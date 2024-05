Evelyn Vázquez Nieves fue acogida como “hija predilecta” de Mayagüez cuando era senadora por ese distrito para el 2019, pero ya estaba enamorada de la Sultana del Oeste.

“Mayagüez siempre me ha hecho sentir que yo soy parte de ellos”, afirmó la isabelina, al exponer que su mamá trabajó por 33 años en esta ciudad.

Sin embargo, fue la entrada de su única hija a la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez (RUM), la que le hizo comprar una residencia hace 15 años en la urbanización Paraíso. Ahora, intentará regresar a la política como alcaldesa de la ciudad que acogió a su familia. Pero, primero tendrá que dar la batalla en las primarias del Partido Nuevo Progresista (PNP), el próximo 2 de junio, contra Francis Laracuente, Jacqueline Martínez y Tania Lugo.

PUBLICIDAD

Vázquez Nieves es recordada por sus controvertibles propuestas legislativas, como lo fue sacar un galeón hundido en el mar para obtener fondos con la venta de piezas arqueológicas para los Juegos Centroamericanos y del Caribe del 2010, así como su lucha a favor de la mujer mientras ocupó el cargo de senadora en los cuatrienios del 2009 al 2012 y del 2017 al 2020.

La exlegisladora, quien tiene una maestría en administración de empresas y en la actualidad labora como coordinadora del programa Primeros Auxilios Sicológicos de la Administración de Servicios de Salud y Contra la Adicción (ASSMCA), ve una gran posibilidad de salir victoriosa en la contienda ante la salida del suspendido alcalde José Guillermo Rodríguez, quien espera por un juicio por corrupción pública. Se expresó confiada en que el trabajo que ha realizado en pro de los mayagüezanos sea recompensado.

Vázquez Nieves no cree que tenga competencia con los aspirantes del Partido Popular Democrático. ( Suministrada )

“Cuando uno es el hijo predilecto en una ciudad es por la capacidad, el compromiso, y la dedicación que uno tiene con ese pueblo. Así que la gente me conoce. He estado en los momentos más difíciles para Mayagüez, no solamente con legislación, sino en los momentos de huracán María (2017), en Fiona (2022), en la pandemia, en los huracanes, así que siempre he estado presente estando como incumbente o fuera de la incumbencia. La gente tiene fe y confianza en mí, y sabe que pueden contar conmigo”, precisó en entrevista con Primera Hora.

Vázquez Nieves no cree que tenga competencia con los aspirantes del Partido Popular Democrático, que son el alcalde interino, Jorge Luis Ramos Ruiz; el maestro René Marrero y la representante Jocelyne Rodríguez Negrón. Es que opina que “son más de lo mismo”.

PUBLICIDAD

Bajo su incumbencia, la exlegisladora señaló que se propone finalizar el Centro de Trauma de Mayagüez, mejorar la seguridad, trabajar con el abandono de adultos mayores, reducir el nivel de pobreza en los menores de edad y rescatar a la ciudad del “deterioro tan grande” en la que dijo se encuentra.

“Mayagüez necesita un cambio, una transformación urgente, una persona que tenga conocimiento, capacidad, pero, sobre todo, empatía, y que ponga las prioridades de la gente primero, antes que sus propias prioridades”, manifestó Vázquez Nieves, al presentarse como la solución.

Por otro lado, la estadista no ha fijado una posición sobre su respaldo en las primarias a la gobernación entre Jenniffer González y Pedro Pierluisi.

“Hemos dado apertura a los dos, porque mi equipo de trabajo está combinado”, aceptó.