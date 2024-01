Vieques. La escuela elemental Manuela Santiago Collazo, también conocida como la Escuela de la Comunidad Playa Grande, en Vieques, tuvo la oportunidad de mostrarle a la secretaria de Educación, Yanira Raíces y a su equipo de trabajo las razones por las que es uno de los planteles más destacados de en Puerto Rico.

Y lo hizo un grupo de niñas -que es parte de un proyecto para empoderar a las estudiantes- junto con la directora de la escuela, Naomi Félix Vázquez, galardona como la Maestra del Año.

Raíces pudo dialogar con docentes y madres de estudiantes, no sin antes escuchar el respetuoso pedido de una alumna, a nombre las y los 184 estudiantes de kínder a quinto grado del plantel, de que expresara su compromiso para que Vieques pueda tener las mismas oportunidades de desarrollo que los estudiantes de la Isla Grande.

Fue también una oportunidad para que la secretaria se reuniera con los directores de las otras escuelas de la Isla Nena y escuchara sus preocupaciones. La secretaria también aprovechó para visitar todos los planteles que, en general, lucían en buenas condiciones, salvo algunos que necesitaban atender filtraciones, uno necesitaba que se repasara la pintura de algunas paredes y otro un arreglo en unos pisos.

Mientras, la galardonada directora se expresó muy complacida por la visita de la secretaria, y resaltó en particular el hecho de que hubiese ido con todo su equipo de trabajo para poder atender cualquier situación que se le planteara, fuera de infraestructura, educación especial, o cualquier otro asunto.

“Tuvimos la oportunidad de ir a verla a ella (secretaria), pero coincidimos, lamentablemente, con la muerte de su mamá, y ella no nos pudo recibir. No obstante, ese mismo día ella se comprometió que le diéramos fecha para ella venir. Estoy más que complacida y más que contenta, porque no esperábamos tanto personal. Y para nosotros, que Vieques no es tan fácil ni salir ni entrar, pues ha sido factible que toda esta gente pueda estar aquí y todo este equipo de trabajo ver nuestras necesidades y ver cómo, haciendo ese trabajo en equipo, podemos mejorar lo que ya tenemos”.

Abundó que además mantienen un reclamo para que los estudiantes de Vieques también puedan participar de actividades fuera de las escuelas, como las excursiones a lugares de interés, de las que no pueden participar mayormente por las dificultades de transportación.

“Queremos que también ellos tengan esa oportunidad, que se les considere, que vean que no es tan fácil, que para nosotros también es costoso montarlos y llevarlos a El Morro”, comentó, agregando que en la escuela “hacemos la encomienda de, al menos dos veces al año, hacer el sacrificio” y llevar a los estudiantes a excursiones, aunque sea al cine, algo que “muchos niños de Vieques no conocen”.

Geisha Rosa, una de las madres miembros del consejo de padres, y cuyos gemelos estudian en la escuela, también celebró la visita de la secretaria, pero con la cautela de que “más allá de ser escuchados, se pueda comenzar a cubrir las necesidades que tiene la escuela como un ente de gran importancia para los estudiantes, y para la comunidad, que es lo que se está integrando, la escuela a la comunidad”.

Un grupo del Departamento de Educación, encabezado por la secretaria, Yanira Raíces, visitó varias escuelas en la Isla Nena. ( Suministrada )

Compromiso con la comunidad escolar

Por su parte, la secretaria Raíces alabó la actitud y labor de la directora Félix, así como sus proyectos para las niñas, con la comunidad, y en el área de ciencias, que explican por qué ganó el premio de directora del año.

Comentó que el reclamo de igual oportunidades que recibió de una de las niñas al darle la bienvenida “es algo que hay que entenderlo, tener esa empatía, y por eso quería venir y quería estar (en Vieques)”.

“Y por eso era que quería venir con mi equipo de trabajo completo, no mitad ni parcial. Ya hicimos compromisos, ella (la directora Félix) me pidió unos laboratorios, se van a canalizar. En la parte de infraestructura, de las seis escuelas, tres me indicaron problemas de filtración, eso es lo que estoy viniendo a ver para canalizar esos trabajos. Hay una escuela, la Herman Rickehoff, donde tenemos unos talleres, que hay una necesidad de los talleres vocacionales, pero no tenemos el recurso que venga aquí. Así que son cosas que me llevo y empiezo a trabajar con mi equipo de trabajo a ver cómo puedo hacer que sea más atractivo, adicional a lo que ya le estamos dando al maestro con los incentivos que se le está dando para que venga a Vieques a dar clases”, repasó.

Celebró que en su reunión los directores “fueron muy objetivos” e hicieron sus peticiones bien puntuales, “y eso es lo que yo quería para poder trabajar y hacer un plan de acción”. Agregó que acogió otra petición para que cuando las reuniones sean cortas, los maestros y directores de Vieques puedan conectarse a las mismas de manera virtual, y que cuando tengan que asistir de manera presencial se ajuste el horario para tomar en cuenta el tiempo que les toma llegar desde Vieques.

“Al final, pienso que la mayor situación que tenemos es el área de recurso humano, el que te llegue a la isla. Todavía eso va a ser el reto para la isla de Vieques”, afirmó, agregando que trabajan con algunas alternativas e ideas que pueden ayudar a palear esa escasez.

La secretaria Raíces celebró además la hospitalidad viequense y aseguró que no sería la última visita con su equipo de trabajo a Vieques.

“Ahora es dar esa atención a que todo lo que ellos me pidieron hoy, ellos tengan una contestación, cuándo se puede hacer, y si no se puede hacer, por qué no se puede hacer. Eso es algo que, hoy, con ellos empecé ese diálogo que quería tener”, finalizó.

Una escuela metida en su comunidad

Con todas las dificultades que encara Vieques, comenzando por su situación natural, geográficamente separada de la Isla Grande, la directora Naomi Félix Vázquez se las ha ingeniado para mantener relevantes proyectos en la escuela elemental, de los que habla con evidente orgullo.

Destacó que lleva ya más de tres años, de “la organización ‘Soy única porque me cuido y me respeto’, cuya única intención es que nuestras niñas adquieran herramientas de vida para empoderar a esa mujer del mañana. Con todo lo que vemos que todos los días a las mujeres las matan, pues lo que queremos es darles esas herramientas y que ellas entiendan que lo único que realmente van a poder obtener libremente es su educación, y que nadie se las va a quitar”.

La directora Naomi Félix Vázquez ha desarrollado proyectos que los acercan a las comunidades viequenses. ( Suministrada )

Este año, además, crearon el grupo de padres y madres, ‘Tu escuela te visita’, con la intención de sacar la escuela a la comunidad. “Queremos que la comunidad vea que la escuela no es solamente un centro educativo. Hay muchos servicios allí que la escuela presta, que van dirigidos a ellos. Me acompañan una vez al mes, caminamos, vamos a las comunidades, llevamos ‘flyers’ y le dejamos saber, ‘mira aquí está Playa Grande con sus puertas abiertas, por si hay un anciano que necesita crear un documento, que ahora todo es tecnología y los ancianos realmente pues no saben, y estamos ahí para servirle”.

El camino para mantener la escuela en esa dirección de crecimiento y liderazgo no ha estado libre de escollos. Baste mencionar que “en la escuela hemos tenido seis muertos, al frente, en la parte de atrás, en las esquinas, en los pasados siete años, porque tenemos una comunidad que, verdad, en muchos casos a veces es difícil”.

El reconocimiento como Maestra del Año, además, parece darle todavía más energía a la directora Félix, que tiene la intención de seguir usándola para educar a nuevas generaciones de viequenses.

“Son 33 años de servicio. Yo no me he ido porque todavía siento que hay mucho por hacer, aparte que siento una pasión súpergrande. Me gusta lo que hago. La comunidad de Vieques necesita que todavía trabajemos, esta juventud que se está levantando nos necesita. Así que todavía nos queda”, afirmó. “Y de aquí no me voy. Yo tengo que darle a Vieques, lo que Vieques me ha dado. Esta educación que yo tengo me la dio mi isla. Así que me toca a mí ser recíproca”.