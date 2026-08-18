Los abonados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) afectados por el racionamiento de agua establecido desde agosto comenzarán a recibir próximamente un crédito en sus facturas por los días que estuvieron sin el servicio.

Así lo informó el presidente de la corporación pública, el ingeniero Luis González, durante una entrevista radial en Radio Isla 1320. El funcionario explicó que ordenó calcular el crédito correspondiente a cada zona bajo racionamiento, tomando en cuenta la cantidad de días que los abonados permanecieron sin agua potable.

González, no obstante, no precisó de cuánto podría ser el crédito que recibirá cada abonado.

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“Zonas que se hayan visto afectadas por un servicio de agua deficiente, a esos clientes en esas zonas, debidamente certificados, se le aplica lo que es un crédito por el servicio deficiente a la factura”, dijo el funcionario.

Aunque el ingeniero tampoco pudo precisar una fecha exacta para la aplicación de los créditos, adelantó que algunos abonados podrían comenzar a ver el ajuste en sus facturas a finales de agosto o principios de septiembre.

“Entendemos que ya próximamente van a empezar a verlos. Si no es a finales de agosto, a principio de septiembre. Ya van a empezar a ver los ajustes correspondientes a ese crédito por servicio deficiente”, explicó.

El racionamiento de agua para los abonados que se suplen del embalse Carraízo comenzó el pasado 7 de agosto y afecta sectores de San Juan, Trujillo Alto, Carolina, Canóvanas, Loíza, Gurabo y Juncos.