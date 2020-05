Expresidentes del Partido Popular Democrático (PPD) como los exgobernadores Alejandro García Padilla y Aníbal Acevedo Vilá, así como el exalcalde de San Juan Héctor Luis Acevedo, reiteraron los supuestos peligros del código electoral que evalúa este gobierno.

Hoy la gobernadora Wanda Vázquez anunció que envió el proyecto de vuelta al Senado para que se atienden preocupaciones sobre el voto por Internet.

García Padilla y el exalcalde Acevedo emitieron declaraciones en conjunto sobre esta acción de Vázquez: “Devolverle el Código Electoral a la Asamblea Legislativa es un paso importante en la dirección correcta por la Gobernadora. Sin embargo, no se puede limitar al tema del voto electrónico. Este nuevo Código Electoral que promueve la legislatura, no solo establecería un sistema de voto electrónico que invita al fraude, al robo de identidad y que pone en peligro la privacidad de los electores y la integridad del voto, sino que permitiría que los puertorriqueños que no viven en la isla tengan el derecho de emitir su voto aquí. Esos no serían votos ausentes, como el del estudiante o el militar, sino que serían votos fantasmas, de quienes no se supone que tengan derecho al voto. Estaríamos ante un sistema que representa peligro para la democracia puertorriqueña. La Gobernadora le dio su palabra al pueblo de Puerto Rico de que vetaría el proyecto si no era aprobado por consenso. A la Gobernadora le decimos que este proyecto tiene el rechazo de todos los sectores, tiene la oposición de todos los partidos y candidatos, menos algunos en el PNP, y no salvaguarda los derechos de los electores".

PUBLICIDAD

Posted by Aníbal José Torres on Thursday, May 14, 2020

"Convertir en Ley este Código Electoral representaría un golpe de estado al derecho sagrado del voto. Invitamos a la Gobernadora a reflexionar, a respetar el consenso y evitar una afrenta más contra el pueblo. Confiamos en que cumplirá su palabra”, agregaron los expresidentes populares.

Mientras, Acevedo Vilá dijo que le perocupaba el silencio de Pedro Pierluisi, aspirante a la gobernación para el 2020, y de Jenniffer González, quien será su rival en el 2020 por la comisaría residente.

“Aquí tenemos dos candidatos que han guardado un silencio muy sospechoso ante dos temas de importancia crucial. En el caso de la propuesta Reforma Electoral, aunque la gobernadora Wanda Vázquez Garced ya devolvió al Senado dicha medida por el tema del voto por internet, aún queda la insólita intención de Rivera Schatz de incitar a cientos de miles de personas que no viven en Puerto Rico a votar en las elecciones locales. Esa medida pretende legitimar el “voto fantasma” en las elecciones de noviembre de este año. Tanto Jenniffer González como Pedro Pierluisi deben informarle al país si están avalando esa medida, que a todas luces, es fraudulenta”, señaló el exgobernador en su programa que se transmite de lunes a viernes de 8:00 a 9:00 am en su página de Facebook.

El pasado 9 de marzo, la Cámara de Representantes y el Senado aprobaron, por segunda ocasión, con errores corregidos y con enmiendas, el proyecto para establecer el nuevo Código Electoral, que podría entrar en vigor para estas próximas elecciones generales de noviembre.

PUBLICIDAD

El proyecto establece, entre otras medidas, el voto por Internet, una nueva definición de lo que será el partido con mayoría parlamentaria y cambios en los mecanismos para seleccionar al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE). Todos esos cambios suponen una transformación importante en la manera en que se llevan a cabo las elecciones generales y las votaciones de los electores.