Grupos de la sociedad civil de Vieques, el gobierno municipal y agencias del gobierno central se expresaron a favor y en contra del Proyecto del Senado 1261 que busca que se declare mediante ley que la transportación marítima a las islas municipio de Vieques y Culebra es un servicio esencial.

El actual operador del transporte marítimo a las islas municipio, HMS Ferries, reclamó por su parte, una alegada mejoría en el servicio.

La Comisión para el Desarrollo y Fiscalización de Fondos Públicos de la Región Noreste de la Cámara de Representantes evaluó la medida legislativa en una vista pública este jueves en el Centro de Usos Múltiples en la Isla Nena.

“Los residentes de las islas municipios sabemos por experiencia que el transporte marítimo entre las islas municipios y la isla grande de Puerto Rico es un servicio esencial, lo que falta, como propone este proyecto, es que el gobierno lo reconozca y lo trabaje como tal. Históricamente el Estado ha sido negligente en trabajar este servicio y lamentablemente hemos sufrido los efectos en nuestra salud física y emocional, así como la seguridad de poder permanecer y sobrevivir”, expresó Elda L, Guadalupe Carrasquillo Co-Gestora del grupo, La Colmena Cimarrona, que favoreció la medida.

Guadalupe indicó que tanto en Vieques como en Culebra, el porciento de importación de alimentos y otros productos “sube de un 84% aproximadamente a posiblemente un 95% y es el sistema de transporte marítimo el eslabón que permite la entrada de alimentos, no producidos en la Isla Nena.

“Parte de los trabajos que hacemos desde La Colmena Cimarrona es reducir la tasa de importación al fomentar al soberanía alimentaria. Aún así entendemos lo imperativo que es este servicio para la seguridad alimentaria, para que haya suficiente comida en Vieques y para que todos podamos comer”, sostuvo.

Destacó también que la producción de alimentos, requiere la compra de materiales especiales que deben ser transportados desde la isla grande, “Hemos tenido variedad de experiencias al traer nuestros materiales, en ocasiones, perdiendo boletos, sueño y hasta mercancía”, dijo. Reclamó además, que el operador privado Hornblower Maritime Services (HMS), que administra el servicio de transportación marítima a Vieques y Culebra mediante una alianza público privada “para nosotros ha resultado en una serie de políticas que lejos de mejorar nuestro servicio han resultado en barreras para obtenerlo”.

La presidenta de la Legislatura Municipal de Vieques, Gilda L. Pimentel Porfil también se manifestó a favor de la medida.

“El tener este servicio de transporte como esencial, nos garantiza que no tendremos recortes presupuestarios para el buen funcionamiento del mismo. Exhortamos a esta Comisión a pedir a HMS Ferries los informes financieros anuales con el desglose de entradas y gastos. Nos gustaría que se tomara en consideración la solicitud de Vieques en Rescate (VER) donde solicitan reservas de espacios de lunes a viernes para pacientes, acompañantes y chofer de VER a ser utilizado en caso de no llegar a tiempo para la salida regreso y permitirles abordar si el barco aún no ha salido como cualquier otro paciente”, sostuvo.

Sugirió que al adquirir embarcaciones estén cualificadas para la travesía que realizaran estando el tiempo en buenas y malas condiciones, que su capacidad sea de 30 personas o más y que los baños cuenten con pasamanos para evitar accidentes.

“Desde que HMS Ferries asumió al responsabilidad de dar los servicios entre las islas municipio ha sufrido cambios. Unos han sido para mejorar, pero otros se pueden mejorar y hay espacio para hacerlo”, indicó Pimentel y agregó que en una comisión total celebrada el lunes, 5 de abril de 2021, se les notificó por escrito unos 53 señalamientos de situaciones que se podían corregir y “al día de hoy quedan muy pocos por implementar”.

La directora ejecutiva del Fideicomiso de Conservación e Historia de Vieques, Lirio Márquez D’Acunti respaldó también el PS 1261.

“El transporte marítimo de pasajeros, bienes y servicios desde y hacia las islas municipio es un servicio público esencial ya que es la única forma de transporte colectivo al alcance de todos los que vivimos en estas islas para entrar y salir al municipio donde vivimos; de recibir bienes y servicios que casi en su totalidad nos llegan de la isla grande”, indicó Márquez.

El director ejecutivo de la Administración de Transporte Integrado (ATI), Josué Menéndez Agosto por su parte, expresó reservas al proyecto de ley.

El funcionario indicó que la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) es la corporación pública e instrumentalidad “líder y responsable” de coordinar el uso sostenible de recursos y de presentar una visión coordinada y global de las necesidades de capital de las instrumentalidades del gobierno de Puerto Rico.

“Nos parece que la calificación de función gubernamental esencial ya fue emitida y que de estimar necesario reiterar esta clasificación sería pertinente que AAFAF se exprese”, sostuvo Menéndez Agosto.

Por su parte, Mathew Miller, presidente de HMS Ferries dijo que la empresa y su equipo de trabajo no son responsables de establecer la política gubernamental. “Como tal no podemos ofrecer comentarios ni dar una opinión sobre los detalles de cualquiera de las piezas de legislación propuestas que se están considerando hoy”, dijo Miller.

Indicó que aunque la transformación en curso del sistema continúa en la fase I, de la alianza público privada “esta asociación está cumpliendo su objetivo y ha corregido estas fallas pasadas del sistema”.

“Rendimiento puntual en 2023, nuestra tripulación ha mantenido una tasa excepcional de salidas puntuales que garantiza que tanto los residentes como los visitantes tengan acceso a un sistema de transporte marítimo confiable. Los viajes hacia y desde Vieques continúan manteniendo un récord de puntualidad del 99%. Los viajes hacia y desde Culebra continúan manteniendo un récord de puntualidad de un 98%”, reclamó Miller.

Dijo que del primero de enero al 3 de noviembre de 2023 el número total de pasajeros en ambas islas fue de 1, 361,011 para un aumento de un 24% en comparación con el año anterior.

En la vista pública también se evaluó el Proyecto del Senado 571, que busca incluir a Vieques en la Ley 293 de 2004, que creó el Fondo Permanente de Culebra, de 2004, para el recogido de basura en la isla municipio. La ley dispone el cobro de $2:00 con excepción de residentes para nutrir el fondo, pero no se están cobrando.

El presidente de la Comisión para el Desarrollo y Fiscalización de Fondos Públicos de la Región Noreste, Ángel Matos García dijo que antes de que finalice este año espera radicar los informes de ambas medidas de manera que sean llevadas a votación al pleno de la Cámara luego de iniciar los trabajos en enero de 2024.

Varado en Ceiba Cayo Largo

Matos García dijo que una abogada que participó en la vista pública en representación de la ATI admitió que la embarcación Cayo Largo, está lista para comenzar a hacer viajes a las islas municipio, pero no se ha puesto en funciones en espera de la aprobación del Cuerpo de Bomberos.

“Me parece escandaloso que desde hace tres meses la Autoridad de Transporte Marítimo tenga en Ceiba la embarcación Cayo Largo con capacidad para 600 pasajeros y porque los Bomberos de Puerto Rico no han certificado el navío, no está en servicio” denunció el legislador popular.