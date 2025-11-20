El exsenador popular Julio “Julito” Rodríguez Gómez falleció este jueves, a los 72 años, según confirmó el municipio de Arecibo.

Rodríguez Gómez, quien se desempeñó como legislador por el distrito de Arecibo, entre 2002 al 2004, completó sus estudios en medicina en la República Dominicana en el 1977 y posteriormente se hizo anestesiólogo.

En el 1992, aspiró a la legislatura municipal de Arecibo y fue parte de ese cuerpo por dos cuatrienios, en los que ocupó la portavocía de la delegación popular.

En el 2000, aspiró al Senado por el distrito de Arecibo, pero no tuvo éxito.

PUBLICIDAD

Sin embargo, tras la renuncia de la entonces senadora Maribel Rodríguez, ocupó el escaño vacante tras ser elegido en una elección especial en el 2002 y se mantuvo en el cargo hasta el final del término.

El fenecido político era hijo del también galeno Julio Rodríguez Olmo y sobrino del exjugador de béisbol arecibeño Luis Rodríguez Olmo.

En el campo profesional, se desempeñó en el Hospital Regional Cayetano Coll y Toste de Arecibo y en el hospital Francisco Susoni de Arecibo, “siendo el primer anestesiólogo en trabajar a tiempo completo en dicha entidad hospitalaria”, según se informó.

Además de médico y político, Rodríguez Gómez también fue un apasionado líder cívico y comunitario, y deportista. Perteneció a diversas organizaciones, como el Club de Leones, de Arecibo, la Fraternidad Nu Sigma Beta, el Distrito Norte de la Asociación Médica y la Casa del Médico de Arecibo.

Cursó la escuela superior en la American Military Academy de Guaynabo, donde integró el equipo de football americano de la escuela, destacándose como jugador defensivo (fullback).

La misma pasión que demostró en el debate público y en sus gestas comunitarias lo llevó a verse involucrado en controversias públicas. La más reciente fue en el 2011, cuando se declaró culpable de un cargo menos grave de agresión, tras un incidente con el exrepresentante novoprogresista por el distrito Hatillo-Camuy, Arnaldo Iván Jiménez.

Lamenta el deceso

En declaraciones escritas, el expresidente del Senado, José Luis Dalmau lamentó el deceso de Rodríguez Gómez, a quien describió como una voz fuerte en la discusión pública del país.

PUBLICIDAD

“Con mucho pesar recibo la noticia del fallecimiento del exsenador Julio Rodríguez Gómez, médico anestesiólogo, conocedor del proceso parlamentario y quien sirviera al distrito de Arecibo desde el Senado. La partida de Julito Rodríguez es una pérdida irremplazable para aquellos que contamos con su amistad”.

Añadió que “Rodríguez Gómez fue una figura fuerte y una voz activa en la discusión pública en el país. En este momento de dolor para su familia y allegados, es meritorio reconocer su servicio, su trayectoria profesional en el campo de la salud y la huella que dejó entre quienes lo conocimos personalmente. A sus familiares y seres queridos les extiendo mi solidaridad y mis condolencias. Que descanse en paz Julio Rodríguez Gómez”.

Al momento, se desconocen las causas del fallecimiento del exsenador.