini (@FabianaMarini_) October 27, 2021

Igualmente, Mariani indicó por su cuenta de Twitter que los reclamos que acordaron en la asamblea fueron “el repudio al P. de la C. 1003, la restitución del presupuesto de la UPR del 9.6%, no más recortes a la universidad, mayor ofrecimiento de cursos presenciales y aumentar la oferta académica”.

También, la facultad de Ciencias Sociales del recinto de Río Piedras determinó un paro desde que su asamblea culmine hasta el 3 de noviembre de 2021.



El 3 de noviembre de 2021 es la fecha establecida para la asamblea general del recinto. — Pulso Estudiantil (@PulsoEST) October 27, 2021

Por otra parte, el medio universitario Pulso Estudiantil informó que la facultad de Ciencias Sociales también se unió al paro que mantendrán hasta el día de la asamblea general.

El pasado martes, los estudiantes del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) aprobaron en una asamblea extraordinaria irse en huelga indefinida en protesta a la ahora ley que buscaría congelar la asignación de fondos generales de la UPR a $500 millones mínimo, lo cual proyectaría otro recorte presupuestario.

Los movimientos de los estudiantes se llevan a cabo mientras el gobernador salió en la tarde de ayer a Washington, D.C. para asistir a diversas reuniones, según se supo de comunicado de prensa de La Fortaleza.

El secretario de Estado designado, Omar Marrero, fungirá como gobernador interino hasta el viernes, que regresará a la isla para participar en un conversatorio de la Cámara de Comercio de Puerto Rico.