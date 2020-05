La senadora Evelyn Vázquez negó esta tarde haber intervenido indebidamente en el proceso de repartición de suministros en varios puntos del país tras los temblores de principios del 2020, como se alega de un presunto informe del Departamento de la Familia.

“Da tristeza que uno quiera servir, que uno se esfuerza por cumplir con el mandato del pueblo, de ayudar de llegar donde hay la necesidad y que personas malintencionadas se sienten a hacer daño”, dijo la senadora a Primera Hora.

Según versiones de prensa, el informe enumera que Vázquez presuntamente intervino con el proceso oficial de entrega de suministros de la Administración de Desarrollo Socioeconómico y la Familia (Adsef) en Guánica el 8 de enero y en Mayagüez el 15 de enero, esto tras los temblores que afectaron grandemente la zona desde finales de diciembre. Incluso se cuestiona el amplio conocimiento que tenía sobre las rutas de entrega de suministros y se alega que intervino en el proceso por razones político-partidistas.

PUBLICIDAD

Vázquez dijo que había cuatro declaraciones juradas de empleados de la agencia, en las que niegan que haya ocurrido algo irregular en la repartición.

La senadora novoprogresista también resaltó que el informe no indica qué violación de ley se cometió, al menos de lo que ha surgido públicamente. Vázquez aseguró que no ha tenido acceso al documento y que no ha sido citada a ninguna investigación.

“Yo no tengo forma de detener ningún tipo de procedimiento en una agencia, para eso hay un secretario, un director de departamento y en cada entrega de alimentos envían un personal del Departamento. Yo me aseguraba que las ayudas llegaran, le preguntaba a los alcaldes donde no habían llegado, donde hacían falta ayudas, y me acercaba a la gente para ver qué necesitaban”, indicó.

La senadora negó con un “eso es falso, yo no tengo esa autoridad” las alegaciones que supuestamente están en el informe de que los suministros no se repartieron temprano en Guánica el 8 de enero -a horas del terremoto de 6.4, el más fuerte que ha sacudido la isla desde 1918- para permitir que Vázquez llegara, y que para Mayaguez alteró la forma en que se repartía suministros.

Ya la senadora había hecho expresiones similares en febrero.

Agregó que ella hizo con los terremotos como cuando María, cuando -según contó- estuvo 80 días ininterrumpidamente ayudando damnificados.

“Si surge una situación similar, yo voy a hacer mi trabajo, mi trabajo incluye que las ayudas del gobierno lleguen a donde tengan que llegar”, indicó Vázquez, quien para estas elecciones aspira por primera vez a un puesto por acumulación.

PUBLICIDAD

Miantras, la también aspirante a la Cámara de Representantes por el Partido Popular Democrático (PPD), Jocelyne Rodríguez, negó esta tarde que se utilizarán criterios políticos para repartir suministros a los damnificados de los terremotos de enero tal como revela un informe de la División legal del Departamento de la Familia divulgado hoy en medios noticiosos.

Rodríguez es mencionada en el informe junto a la senadora Vázquez, y el alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez. En entrevista con Primera Hora, la hoy gerente de educación del municipio y exlegisladora municipal dijo que las alegaciones del informe son una “agenda” promovida por “sus adversarios”.

“Yo no soy una persona que comenzó los pasados días en esto. Llevo unos 14 años en el servicio público. Es triste que personas que tienen agendas políticas quieren hacer ver cosas que no son reales”, indicó Rodríguez.

Jocelyne Rodriguez, aspirante al distrito 19 por el PPD.

La también directora de la división de desarrollo comunitario y quien aspira en primarias al distrito 19 en la Cámara de Representantes por el PPD, dijo que el municipio y la oficina de la Senadora tenían preocupación de que la gente en los residenciales públicos se vieran olvidados en los terremotos como para el azote del huracán María, esto por el Departamento de la Vivienda y los administradores del residencial.

Aseguró que participaron “por las peticiones de los líderes de esas comunidades”.

Rodríguez negó que hayan intervenido con los empleados del Departamento de la Familia y dijo que ellos se encargaron de la repartición en los residenciales El Carmen, Roosevelt y Sábalo.

PUBLICIDAD

“Esto no tiene que ver con una candidatura. Rechazo la interpretación del informe y es lamentable que una buena acción sea empañada por una agenda política, de los adversarios”, indicó la candidata.

Primera Hora hizo diversas gestiones para conseguir durante todo el día al alcalde Rodríguez, pero de inmediato no fue posible contactarlo.

El informe fue realizado por instrucciones de la entonces secretaria de Familia, Glorimar Andújar, y pocos días después fue sacada del cargo por la gobernadora Wanda Vázquez. Andújar dijo después de su salida que respaldaba para la gobernación en el 2020 a Pedro Pierluisi, quien reta a Vázquez en la primaria del PNP. Mientras que la senadora Vázquez apoya a la gobernadora.

La existencia del documento no fue negada por Familia, pero no se reveló su contenido. “El informe de la división legal no es público. Desconozco el origen de la información que publica hoy”, expresó vía mensaje de texto Frances Rodríguez, portavoz del DF.