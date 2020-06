El exrepresentante Narden Jaime Espinosa y otros nueve funcionarios que prestaban servicios en su oficina serãn investigados por Fiscales Especiales Independientes (FEI), se informó mediante comunicado de prensa.

Fuera de carrera por la alcaldía

La decisión se toma luego de que el panel de exjueces evaluara el Informe de Investigación Preliminar que le refirió el Departamento de Justicia (DJPR) y encontró que existe causa suficiente contra el exrepresentante y otras personas que trabajaron en su oficina como Norberto Olmeda Pérez, Grandi Liz López Pagán, Myma De León Vega, Deborah González Martínez, Elizabeth Reyes Orellano, Alexandro López López, Ismael Mercado Casilla, y Loida González.

PUBLICIDAD

Referido desde Justicia en febrero

Los exfuncionarios, según el comunicado, habrían sido “autores, coautores y cooperadores” en delitos como falsificación de documentos públicos, falsificación de peticiones de endoso para primarias o la conducta también conocida como “vaciado de listas”, robo de identidad, apropiación ilegal de fondos públicos, malversación de fondos públicos y fraude. Ademãs, se alegan infracciones a la Ley Electoral y a la Ley de Ia Oficina de Ética Gubernamental.

“En cuanto a Luis Miguel Berríos Fontánez, quien era Avudante Especial del exrepresentante, no se designó FEI por no tener constancia bajo juramento de los hechos ilegales que se le atnbuyen. Ello, por si solo, no conlleva su exoneración”, aclaró el Panel.

En octubre trascendió que Berríos estaba cooperando con una pesquisa del DJ en contra del exrepresentante, que incluía supuestas alegaciones de empleados fantasmas.

En aquel momento, Jaime acudió a las redes sociales y aseguró que se trata de “mentiras y calumnias”, que el Departamento de Justicia “fabrica casos” y que “no nos van a amedrentar”.

La licenciada Zulma Fúster Troche fue designada como Fiscal Especial Independiente del caso con la asistencia de Miguel Colon, como Fiscal Delegado, para que realicen una investigación a fondo, para lo cual se les concede un plazo de 90 días.